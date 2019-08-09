ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть авиапассажира, банкротство Stockmann и циничные откровения банкира

В Таллиннском аэропорту умер прилетевший из Киева пассажир

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.

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Дюжина помощников: на какие пособия имеют право жители Таллинна и что для этого нужно?

Rahakott saab täiendust veel ühe plastkaardi näol. Anni Õnneleid

Жизнь порой удивительна и непредсказуема, и после одного из ее поворотов каждому из нас может понадобиться помощь. Считается, что самые большие пособия – в столице, и многие жители других уездов и даже стран стремятся жить и работать в Таллинне. На какие пособия имеют право те, кто прописан в столице, и как город помогает своим жителям? Разбиралась "МК-Эстония".

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Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

Hullud Päevad Stockmannis Foto: Eero Vabamägi

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".

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"Люди слишком глупы для накоплений”. Частная беседа главы отдела пенсионных фондов Luminor стала достоянием общественности