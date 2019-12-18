ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный шторм, закрытие аптек и голый советник Миксера

Сегодня Эстонию накрыл сильный шторм, а ряд аптек в 14:00 в знак протеста закрыли свои двери. Кроме того, Эвелин Ильвес искала еду в мусорных контейнерах, а советник Свена Миксера бегал голым в Брюсселе. Все и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке!
Штормовое предупреждение: тщательно закройте окна и двери, не оставляйте автомобили рядом с деревьями
Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с. Loe edasi...
Российские автоподставщики устраивали на перекрестках Таллинна спектакли с ДТП
Отдел по предупреждению мошенничества страховой компании Eesti Vienna Insurance Groupp раскрыл действовавшую в странах Балтии российскую группу автоподставщиков. Loe edasi...
Самосуд: молодой житель Эстонии признался в убийстве пожилого гея, которого считал насильником. Но в суде все перевернулось
В Курессааре найден труп 67-летнего гомосексуала в его собственном доме. Взявший на себя вину за убийство молодой человек отказался в суде от первоначального признания. Других доказательств против него нет. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Под давлением оптовиков крупные аптеки сегодня закрылись в 14:00
Во вторник Рийгикогу решил все же не отменять аптечную реформу, что пришлось не по душе крупным аптекам. Согласно новым правилам, оптовые продавцы больше не могут сами владеть аптеками, которые должны принадлежать провизорам. Loe edasi...
Крик души водителя автобуса в программе ”Полный вперед!”: не выходите через первую дверь, водитель может заболеть!
В утреннюю программу ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” дозвонился водитель общественного транспорта Андрей. Он захотел обратиться и к пассажирам, и к водителям, которые не уступают автобусам, а также занимают полосу общественного транспорта. Loe edasi...
КАРТА | Смотрите, какие аптеки сегодня пока еще остаются открытыми в Таллинне и по всей Эстонии
Март Хельме: Германия скоро будет по сравнению с Эстонией карликом. Независимость Эстонии - необходимый США "санитарный кордон"
В прошлую субботу председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и министр внутренних дел Март Хельмево время выступления в Тарту на организованной местным отделением EKRE конференции "Выбор Эстонии: демократия или демократура?" затронул и вопросы внешней политики. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Многие дома без света, деревья падают, поезда опаздывают. Эстонию накрыл сильный шторм
К настоящему моменту из-за сильного ветра и шторма 36 716 домов уже осталось без электричества. И эта цифра постоянно растет. Loe edasi...
ФОТО | Свобода! Советник евродепутата Свена Миксера бегал голым в центре Брюсселя
Что заявили в суде родители ребенка с вросшей в колени гречкой
Соседка вспомнила и рассказала некоторые детали о семье
Сорвавшаяся гимнастка из России назвала виновного в падении
"Не научилась врать": Тарасова высказалась об уходе Загитовой