ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Синий дым над Эстонией и неслыханно жестокое убийство в Литве

21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group OÜ, которая в скором времени привозит в Таллинн таких артистов, как Тимати и Любовь Успенскую.

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Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

© DELFI / Domantas Pipas

Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни криминалисты, ни судмедэскперты еще не видели — даже подсчет всех травм был для них слишком сложным, поэтому в заключении указывалось, что 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом.

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Эстонию накрыло синим дымом неясного происхождения. Подозревают, что он из России

Viljandi lähistel on näha sinist vinet Foto: Kenno Soo

Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма.

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Демагог 80-го уровня! Юри Ратас так не и ответил, как ему удалось "сохранить в Эстонии русскую школу" с помощью EKRE и Isamaa

NEED ARMSAD PUNASED JOONED: Jüri Ratas ei sa lemmikteemast kuidagi lahti. Foto: Jaanus Lensment

Во время интервью на радиостанции Vikerraadio премьер-министру задали конкретный вопрос, вместо внятного ответа Юри Ратас начал плести словесные кружева, не говоря по существу.

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Журналист Eesti Päevaleht призывает не покупать новые вещи: давайте будем носить старые пальто и брюки!

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

ТОП 7 элементов дизайна интерьера, которые вышли из моды и уже туда не вернутся Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки “Мы выступали бесплатно”. Светлана Лобода обвинила организатора мероприятий из Эстонии в краже денег у организатора были проблемы с концертами Леонтьева и "Руки Вверх"

Журналист Кайре Уусен в своем мнении в Eesti Päevaleht призывает не покупать новую одежду и носить старую.

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Под колесами грузовика погиб велосипедист

Foto: Anna Aurelia Mine

Вчера вечером на Хийумаа произошло ДТП с трагическим исходом — в результате столкновения с грузовиком погиб ехавший на велосипеде 62-летний мужчина.

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Россиянам могут полностью запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию

Россияне, покупающие в нарвских магазинах сыр, во внушительных количествах, давно никого не удивляют. Delfi lugeja mobiilifoto

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Об этом производители написали в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает znak.com со ссылкой на газету ”Ведомости”.

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ГРАФИКИ: Уход Danske уменьшил чистую прибыль банков почти вполовину

Danske Bank logo Foto: Priit Simson

Чистая прибыль банковского сектора в первом квартале уменьшилась примерно вполовину из-за обусловленных структурными изменениями рынка расходов, сообщил Банк Эстонии.

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Российские пограничники советуют готовиться к очередям на границе с Эстонией в майские праздники

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая пограничники ожидают увеличение числа людей и машин, пересекающих российско-эстонскую и российско-финляндскую границы, информирует 47news.

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Ветераны ВОВ из Эстонии будут ежегодно получать от России по 10 тысяч рублей