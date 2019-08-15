ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг гендиректора полиции, аварийная посадка самолета в Москве и история эстонского эмигранта
В нашей традиционной подборке - основные новости четверга, 15 августа.
В нашей традиционной подборке - основные новости четверга, 15 августа.
В 1989 году уроженец Пылтсамаа Калев Рапп переехал в Америку, пишет Eesti Ekspress. ”Я 56 года выпуска. Раньше я был молодой и красивый, теперь просто красивый”, — смеется мужчина.
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме возбудил в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера дисциплинарное расследование. Начиная с завтрашнего дня, 16 августа, рабочие отношения с Вахером приостановлены, сообщает ERR.
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что чаша его терпения в отношении гендиректора Департамента полиции и погранохраны переполнилась вчера, когда тот выступил в СМИ с заявлением на тему сокращения полицейских.
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В этом году в Эстонию прибыло 29 проституток, в отношении которых можно предположить торговлю людьми. Для Эстонии этот рост огромен, ведь еще в прошлом году говорилось всего лишь о двух жертвах, пишет Eesti Päevaleht.
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Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, передает “Медуза”.
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В редакцию Delfi обратилась читательница и рассказала, что является блогером и пыталась снять видео в магазине Maxima, но к ней подошли сотрудники магазина и заставили прекратить съемку. Читательница интересуется — действительно ли в Эстонии запрещено снимать в магазинах?
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Сегодня правительство одобрило представленный министром образования и науки законопроект о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и Закон о гражданстве.
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