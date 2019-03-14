ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандальное интервью Мартина Хельме и светящееся платье эстонского дизайнера

Сегодня, 14 марта, мы продолжали освещать переговоры пытающихся создать коалицию Центристской партии, Isamaa и EKRE. Но не только. Читайте все важные новости и интересные материалы этого четверга в нашей традиционной подборке.
ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Центристы, EKRE и Isamaa нашли общий язык в вопросах спорта, культуры и молодежной работы — на очереди здравоохранение
Центристская партия сделала предложение начать коалиционные переговоры EKRE и Isamaa. Сегодня проходят очередные встречи представителей партий, на повестке дня - политика в сферах здравоохранения и социальной защиты. Loe edasi...
Открытое письмо Кылварту: страх потерпеть поражение не приняв битву у вас сейчас больше, чем страх потерпеть поражение на татами
ВИДЕО DELFI: Майлис Репс рассказала, будут ли центристы отстаивать вопрос русского образования при формировании коалиции
Министр образования Майлис Репс признала в интервью Delfi на встрече возможных коалиционных партнеров, что во время выборов вопрос русских школ внутри Центристской партии был одним из самых чувствительных. Loe edasi...
Мартин Хельме — Delfi: наш имидж в плане отношения к русским в Эстонии — хуже, чем все есть на самом деле
Руководители всех трех партий в среду вечером подтвердили, что коалиционные переговоры были успешными. "Черт возьми, вроде, все же получится!" — предсказал председатель EKREМарт Хельме мысли конкурентов. Loe edasi...
Мартин Хельме — DW: без разницы, из Украины ли мигрант или из Нигерии. Он — неэстонец
Вице-председатель EKREМартин Хельме в интервью ”Немецкой волне” в передаче ”Зона конфликта” сказал, что в Эстонии он с единомышленниками — главное течение, а ЕС движется по пути давления в советском стиле. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Юрген Лиги советует Ратасу не совершать политическое самоубийство
ВИДЕО: Замечание чиновников МуПо и приветствие не на том языке вывело нарушившего ПДД водителя из себя
Муниципальная полиция распространила видео, в котором показано, как мужчина, которого чиновник попросил перепарковать стоящий на перекрестке автомобиль, слишком бурно отреагировал на замечание. Loe edasi...
В Таллинне арестован предполагаемый убийца французского фэшн-блогера
Вчера днем в Таллинне арестовали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве французского фэшн-блогера и кинопродюсера Лурелины Гарсия-Бетро. Loe edasi...
Неверность, судебные тяжбы, убийство и масштабная афера: совместная жизнь ливанского принца и красавицы из Рапла напоминает мыльную оперу
В семье "Мисс Эстонии-1998" Кадри Вяльяотс (38) неспокойные времена: его мужа связывают с масштабным страховым мошенничеством в США, муж сестры в связи с той же аферой находится в Калифорнии под стражей, а в Эстонии арестовано все имущество семьи, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
На Филиппинах обнаружено тело тренера по серфингу из Эстонии
Издание Panay News сообщает, во вторник в 09:24 утра в арендованном доме на острове Боракай было найдено тело 54-летнего эстонца. Loe edasi...
В российском Ивангороде продлят променад в следующем году. По большей части на европейские деньги
Заместитель главы администрации Ивангорода Татьяна Шарова сказала Delfi, что строительные работы по продолжению ивангородского променада могут начаться в следующем году, а финансирование проекта по большей части обеспечивается Евросоюзом. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Светиться от счастья — теперь в прямом смысле слова. Эстонский дизайнер и новатор из списка Forbes представили светящееся платье
Эстонский дизайнер Сирет Эско вместе с пионером в области fashion-tech Лизой Ланг создала инновационное платье, которое сочетает в себе искусную ручную вышивку и современные технологии. Это платье в прямом смысле слова заставит вас светиться и блистать на любом мероприятии. Delfi поговорил с дизайнерами о их совместном проекте. Loe edasi...
"Голос Америки": Президент Эстонии призвала союзников сплотиться перед лицом российской угрозы
Нарвские оппозиционеры: реальная причина выражения недоверия мэру — то, что он не вышел из Центристской партии
При том, что причины выражения недоверия мэру НарвыТармо Таммисте большинство нарвского горсобрания обещает озвучить только на сессии 15 марта, у нарвской оппозиции нет ни малейших сомнений в том, что ключевая причина конфликта — то, что градоначальник не покинул Центристскую партию летом прошлого года. Loe edasi...