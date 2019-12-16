16.12.2019, 22:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг Хельме и находка Языковой инспекции


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Valitsuse pressikonverents
Mart Helme tänasel valitsuse pressikonverentsilFoto: Madis Veltman

Представляем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 16 декабря.

Март Хельме о Финляндии: мы видим, как продавщица стала премьером, а некоторые необразованные люди — членами правительства

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Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
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Ратас, Тоом, Рейнсалу и другие. Как отреагировали в Эстонии на скандальное заявление Хельме

Foto: Kristjan Järv

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин, что сразу же вызвало реакцию эстонских политиков.
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Финские политики о ”параноидальной" речи Хельме: ему следовало держать такие идиотские высказывания при себе

Foto: Andres Putting

Финские политики из разных партий прокомментировали высказывание Марта Хельме о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
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Марин в ответ на критику Хельме: да, в Финляндии продавец может стать премьер-министром

AP

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую раскритиковал Март Хельме, прокомментировала в соцсетях его высказывания.
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Ансип мешал бетон, Паэт собирал клубнику в Финляндии. Политики рассказали, кем работали на заре своей карьеры

Foto: Kristjan Lepp

В свете последнего скандальнего высказывания Марта Хельме финские и эстонские политики перечисляют в соцсетях, на каких "простых" должностях работали в свое время они.
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"Большое интервью с Зеленским" на канале "Россия 24" длилось одну минуту

Foto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com

"Первое большое интервью с Владимиром Зеленским", анонсированное телеканалом "Россия", оказалось минутным комментарием, который Владимир Зеленский дал в холле гостиницы.
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Языковая инспекция нашла в Кохтла-Ярве табличку с названием улицы на кириллице

Google Maps

Городская управа Кохтла-Ярве ответила Языковой инспекции, что ее ноябрьский запрос удовлетворен. С дома по адресу Оутокомпу, 9 сняли табличку с названием улицы, так как она не соответствовала Закону о языке пишет rus.err.ee.
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