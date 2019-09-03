ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сколько работников сократит Eesti Energia и что ждет Эстонию после Брексита

После выхода Англии из ЕС тысячи эстоноземельцев могут потерять работу. Eesti Energia назвала число работников, которые попадут под сокращение. Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности. Мужчина купил дом у известного эстонского актера, а теперь подал на него в суд и требует компенсации.
Мужчина купил дом у известного эстонского актера, а теперь подал на него в суд и требует компенсации
Купивший дом известного актера Яана Ууспыльда мужчина подал на Ууспыльда в суд, потому что дом не держал тепло, его продувало. В качестве компенсации ущерба мужчина требует с актера треть стоимости объекта недвижимости, то есть более 30 000 евро. Loe edasi...
"Окажем посильную помощь, чтобы не остались в беде”. Eesti Energia сократит 324 работника
Ожидание собственника Eesti Energia, которое заключается в обеспечении для государства наличия управляемых мощностей по производству электроэнергии в пределах среднего потребления, означает, что к концу года будет сокращено в общей сложности 324 рабочих места. Это значительно меньше, чем могло произойти. Loe edasi...
После выхода Англии из ЕС тысячи эстоноземельцев могут потерять работу. Что ждет Эстонию после Брексита?
Близок тот день, когда Великобритания покинет ряды Евросоюза. Как именно это будет, пока никто не знает. Но, согласно результатам недавно опубликованного бельгийскими учеными исследования, все страны ЕС понесут значительный ущерб, а в Эстонии работу могут потерять почти 3000 человек, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой
На прошлой неделе во вторник вечером на хийумааском пляже Kalanast Ristna увлеченные гребным сёрфингом люди заметили покачивающийся на поверхности воды странный предмет с антенной. Loe edasi...
Злободневная своя правда: ETV+ приглашает российских телеведущих, но они не лучше наших
”Баба с возу, кобыле легче”, ”C кем останешься, начальник?” — такой профессионализм мы ждали? — спрашивает корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный. И публикует свое мнение о новой программе русскоязычного телеканала. Loe edasi...
Неделю назад пропала 35-летняя женщина. Полиция разыскивает причастный к ее исчезновению автомобиль
В прошлый вторник в волости Вильянди пропала 35-летняя Юлле. У полиции есть основания полагать, что Юлле пропала не по своей доброй воле. В связи с ее пропажей разыскивается автомобиль темного цвета. Loe edasi...
ВИДЕО | Водитель автобуса в Таллинне сидит в телефоне во время езды
ЧитательDelfi отравил видео, на котором видно, как водитель таллиннского автобуса держит в руках телефон. В это время он был за рулем. Loe edasi...
Итог "фантастической" операции: братья-фентанильщики Кярберги отправлены за решетку на семь лет
Сегодня Тартуский окружной суд утвердил соглашение, заключенное прокуратурой и обвиняемыми в совершении наркопреступлений братьями Паулем и Дмитрием Кярбергами. Loe edasi...
ФОТО | Братья Сынаялг нанесли ответный удар департаменту, который пригрозил снести их ветряки
Бизнесмены Андрес и Олег Сынаялг, которые в последние пару лет вынуждены бороться с различными госучреждениями за свое право построить в Ида-Вирумаа в Айду ветропарк, организовали сегодня пресс-конференцию. Там они ответили на представленную 26 августа угрозу Департамента защиты правы потребителей и технического надзора (TTJA) уже в августе приступить к сносу двух ветряков в Айдуском ветропарке. Loe edasi...
"Хочу умереть". Служащий-блогер из Эстонии впал в депрессию, так как в армии его притесняют, а видео подвергают цензуре
В воскресенье популярный эстонский youtube-блогер Рауно Райесмаа, который сейчас служит в армии, опубликовал в соцсетях несколько видео и фото, где обвиняет свое начальство. Еще отметил, что во время службы он впал в депрессию. Loe edasi...
ВИДЕО | Чудом избежали смерти! Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности
Издание Eesti Ekspress ознакомилось с видео, на котором запечатлены случаи спасения пешеходов, велосипедистов и водителей буквально из-под колес поезда. Loe edasi...
Елена Ханга и Елена Поверина: “В Эстонии более закрытый зритель, но мы попытаемся растопить ваши сердца…”
2 сентября на канале ETV+ вышел первый выпуск программы “Своя правда”. Авторы и ведущие проекта — главная звезда программ “Про это” и “Принцип домино” Елена Ханга и эстонский тележурналист, в прошлом многолетняя ведущая и редактор программы “Актуальная камера” Елена Поверина. Loe edasi...
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