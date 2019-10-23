ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг TLT, поддельные купюры и милые животные

Пенсионеры ушли в слезах с организованного таллиннскими властями мероприятия: их выгнали из зала

Põhja-Tallinna LOV



Во вторник многие столичные пенсионеры пошли в кинотеатр Apollo в торговом центре Solaris на организованное по инициативе городских властей мероприятие, где показывали "Аббатство Даунтон". К сожалению, значительная часть людей осталась за дверью.

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Протаранивший в Нымме жилой дом водитель не согласен с решением суда

VIGANE MAASTUR: Andruse auto pärast majja sõitmist. Tiit Blaat



Харьюский уездный суд наказал 51-летнего Андруса, протаранившего на внедорожнике жилой дом в Нымме и скрывшегося с места аварии, арестом на 20 суток и лишил его на полгода права на увправление моторно-транспортным средством. Но мужчина намерен оспорить это решение, пишет Eesti Ekspress.

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Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"

Поддельные деньги Полиция



За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой "Movie money". Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет Департамент полиции и погранохраны.

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Найденный на заводе M.V Wool штамм листериоза привел к смерти новорожденного

Priit Simson



Штамм бактерии листериоза, которую связывают с рыбной продукцией компании M.V Wool, стал причиной смерти новорожденного, сообщает передача ЭТВ "Pealtnägija" ("Очевидец").

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