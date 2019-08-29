ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное заявление политика и печальная полицейская хроника

"Мама, я умираю?": Родители погибшей в Турции 16-летней россиянки заподозрили врачей в краже ее органов

В частной клинике Турции скончалась 16-летняя красноярка Софья Ланшакова. У девушки была резкая боль в животе. По словам родителей, врачи продержали ее в больнице 9 часов и за это время не оказали ей необходимую помощь. После того, как тело доставили в Красноярск, у девушки не было несколько внутренних органов, передает ТВК.

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Назвал полицейских стаей обезьян и предложил суду их кастрировать. Злостный дорожный хулиган издевается над стражами порядка

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В Харьюском уездном суде состоялось несколько особенно вопиющих "представлений", пишет Eesti Ekspress.

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ВИДЕО: 17-летнюю спортсменку сборной России изнасиловали трое полицейских

Vene politsei Foto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Ужасная история произошла на черноморском курорте Анапа. 17-летняя волейболистка юниорской сборной России утверждает, что полицейские склонили ее ночью заниматься сексом. Скандальную ситуацию вынужден был прокомментировать Кремль.

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