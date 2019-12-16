ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг Хельме и находка Языковой инспекции

Финские политики из разных партий прокомментировали высказывание Марта Хельме о премьер-министре Финляндии Санне Марин.

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Марин в ответ на критику Хельме: да, в Финляндии продавец может стать премьер-министром

AP

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую раскритиковал Март Хельме, прокомментировала в соцсетях его высказывания.

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Ансип мешал бетон, Паэт собирал клубнику в Финляндии. Политики рассказали, кем работали на заре своей карьеры

Foto: Kristjan Lepp

В свете последнего скандальнего высказывания Марта Хельме финские и эстонские политики перечисляют в соцсетях, на каких "простых" должностях работали в свое время они.

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"Большое интервью с Зеленским" на канале "Россия 24" длилось одну минуту

Foto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com

"Первое большое интервью с Владимиром Зеленским", анонсированное телеканалом "Россия", оказалось минутным комментарием, который Владимир Зеленский дал в холле гостиницы.

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