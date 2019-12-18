ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный шторм, закрытие аптек и голый советник Миксера

Во вторник Рийгикогу решил все же не отменять аптечную реформу, что пришлось не по душе крупным аптекам. Согласно новым правилам, оптовые продавцы больше не могут сами владеть аптеками, которые должны принадлежать провизорам.

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Крик души водителя автобуса в программе ”Полный вперед!”: не выходите через первую дверь, водитель может заболеть!

Tallinna transpordivahendid Foto: Madis Veltman

В утреннюю программу ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” дозвонился водитель общественного транспорта Андрей. Он захотел обратиться и к пассажирам, и к водителям, которые не уступают автобусам, а также занимают полосу общественного транспорта.

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КАРТА | Смотрите, какие аптеки сегодня пока еще остаются открытыми в Таллинне и по всей Эстонии

Rapla apteegi haruapteek Foto: Karin Kaljuläte

Входящие в Союз аптек Эстонии крупные аптечные сети Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek сегодня в 14:00 закрыли двери своих аптек. Исключением стали лишь дежурные аптеки, которые будут открыты до 20:00.

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Март Хельме: Германия скоро будет по сравнению с Эстонией карликом. Независимость Эстонии - необходимый США "санитарный кордон"