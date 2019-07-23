23.07.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный пожар в Маарду, подробности теракта в Мали и стекло на детской площадке


rus.delfi.ee
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Tulekahju Maardus, Loo tänaval
Tulekahju Maardus, Loo tänaval Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в полдень в Маарду на улице Лао загорелся и был полностью уничтожен ангар, а Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали. Кроме того, порталу RusDelfi стали известны новые последствия постоянных посиделок с алкоголем в окрестностях рынка Паэ. О чем еще мы писали сегодня, читайте в традиционной подброке!

"Ребенок порезал руку о стекло, когда играл в песке". Асоциалы рынка Паэ бьют бутылки на детской площадке

Рана ребенка Delfi lugeja


Война с пьянством возле рынка Паэ не закончилась. Порталу RusDelfi стали известны новые последствия постоянных посиделок с алкоголем в столичном микрорайоне.
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Перенесший трепанацию черепа российский боксер скончался в США

küünal Foto: Ago Tammik


28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США после полученных травм. "Максим скончался. Не выдержало сердце", — приводит слова члена команды Дадашева ТАСС.
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В Эстонии мошенники взяли кредит на имя 62-летнего мужчины. Ущерб — огромный

raha Foto: Ago Tammik


Идаская префектура вновь получила сообщения о случаях компьютерного мошенничества.
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ФОТО: На улице Эндла столкнулись грузовик и два легковых авто

Madis Veltman


Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись грузовик и два легковых авто.
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Первый темнокожий депутат в истории Украины - известный спортсмен

Zhan Belenjuk ja Vladimir Zelenski Foto: Instagram


Серебряный призер Олимпиады 2016 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк станет первым темнокожим народным депутатом в истории Украины. Он проходит в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", основанной президентом Владимиром Зеленским.
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Сладкая должность! Невеста Мартина Репинского получила новую работу в Йыхви

Erakogu


Новая невеста бывшего старейшины Йыхви Мартина Репинского, Екатерина Васильева, которая также является заместителем председателя волостного собрания Йыхви, устроилась на работу в спортивную школу Йыхви.
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Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Johnson Foto: reuters


Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает BBC.
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Проживающие в Эстонии украинцы проголосовали за пророссийскую партию "За життя"

Иллюстративное фото Foto: Rauno Volmar


Распредение голосов на избирательном участке в посольстве Украины в Таллинне резко отличается от общих итогов выборов.
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ФОТО и ВИДЕО | В Маарду открытым пламенем полыхал ангар с цистернами с растворителями. Дымом заволокло всю округу


Сегодня в полдень в Маарду на улице Лао загорелся и был полностью уничтожен ангар. Как передает Спасательный департамент, к настоящему моменту пожар взят под контроль.
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ТОП

Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали: пострадали шесть эстонских солдат, троих отправят домой. Организатором может быть ДАИШ

ESTPLA-30 Foto: Kaitseväe peastaap


Глава Сил обороны генерал-майор Мартин Херем сегодня в 13:00 дал обзор произошедшей вчера в Мали террористической атаки и положения служащих там эстонских военных.
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Самая популярная зарплата в России — 23500 рублей. Это 332 евро

Vene rubla Foto: Roman Starapopov


Самая популярная зарплата в России всего 23,5 тысячи рублей (по курсу на 23 июля — 332 евро 88 центов). Эти данные приводит Газета.ру со ссылкой на Росстат.
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Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется

Birger OÜ, Avinurme, Jõgevamaa Foto: Sven Arbet


Несмотря на то, что Март Хельме (EKRE) на прошлой неделе сообщил о намерении усилить контроль над иностранной рабочей силой, глава Hansavest, занимающейся ”поставкой” в Эстонию сварщиков и CNC-операторов из Латвии и Украины, Юри Кулбин говорит, что более жесткий контроль для рынка аренды рабочей силы — необязательно плохо .
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ВИДЕО | И пусть весь мир подождет... Близ Валга медведь неспешно протопал через шоссе


Вчера около 17:30 поблизости от Валга видели топающего через шоссе медведя, который совсем не позволял участникам дорожного движения помешать ему. Смотрите подробнее на видео!
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На Палдиском шоссе мужчина превысил скорость и попросил выписать штраф на имя жены

Pilt on illustratiivne Foto: Taavi Sepp


Превысивший скорость на Палдисокм шоссе мужчина спросил у полицейского, можно ли выписать штраф на имя жены.
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"Он кушает таблетки". Накануне Олимпиады эстонец сдал лидера сборной СССР

Toomas Savi on varem eitanud Pauli Nevalale anaboolsete steroidide vahendamist Foto: Ilmar Saabas


Победитель Олимпиады-1964 в метании копья финн Паули Невала в ближайшее время выпускает автобиографический роман, в котором подробно расскажет, как 50 лет назад использовал анаболические стероиды. В книге упоминается известный эстонец.
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ВИДЕО DELFI | "Мы все там были". Интарс Бусулис рассказал, как тусовался в таллиннском стрип-клубе, и оценил местных танцовщиц


Латвийский певец Интарс Бусулис, который в этом году был одним из ведущих фестиваля Laima Rendezvous, рассказал Delfi, что часто выступает в Таллинне на частных вечеринках. А в один из приездов он пошел тусоваться в стриптиз-клуб.
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ВИДЕО: Бублик на киномарафоне! "Бриллиантовая рука", костяная нога и Нолан. Какие фильмы любят жители Ласнамяэ?


Редактор Бублика Алина Захарова отправилась на Киномарафон в парк Кивила, чтобы пообщаться с жителями Ласнамяэ на тему кино. Теперь известно, какую роль мечтают сыграть ласнамяэсцы в фильме Кристофера Нолана и какой фильм они считают самым лучшим.
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ВИДЕО DELFI | Валерий Сюткин учился движениям на сцене у великого эстонского музыканта, а затем передал опыт Меладзе


С 18 по 21 июля в Юрмале состоялся международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Одним из хедлайнеров четвертого дня фестиваля стал заслуженный артист России Валерий Сюткин. Беседу с Delfi Валерий начал с истории о воспоминаниях про нашего великого эстонского музыканта-барабанщика и про невольный первый урок для будущей звезды.
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