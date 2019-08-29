ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное заявление политика и печальная полицейская хроника
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за четверг, 28 августа.
Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за четверг, 28 августа.
В частной клинике Турции скончалась 16-летняя красноярка Софья Ланшакова. У девушки была резкая боль в животе. По словам родителей, врачи продержали ее в больнице 9 часов и за это время не оказали ей необходимую помощь. После того, как тело доставили в Красноярск, у девушки не было несколько внутренних органов, передает ТВК.
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В Харьюском уездном суде состоялось несколько особенно вопиющих "представлений", пишет Eesti Ekspress.
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Ужасная история произошла на черноморском курорте Анапа. 17-летняя волейболистка юниорской сборной России утверждает, что полицейские склонили ее ночью заниматься сексом. Скандальную ситуацию вынужден был прокомментировать Кремль.
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Член правления молодежного крыла "Ээсти 200" Марек Карм критикует правительственную коалицию и планируемую пенсионную реформу на страницах Eesti Päevaleht.
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Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу.
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