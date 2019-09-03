ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сколько работников сократит Eesti Energia и что ждет Эстонию после Брексита

Близок тот день, когда Великобритания покинет ряды Евросоюза. Как именно это будет, пока никто не знает. Но, согласно результатам недавно опубликованного бельгийскими учеными исследования, все страны ЕС понесут значительный ущерб, а в Эстонии работу могут потерять почти 3000 человек, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО | У Хийумаа был замечен буй связи подводных лодок с российской маркировкой

Olev Kivistik

На прошлой неделе во вторник вечером на хийумааском пляже Kalanast Ristna увлеченные гребным сёрфингом люди заметили покачивающийся на поверхности воды странный предмет с антенной.

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Злободневная своя правда: ETV+ приглашает российских телеведущих, но они не лучше наших

Ekspress Meedia uued töötajad Foto: Rauno Volmar

”Баба с возу, кобыле легче”, ”C кем останешься, начальник?” — такой профессионализм мы ждали? — спрашивает корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный. И публикует свое мнение о новой программе русскоязычного телеканала.

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Неделю назад пропала 35-летняя женщина. Полиция разыскивает причастный к ее исчезновению автомобиль

Ülle enne kadumist Foto: PPA

В прошлый вторник в волости Вильянди пропала 35-летняя Юлле. У полиции есть основания полагать, что Юлле пропала не по своей доброй воле. В связи с ее пропажей разыскивается автомобиль темного цвета.

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ВИДЕО | Водитель автобуса в Таллинне сидит в телефоне во время езды

Читатель Delfi отравил видео, на котором видно, как водитель таллиннского автобуса держит в руках телефон. В это время он был за рулем.

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Итог "фантастической" операции: братья-фентанильщики Кярберги отправлены за решетку на семь лет

Priit Simson

Сегодня Тартуский окружной суд утвердил соглашение, заключенное прокуратурой и обвиняемыми в совершении наркопреступлений братьями Паулем и Дмитрием Кярбергами.

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ФОТО | Братья Сынаялг нанесли ответный удар департаменту, который пригрозил снести их ветряки

Бизнесмены Андрес и Олег Сынаялг, которые в последние пару лет вынуждены бороться с различными госучреждениями за свое право построить в Ида-Вирумаа в Айду ветропарк, организовали сегодня пресс-конференцию. Там они ответили на представленную 26 августа угрозу Департамента защиты правы потребителей и технического надзора (TTJA) уже в августе приступить к сносу двух ветряков в Айдуском ветропарке.

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"Хочу умереть". Служащий-блогер из Эстонии впал в депрессию, так как в армии его притесняют, а видео подвергают цензуре

Kuvatõmmis Youtubest

В воскресенье популярный эстонский youtube-блогер Рауно Райесмаа, который сейчас служит в армии, опубликовал в соцсетях несколько видео и фото, где обвиняет свое начальство. Еще отметил, что во время службы он впал в депрессию.

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ВИДЕО | Чудом избежали смерти! Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности