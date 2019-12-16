ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг Хельме и находка Языковой инспекции
Представляем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 16 декабря.
Представляем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 16 декабря.
Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
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Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин, что сразу же вызвало реакцию эстонских политиков.
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Финские политики из разных партий прокомментировали высказывание Марта Хельме о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую раскритиковал Март Хельме, прокомментировала в соцсетях его высказывания.
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В свете последнего скандальнего высказывания Марта Хельме финские и эстонские политики перечисляют в соцсетях, на каких "простых" должностях работали в свое время они.
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"Первое большое интервью с Владимиром Зеленским", анонсированное телеканалом "Россия", оказалось минутным комментарием, который Владимир Зеленский дал в холле гостиницы.
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Городская управа Кохтла-Ярве ответила Языковой инспекции, что ее ноябрьский запрос удовлетворен. С дома по адресу Оутокомпу, 9 сняли табличку с названием улицы, так как она не соответствовала Закону о языке пишет rus.err.ee.
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