23.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг TLT, поддельные купюры и милые животные


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Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.
Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.Foto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 23 октября.

ВИДЕО | Очень забавная встреча собаки с кошкой на улице Таллинна! Прохожие не могли пройти мимо


Проделки домашних животных всегда вызывают у нас интерес. Наблюдать за ними особое удовольствие, поэтому мы любим радовать вас такими позитивными видео!
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ВИДЕО | В Англии в грузовике нашли 39 трупов


В Англии в Эссексе нашли в грузовике 39 трупов, водитель арестован, сообщает BBC News.
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Бурная жизнь возглавляемой Денисом Бородичем TLT: коньяк, Vana Tallinn, поездки за границу и новое подозрение в коррупции

PLATS PUHTAKS! Deniss Boroditš ütleb, et ta on linnafirmas välja vahetanud ligi 80 protsenti kontoritöötajatest. Muidugi tekitab see pingeid. Foto: Liis Treimann


Tallinna Linnatranspordi AS опять попала в орбиту внимания полиции, пишет Eesti Ekspress.
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Пенсионеры ушли в слезах с организованного таллиннскими властями мероприятия: их выгнали из зала

Põhja-Tallinna LOV


Во вторник многие столичные пенсионеры пошли в кинотеатр Apollo в торговом центре Solaris на организованное по инициативе городских властей мероприятие, где показывали "Аббатство Даунтон". К сожалению, значительная часть людей осталась за дверью.
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Протаранивший в Нымме жилой дом водитель не согласен с решением суда

VIGANE MAASTUR: Andruse auto pärast majja sõitmist. Tiit Blaat


Харьюский уездный суд наказал 51-летнего Андруса, протаранившего на внедорожнике жилой дом в Нымме и скрывшегося с места аварии, арестом на 20 суток и лишил его на полгода права на увправление моторно-транспортным средством. Но мужчина намерен оспорить это решение, пишет Eesti Ekspress.
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Осторожно: в Эстонии распространяют поддельные купюры с пометкой "Movie money"

Поддельные деньги Полиция


За последние полгода в Эстонии было выявлено 27 купюр достоинством в 50 евро с пометкой "Movie money". Эти купюры на первых взгляд очень похожи на настоящие деньги, но на самом деле это реквизит хорошего качества, пишет Департамент полиции и погранохраны.
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Найденный на заводе M.V Wool штамм листериоза привел к смерти новорожденного

Priit Simson


Штамм бактерии листериоза, которую связывают с рыбной продукцией компании M.V Wool, стал причиной смерти новорожденного, сообщает передача ЭТВ "Pealtnägija" ("Очевидец").
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