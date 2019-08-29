29.08.2019, 22:13

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное заявление политика и печальная полицейская хроника


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Foto: Eero Vabamägi

Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за четверг, 28 августа.

"Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов

Фото: kidsfashionweek.ru

В частной клинике Турции скончалась 16-летняя красноярка Софья Ланшакова. У девушки была резкая боль в животе. По словам родителей, врачи продержали ее в больнице 9 часов и за это время не оказали ей необходимую помощь. После того, как тело доставили в Красноярск, у девушки не было несколько внутренних органов, передает ТВК.
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Назвал полицейских стаей обезьян и предложил суду их кастрировать. Злостный дорожный хулиган издевается над стражами порядка

Foto: fotomontaaž

В Харьюском уездном суде состоялось несколько особенно вопиющих "представлений", пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: 17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

Vene politsei Foto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Ужасная история произошла на черноморском курорте Анапа. 17-летняя волейболистка юниорской сборной России утверждает, что полицейские склонили ее ночью заниматься сексом. Скандальную ситуацию вынужден был прокомментировать Кремль.
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Член правления "Ээсти 200": Хельме, Сеэдер, Ратас — идите в п…!

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Член правления молодежного крыла "Ээсти 200" Марек Карм критикует правительственную коалицию и планируемую пенсионную реформу на страницах Eesti Päevaleht.
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Полицейские задержали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины в Ыйсмяэ

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу.
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