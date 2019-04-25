25.04.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Синий дым над Эстонией и неслыханно жестокое убийство в Литве


rus.delfi.ee
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kirvesFoto: Andres Putting

Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма. А тем временем в Литве 27-летний Виктор Боцевич был обвинен в чрезвычайно жестоком убийстве Дариуша Здановича: 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом. Эти и другие новости этого четверга, 25 апреля, читайте в нашей ежедневной подборке.

Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки

Katrin Kärpuk ja Harald Foto: Jaanus Lensment

Житель Пайде Харальд Кярпук даже не понял, насколько большой участок леса он по дешевке продал у нотариуса, пишет Eesti Ekspress.
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Фермеры поражены эффектом отпугивающей летальной охоты на гусей: такого никто не ожидал

Margus Algo - Ranna farmi agronoom jahipüssiga Võrtsjärve lähedastel põldudel hanedele heidutusjahti tegemas Argo Ingver

Опыт работников сельского хозяйства в районе озера Выртсъярв от первых трех недель, когда стало можно отпугивать стаи гусей с полей посредством летальной охоты на них, показал — опасность превратиться в жаркое самым лучшим образом удерживает голодных пернатых подальше от посевов.
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“Мы выступали бесплатно”. Светлана Лобода обвинила организатора мероприятий из Эстонии в краже денег

Sputnik - Scanpix

21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group OÜ, которая в скором времени привозит в Таллинн таких артистов, как Тимати и Любовь Успенскую.
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Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

© DELFI / Domantas Pipas

Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни криминалисты, ни судмедэскперты еще не видели — даже подсчет всех травм был для них слишком сложным, поэтому в заключении указывалось, что 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом.
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Эстонию накрыло синим дымом неясного происхождения. Подозревают, что он из России

Viljandi lähistel on näha sinist vinet Foto: Kenno Soo

Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма.
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Демагог 80-го уровня! Юри Ратас так не и ответил, как ему удалось "сохранить в Эстонии русскую школу" с помощью EKRE и Isamaa

NEED ARMSAD PUNASED JOONED: Jüri Ratas ei sa lemmikteemast kuidagi lahti. Foto: Jaanus Lensment

Во время интервью на радиостанции Vikerraadio премьер-министру задали конкретный вопрос, вместо внятного ответа Юри Ратас начал плести словесные кружева, не говоря по существу.
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Журналист Eesti Päevaleht призывает не покупать новые вещи: давайте будем носить старые пальто и брюки!

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ТОП

Журналист Кайре Уусен в своем мнении в Eesti Päevaleht призывает не покупать новую одежду и носить старую.
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Под колесами грузовика погиб велосипедист

Foto: Anna Aurelia Mine

Вчера вечером на Хийумаа произошло ДТП с трагическим исходом — в результате столкновения с грузовиком погиб ехавший на велосипеде 62-летний мужчина.
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Россиянам могут полностью запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию

Россияне, покупающие в нарвских магазинах сыр, во внушительных количествах, давно никого не удивляют. Delfi lugeja mobiilifoto

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Об этом производители написали в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает znak.com со ссылкой на газету ”Ведомости”.
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ГРАФИКИ: Уход Danske уменьшил чистую прибыль банков почти вполовину

Danske Bank logo Foto: Priit Simson

Чистая прибыль банковского сектора в первом квартале уменьшилась примерно вполовину из-за обусловленных структурными изменениями рынка расходов, сообщил Банк Эстонии.
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Российские пограничники советуют готовиться к очередям на границе с Эстонией в майские праздники

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая пограничники ожидают увеличение числа людей и машин, пересекающих российско-эстонскую и российско-финляндскую границы, информирует 47news.
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Ветераны ВОВ из Эстонии будут ежегодно получать от России по 10 тысяч рублей

9. mai 2018 Tallinn Foto: Taavi Sepp

Путин назначил ежегодные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, живущим в России и Прибалтике.
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Андрей Коробейник станет депутатом Рийгикогу и вступит в Центристскую партию

Andrei Korobeinik Foto: Martin Dremljuga

В связи с предстоящим вступлением в должность нового правительства Юри Ратаса в Рийгикогу в качестве замещающих депутатов попадут девять человек, которые будут работать вместо министров. Среди них в том числе и беспартийный Андрей Коробейник, баллотировавшийся в парламент по списку Центристской партии, рассказывает rus.err.ee.
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В назидание человечеству. Пострадавший во время пала травы в Мууга зайчонок умер

Foto: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Союз диких животных сообщает у себя на Facebook, что зайчонок, пострадавший в начале апреля из-за пала старой травы в Мууга, умер.
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Годами создававшее проблемы мазутное загрязнение в Азери вновь вышло на поверхность

Masuudileke Aseri sadama juures Foto: Koit Oras, Koit Oras

На прошлой неделе в Азери из-за низкого уровня воды в море вновь стал заметным впадающий в него мазутный "ручеек". Однако на самом деле емкости на территории порта протекают уже много лет. Как будут решать проблему, пока не понятно.
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В Таллинне задержали украинца и румына, воровавших в Финляндии и Швеции лодочные моторы

Paadimootor, pilt on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

В среду сотрудники Таллиннского пограничного кордона задержали в порту Ванасадам два автомобиля, на которых через Финский залив перевозили семь украденных лодочных моторов.
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Теперь только на государственном! Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
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Осторожно! Если вы получите такое электронное письмо, ни в коем случае не открывайте его

Arvuti ja Internet Foto: Argo Ingver

Распространяются мошеннические письма, которые точно нельзя открывать.
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ВИДЕО: Усталый водитель грузовика создал несколько опасных ситуаций на шоссе Таллинн-Нарва

В прошлую пятницу, 19 апреля, около 13 часов в Центр тревоги поступило сообщение о вызывающем подозрение манерой езды грузовике на шоссе Таллинн — Нарва.
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Двух бывших чиновников бюро погранохраны подозревают в присвоении полицейской формы и оснащения

Foto on illustreeriv. Foto: Veiko Vares

Чиновников Идаской префектуры подозревают в присвоении и попытке присвоения служебной формы и дополнительного полицейского оснащения. Чиновники подали заявление на увольнение. Служебные отношения с ними прекращены.
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ФОТО DELFI: Юноша забыл возле ”Стокманна” свой рюкзак. Когда вернулся — вокруг был шум, оцепление и саперы

Foto: Andres Putting

Сегодня в 17:37 в Центр тревоги поступило сообщение: в Таллинне на Тартуском шоссе близ одного многоквартирного дома стоит подозрительный рюкзак. На известие отреагировали полиция, спасатели и саперы.
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В Тарту в реке нашли тело мужчины, который спрыгнул в марте с Арочного моста

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 17 часов в Центр тревоги сообщили, что в Тарту случайный прохожий заметил в реке под мостом тело.
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