ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть авиапассажира, банкротство Stockmann и циничные откровения банкира
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 9 августа.
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 9 августа.
Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.
Loe edasi...
Жизнь порой удивительна и непредсказуема, и после одного из ее поворотов каждому из нас может понадобиться помощь. Считается, что самые большие пособия – в столице, и многие жители других уездов и даже стран стремятся жить и работать в Таллинне. На какие пособия имеют право те, кто прописан в столице, и как город помогает своим жителям? Разбиралась "МК-Эстония".
Loe edasi...
В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".
Loe edasi...
В распоряжении Ärileht оказалась аудиозапись разговора между руководителем отдела пенсионных фондов Luminor и другим работником банка. В разговоре руководитель намекает, что люди слишком глупы для принятия решений по вопросам накопления.
Loe edasi...
У множества использующих ИД-карту в качестве карты постоянного клиента людей возникла проблема. После такого использования ИД-карты 164 человек стали непригодными для использования.
Loe edasi...
В конце июня в деревне Кюкитая в Тартумаа в сгоревшем доме было обнаружено тело 16-летнего молодого человека. Согласно подозрениям, он был убит в ходе подростковой разборки. К настоящему моменту судебно-медицинская экспертиза установила, что перед пожаром парень был еще жив.
Loe edasi...
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