ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Скандал вокруг гендиректора полиции, аварийная посадка самолета в Москве и история эстонского эмигранта

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме возбудил в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера дисциплинарное расследование. Начиная с завтрашнего дня, 16 августа, рабочие отношения с Вахером приостановлены, сообщает ERR.

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"По существу он выстрелил мне в спину". Март Хельме назвал причины, по которым гендиректор полиции стал неугоден

Mart Helme valitsuse pressikonverentsil Foto: Tiit Blaat

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что чаша его терпения в отношении гендиректора Департамента полиции и погранохраны переполнилась вчера, когда тот выступил в СМИ с заявлением на тему сокращения полицейских.

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В Эстонии появляется все больше проституток из-за рубежа. В основном едут из Украины и России

Tänavu on välismaalt Eestisse kupeldatud 29 naist. Võrreldes möödunud aastaga on kasv plahvatuslik, siis oli neid kõigest kaks. Illustratsioon: Aili Väronen

В этом году в Эстонию прибыло 29 проституток, в отношении которых можно предположить торговлю людьми. Для Эстонии этот рост огромен, ведь еще в прошлом году говорилось всего лишь о двух жертвах, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО | Под Москвой в поле экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем

Ural Airlines Foto: Stringer, REUTERS

Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, передает “Медуза”.

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Жалоба читателя: запретили снимать в магазине! Что говорит закон о съемке в общественном месте?

Foto on illustratiivne Foto: Tanel Meos

ТОП Эстонец в США: ты можешь пересказать американцу всю историю Эстонии и он вроде бы поймет, но потом все равно скажет, что встретил русского ФОТО и ВИДЕО | Под Москвой в поле экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем Строительное судно "Северного потока — 2" шириной в три футбольных поля стоит в порту Мууга

В редакцию Delfi обратилась читательница и рассказала, что является блогером и пыталась снять видео в магазине Maxima, но к ней подошли сотрудники магазина и заставили прекратить съемку. Читательница интересуется — действительно ли в Эстонии запрещено снимать в магазинах?

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В Эстонии одобрен законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе

Emakeeleeksam GAG-is Foto: Tiit Blaat

Сегодня правительство одобрило представленный министром образования и науки законопроект о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и Закон о гражданстве.

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