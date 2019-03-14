ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное интервью Мартина Хельме и светящееся платье эстонского дизайнера



Министр образования Майлис Репс признала в интервью Delfi на встрече возможных коалиционных партнеров, что во время выборов вопрос русских школ внутри Центристской партии был одним из самых чувствительных.

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Мартин Хельме — Delfi: наш имидж в плане отношения к русским в Эстонии — хуже, чем все есть на самом деле



Вчера Мартин Хельме дал краткое интервью нашему порталу.

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Ратас — о переговорах с EKRE и Isamaa: мы выбрали единое направление по развитию общества, члены которого могли бы чувствовать себя в безопасности

Keskerakonna juhatus koguneb arutamaks Reformierakonna koalisatsiooniettepanekut Foto: Tiit Blaat



Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ходе консультаций по созданию коалиции с EKRE и Isamaa партии уже пришли к единому пониманию по некоторым вопросам.

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ВИДЕО | Переговоры EKRE IKE идут как по маслу. Хельме: в Эстонии тысячи людей молятся о создании этой коалиции



Руководители всех трех партий в среду вечером подтвердили, что коалиционные переговоры были успешными. "Черт возьми, вроде, все же получится!" — предсказал председатель EKRE Март Хельме мысли конкурентов.

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Мартин Хельме — DW: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Eero Vabamägi



Вице-председатель EKRE Мартин Хельме в интервью ”Немецкой волне” в передаче ”Зона конфликта” сказал, что в Эстонии он с единомышленниками — главное течение, а ЕС движется по пути давления в советском стиле.

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ВИДЕО DELFI: Юрген Лиги советует Ратасу не совершать политическое самоубийство



Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги сказал, что их партия не советует Юри Ратасу совершать политическое самоубийство. Коалиционные переговоры, проходящие сейчас, — серьезный удар по имиджу Эстонии в мировом плане.

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Мартин Хельме врет? На момент записи скандального интервью EKRE уже знала о том, что будет участвовать в переговорах