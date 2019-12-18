18.12.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный шторм, закрытие аптек и голый советник Миксера


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный шторм, закрытие аптек и голый советник Миксера
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня Эстонию накрыл сильный шторм, а ряд аптек в 14:00 в знак протеста закрыли свои двери. Кроме того, Эвелин Ильвес искала еду в мусорных контейнерах, а советник Свена Миксера бегал голым в Брюсселе. Все и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке!

Штормовое предупреждение: тщательно закройте окна и двери, не оставляйте автомобили рядом с деревьями

Foto: Andres Putting

Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.
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Российские автоподставщики устраивали на перекрестках Таллинна спектакли с ДТП

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

Отдел по предупреждению мошенничества страховой компании Eesti Vienna Insurance Groupp раскрыл действовавшую в странах Балтии российскую группу автоподставщиков.
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Самосуд: молодой житель Эстонии признался в убийстве пожилого гея, которого считал насильником. Но в суде все перевернулось

Illustratsioon: Ats Nukki

В Курессааре найден труп 67-летнего гомосексуала в его собственном доме. Взявший на себя вину за убийство молодой человек отказался в суде от первоначального признания. Других доказательств против него нет.
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ФОТО и ВИДЕО | Под давлением оптовиков крупные аптеки сегодня закрылись в 14:00

Во вторник Рийгикогу решил все же не отменять аптечную реформу, что пришлось не по душе крупным аптекам. Согласно новым правилам, оптовые продавцы больше не могут сами владеть аптеками, которые должны принадлежать провизорам.
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Крик души водителя автобуса в программе ”Полный вперед!”: не выходите через первую дверь, водитель может заболеть!

Tallinna transpordivahendid Foto: Madis Veltman

В утреннюю программу ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” дозвонился водитель общественного транспорта Андрей. Он захотел обратиться и к пассажирам, и к водителям, которые не уступают автобусам, а также занимают полосу общественного транспорта.
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КАРТА | Смотрите, какие аптеки сегодня пока еще остаются открытыми в Таллинне и по всей Эстонии

Rapla apteegi haruapteek Foto: Karin Kaljuläte

Входящие в Союз аптек Эстонии крупные аптечные сети Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek сегодня в 14:00 закрыли двери своих аптек. Исключением стали лишь дежурные аптеки, которые будут открыты до 20:00.
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Март Хельме: Германия скоро будет по сравнению с Эстонией карликом. Независимость Эстонии - необходимый США "санитарный кордон"

Foto: Andres Putting

В прошлую субботу председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и министр внутренних дел Март Хельме во время выступления в Тарту на организованной местным отделением EKRE конференции "Выбор Эстонии: демократия или демократура?" затронул и вопросы внешней политики.
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ФОТО и ВИДЕО: Многие дома без света, деревья падают, поезда опаздывают. Эстонию накрыл сильный шторм

К настоящему моменту из-за сильного ветра и шторма 36 716 домов уже осталось без электричества. И эта цифра постоянно растет.
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ФОТО | Свобода! Советник евродепутата Свена Миксера бегал голым в центре Брюсселя

Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

В прошлую субботу советник евродепутата Свена Миксера Сильвер Мейкар выиграл забег на 100 метров, но был не прочь пробежать его еще раз уже без одежды, пишет Kroonika.
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Эвелин Ильвес искала еду в мусорных контейнерах и поняла, что магазины выбрасывают хорошие продукты

Evelin Ilves kandideerib Euroopa parlamendi valimistel. Foto: Priit Simson

Ресторатор Эвелин Ильвес вместе с журналистами искала хорошую еду в мусорных баках, а точнее, занималась мусорным дайвингом.
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ВИДЕО: В ласнамяэском парке Кивила сильным ветром сорвало гирлянду с дерева

Сегодня по всей стране бушует шторм. Не стал исключением и столичный район Ласнамяэ.
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ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне на трамвайные пути упало дерево

В Пыхья-Таллинне из-за шторма было нарушено движение трамваев.
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ВИДЕО: Овца едет домой в камере полицейского микроавтобуса

Лыунаская префектура опубликовала у себя на Facebook историю о том, как полицейским в ночи пришлось управляться с овцой.
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