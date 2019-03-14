14.03.2019, 21:26

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное интервью Мартина Хельме и светящееся платье эстонского дизайнера

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rus.delfi.ee
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Martin Helme
Martin HelmeJaanus Lensment

Сегодня, 14 марта, мы продолжали освещать переговоры пытающихся создать коалицию Центристской партии, Isamaa и EKRE. Но не только. Читайте все важные новости и интересные материалы этого четверга в нашей традиционной подборке.

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Центристы, EKRE и Isamaa нашли общий язык в вопросах спорта, культуры и молодежной работы — на очереди здравоохранение

Foto: Ilmar Saabas


Центристская партия сделала предложение начать коалиционные переговоры EKRE и Isamaa. Сегодня проходят очередные встречи представителей партий, на повестке дня - политика в сферах здравоохранения и социальной защиты.
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Открытое письмо Кылварту: страх потерпеть поражение не приняв битву у вас сейчас больше, чем страх потерпеть поражение на татами

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman


С открытым письмом к члену правления Центристской партии Михаилу Кылварту обратился юрист Андрей Вестеринен.
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ВИДЕО DELFI: Майлис Репс рассказала, будут ли центристы отстаивать вопрос русского образования при формировании коалиции


Министр образования Майлис Репс признала в интервью Delfi на встрече возможных коалиционных партнеров, что во время выборов вопрос русских школ внутри Центристской партии был одним из самых чувствительных.
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Мартин Хельме — Delfi: наш имидж в плане отношения к русским в Эстонии — хуже, чем все есть на самом деле


Вчера Мартин Хельме дал краткое интервью нашему порталу.
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Ратас — о переговорах с EKRE и Isamaa: мы выбрали единое направление по развитию общества, члены которого могли бы чувствовать себя в безопасности

Keskerakonna juhatus koguneb arutamaks Reformierakonna koalisatsiooniettepanekut Foto: Tiit Blaat


Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ходе консультаций по созданию коалиции с EKRE и Isamaa партии уже пришли к единому пониманию по некоторым вопросам.
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ВИДЕО | Переговоры EKRE IKE идут как по маслу. Хельме: в Эстонии тысячи людей молятся о создании этой коалиции

ТОП


Руководители всех трех партий в среду вечером подтвердили, что коалиционные переговоры были успешными. "Черт возьми, вроде, все же получится!" — предсказал председатель EKRE Март Хельме мысли конкурентов.
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Мартин Хельме — DW: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Eero Vabamägi


Вице-председатель EKRE Мартин Хельме в интервью ”Немецкой волне” в передаче ”Зона конфликта” сказал, что в Эстонии он с единомышленниками — главное течение, а ЕС движется по пути давления в советском стиле.
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ВИДЕО DELFI: Юрген Лиги советует Ратасу не совершать политическое самоубийство


Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги сказал, что их партия не советует Юри Ратасу совершать политическое самоубийство. Коалиционные переговоры, проходящие сейчас, — серьезный удар по имиджу Эстонии в мировом плане.
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Мартин Хельме врет? На момент записи скандального интервью EKRE уже знала о том, что будет участвовать в переговорах

Martin Helme Foto: Priit Simson


После своего скандального интервью немецкому изданию Deutsche Welle Мартин Хельме заявил, что дал это интервью, когда еще не знал о том, что EKRE будет участвовать в коалиционных переговоров.
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Райк раскритиковала Хельме-младшего: сказать, что ЕС — то же, что СССР — это несмешно. Я в шоке

Siseminister Katri Raik Foto: Rauno Volmar


Глава МВД Катри Райк прокомментировала высказывания Мартина Хельме в его интервью, данном ”Немецкой волне”.
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Соцдемы зовут жителей Эстонии на баррикады? "Дорогие друзья, не оставайтесь в стороне. Боритесь вместе с нами!"

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu pubis Pööbel. Foto: Rauno Volmar


Социал-демократическая партия выразила поддержку Кае Каллас и призвала жителей Эстонии высказываться в обществе.
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ВИДЕО: Замечание чиновников МуПо и приветствие не на том языке вывело нарушившего ПДД водителя из себя


Муниципальная полиция распространила видео, в котором показано, как мужчина, которого чиновник попросил перепарковать стоящий на перекрестке автомобиль, слишком бурно отреагировал на замечание.
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В Таллинне арестован предполагаемый убийца французского фэшн-блогера

Laureline Garcia-Bertaux


Вчера днем в Таллинне арестовали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве французского фэшн-блогера и кинопродюсера Лурелины Гарсия-Бетро.
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Неверность, судебные тяжбы, убийство и масштабная афера: совместная жизнь ливанского принца и красавицы из Рапла напоминает мыльную оперу

Fotomontaaž


В семье "Мисс Эстонии-1998" Кадри Вяльяотс (38) неспокойные времена: его мужа связывают с масштабным страховым мошенничеством в США, муж сестры в связи с той же аферой находится в Калифорнии под стражей, а в Эстонии арестовано все имущество семьи, пишет Eesti Ekspress.
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На Филиппинах обнаружено тело тренера по серфингу из Эстонии

Surfi ilm Pirital. Foto on illustreeriv Foto: Ilmar Saabas


Издание Panay News сообщает, во вторник в 09:24 утра в арендованном доме на острове Боракай было найдено тело 54-летнего эстонца.
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В российском Ивангороде продлят променад в следующем году. По большей части на европейские деньги

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi


Заместитель главы администрации Ивангорода Татьяна Шарова сказала Delfi, что строительные работы по продолжению ивангородского променада могут начаться в следующем году, а финансирование проекта по большей части обеспечивается Евросоюзом.
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ВИДЕО DELFI | Светиться от счастья — теперь в прямом смысле слова. Эстонский дизайнер и новатор из списка Forbes представили светящееся платье


Эстонский дизайнер Сирет Эско вместе с пионером в области fashion-tech Лизой Ланг создала инновационное платье, которое сочетает в себе искусную ручную вышивку и современные технологии. Это платье в прямом смысле слова заставит вас светиться и блистать на любом мероприятии. Delfi поговорил с дизайнерами о их совместном проекте.
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"Голос Америки": Президент Эстонии призвала союзников сплотиться перед лицом российской угрозы

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала к сохранению единства среди союзников по НАТО для предотвращения возможной агрессии со стороны России и заявила, что государства Балтии хотели бы расширения американского присутствия в регионе. Кальюлайд сказала об этом, выступая в среду в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишет "Голос Америки".
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Нарвские оппозиционеры: реальная причина выражения недоверия мэру — то, что он не вышел из Центристской партии

Emlak Eesti tootmise tehase nurgakivi paneku pidulik tseremoonia Foto: Sergei Stepanov, NPA


При том, что причины выражения недоверия мэру Нарвы Тармо Таммисте большинство нарвского горсобрания обещает озвучить только на сессии 15 марта, у нарвской оппозиции нет ни малейших сомнений в том, что ключевая причина конфликта — то, что градоначальник не покинул Центристскую партию летом прошлого года.
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