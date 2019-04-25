ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Синий дым над Эстонией и неслыханно жестокое убийство в Литве

Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма. А тем временем в Литве 27-летний Виктор Боцевич был обвинен в чрезвычайно жестоком убийстве Дариуша Здановича: 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом. Эти и другие новости этого четверга, 25 апреля, читайте в нашей ежедневной подборке.
Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки
Фермеры поражены эффектом отпугивающей летальной охоты на гусей: такого никто не ожидал
Опыт работников сельского хозяйства в районе озера Выртсъярв от первых трех недель, когда стало можно отпугивать стаи гусей с полей посредством летальной охоты на них, показал — опасность превратиться в жаркое самым лучшим образом удерживает голодных пернатых подальше от посевов. Loe edasi...
“Мы выступали бесплатно”. Светлана Лобода обвинила организатора мероприятий из Эстонии в краже денег
21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group OÜ, которая в скором времени привозит в Таллинн таких артистов, как Тимати и Любовь Успенскую. Loe edasi...
Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали
Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни криминалисты, ни судмедэскперты еще не видели — даже подсчет всех травм был для них слишком сложным, поэтому в заключении указывалось, что 32-летний мужчина получил не менее 90 ударов топором и металлическим прутом. Loe edasi...
Эстонию накрыло синим дымом неясного происхождения. Подозревают, что он из России
Сегодня днем в Центр тревоги стали поступать звонки, в основном, от жителей Южной и Центральной Эстонии, которые сообщили о том, что наблюдают в небе синюю дымку и чувствуют запах дыма. Loe edasi...
Демагог 80-го уровня! Юри Ратас так не и ответил, как ему удалось "сохранить в Эстонии русскую школу" с помощью EKRE и Isamaa
Во время интервью на радиостанции Vikerraadio премьер-министру задали конкретный вопрос, вместо внятного ответа Юри Ратас начал плести словесные кружева, не говоря по существу. Loe edasi...
Журналист Eesti Päevaleht призывает не покупать новые вещи: давайте будем носить старые пальто и брюки!
Журналист Кайре Уусен в своем мнении в Eesti Päevaleht призывает не покупать новую одежду и носить старую. Loe edasi...
Под колесами грузовика погиб велосипедист
Вчера вечером на Хийумаа произошло ДТП с трагическим исходом — в результате столкновения с грузовиком погиб ехавший на велосипеде 62-летний мужчина. Loe edasi...
Россиянам могут полностью запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию
Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Об этом производители написали в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает znak.com со ссылкой на газету ”Ведомости”. Loe edasi...
ГРАФИКИ: Уход Danske уменьшил чистую прибыль банков почти вполовину
Чистая прибыль банковского сектора в первом квартале уменьшилась примерно вполовину из-за обусловленных структурными изменениями рынка расходов, сообщил Банк Эстонии. Loe edasi...
Российские пограничники советуют готовиться к очередям на границе с Эстонией в майские праздники
В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая пограничники ожидают увеличение числа людей и машин, пересекающих российско-эстонскую и российско-финляндскую границы, информирует 47news. Loe edasi...
Ветераны ВОВ из Эстонии будут ежегодно получать от России по 10 тысяч рублей
Андрей Коробейник станет депутатом Рийгикогу и вступит в Центристскую партию
В связи с предстоящим вступлением в должность нового правительства Юри Ратаса в Рийгикогу в качестве замещающих депутатов попадут девять человек, которые будут работать вместо министров. Среди них в том числе и беспартийный Андрей Коробейник, баллотировавшийся в парламент по списку Центристской партии, рассказывает rus.err.ee. Loe edasi...
В назидание человечеству. Пострадавший во время пала травы в Мууга зайчонок умер
Союз диких животных сообщает у себя на Facebook, что зайчонок, пострадавший в начале апреля из-за пала старой травы в Мууга, умер. Loe edasi...
Годами создававшее проблемы мазутное загрязнение в Азери вновь вышло на поверхность
На прошлой неделе в Азери из-за низкого уровня воды в море вновь стал заметным впадающий в него мазутный "ручеек". Однако на самом деле емкости на территории порта протекают уже много лет. Как будут решать проблему, пока не понятно. Loe edasi...
В Таллинне задержали украинца и румына, воровавших в Финляндии и Швеции лодочные моторы
В среду сотрудники Таллиннского пограничного кордона задержали в порту Ванасадам два автомобиля, на которых через Финский залив перевозили семь украденных лодочных моторов. Loe edasi...
Теперь только на государственном! Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка
Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Loe edasi...
Осторожно! Если вы получите такое электронное письмо, ни в коем случае не открывайте его
Распространяются мошеннические письма, которые точно нельзя открывать. Loe edasi...
ВИДЕО: Усталый водитель грузовика создал несколько опасных ситуаций на шоссе Таллинн-Нарва
В прошлую пятницу, 19 апреля, около 13 часов в Центр тревоги поступило сообщение о вызывающем подозрение манерой езды грузовике на шоссе Таллинн — Нарва. Loe edasi...
Двух бывших чиновников бюро погранохраны подозревают в присвоении полицейской формы и оснащения
Чиновников Идаской префектуры подозревают в присвоении и попытке присвоения служебной формы и дополнительного полицейского оснащения. Чиновники подали заявление на увольнение. Служебные отношения с ними прекращены. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Юноша забыл возле ”Стокманна” свой рюкзак. Когда вернулся — вокруг был шум, оцепление и саперы
Сегодня в 17:37 в Центр тревоги поступило сообщение: в Таллинне на Тартуском шоссе близ одного многоквартирного дома стоит подозрительный рюкзак. На известие отреагировали полиция, спасатели и саперы. Loe edasi...
В Тарту в реке нашли тело мужчины, который спрыгнул в марте с Арочного моста
Сегодня в 17 часов в Центр тревоги сообщили, что в Тарту случайный прохожий заметил в реке под мостом тело. Loe edasi...