ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный пожар в Маарду, подробности теракта в Мали и стекло на детской площадке

Сегодня в полдень в Маарду на улице Лао загорелся и был полностью уничтожен ангар, а Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали. Кроме того, порталу RusDelfi стали известны новые последствия постоянных посиделок с алкоголем в окрестностях рынка Паэ. О чем еще мы писали сегодня, читайте в традиционной подброке!
"Ребенок порезал руку о стекло, когда играл в песке". Асоциалы рынка Паэ бьют бутылки на детской площадке
Война с пьянством возле рынка Паэ не закончилась. Порталу RusDelfi стали известны новые последствия постоянных посиделок с алкоголем в столичном микрорайоне. Loe edasi...
Перенесший трепанацию черепа российский боксер скончался в США
28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США после полученных травм. "Максим скончался. Не выдержало сердце", — приводит слова члена команды Дадашева ТАСС. Loe edasi...
В Эстонии мошенники взяли кредит на имя 62-летнего мужчины. Ущерб — огромный
ФОТО: На улице Эндла столкнулись грузовик и два легковых авто
Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись грузовик и два легковых авто. Loe edasi...
Первый темнокожий депутат в истории Украины - известный спортсмен
Серебряный призер Олимпиады 2016 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк станет первым темнокожим народным депутатом в истории Украины. Он проходит в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", основанной президентом Владимиром Зеленским. Loe edasi...
Сладкая должность! Невеста Мартина Репинского получила новую работу в Йыхви
Новая невеста бывшего старейшины Йыхви Мартина Репинского, Екатерина Васильева, которая также является заместителем председателя волостного собрания Йыхви, устроилась на работу в спортивную школу Йыхви. Loe edasi...
Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон
Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает BBC. Loe edasi...
Проживающие в Эстонии украинцы проголосовали за пророссийскую партию "За життя"
Распредение голосов на избирательном участке в посольстве Украины в Таллинне резко отличается от общих итогов выборов. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | В Маарду открытым пламенем полыхал ангар с цистернами с растворителями. Дымом заволокло всю округу
Сегодня в полдень в Маарду на улице Лао загорелся и был полностью уничтожен ангар. Как передает Спасательный департамент, к настоящему моменту пожар взят под контроль. Loe edasi...
Самая популярная зарплата в России — 23500 рублей. Это 332 евро
Самая популярная зарплата в России всего 23,5 тысячи рублей (по курсу на 23 июля — 332 евро 88 центов). Эти данные приводит Газета.ру со ссылкой на Росстат. Loe edasi...
Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется
Несмотря на то, что Март Хельме (EKRE) на прошлой неделе сообщил о намерении усилить контроль над иностранной рабочей силой, глава Hansavest, занимающейся ”поставкой” в Эстонию сварщиков и CNC-операторов из Латвии и Украины, Юри Кулбин говорит, что более жесткий контроль для рынка аренды рабочей силы — необязательно плохо . Loe edasi...
ВИДЕО | И пусть весь мир подождет... Близ Валга медведь неспешно протопал через шоссе
Вчера около 17:30 поблизости от Валга видели топающего через шоссе медведя, который совсем не позволял участникам дорожного движения помешать ему. Смотрите подробнее на видео! Loe edasi...
На Палдиском шоссе мужчина превысил скорость и попросил выписать штраф на имя жены
Превысивший скорость на Палдисокм шоссе мужчина спросил у полицейского, можно ли выписать штраф на имя жены. Loe edasi...
"Он кушает таблетки". Накануне Олимпиады эстонец сдал лидера сборной СССР
Победитель Олимпиады-1964 в метании копья финн Паули Невала в ближайшее время выпускает автобиографический роман, в котором подробно расскажет, как 50 лет назад использовал анаболические стероиды. В книге упоминается известный эстонец. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | "Мы все там были". Интарс Бусулис рассказал, как тусовался в таллиннском стрип-клубе, и оценил местных танцовщиц
Латвийский певец Интарс Бусулис, который в этом году был одним из ведущих фестиваля Laima Rendezvous, рассказал Delfi, что часто выступает в Таллинне на частных вечеринках. А в один из приездов он пошел тусоваться в стриптиз-клуб. Loe edasi...
ВИДЕО: Бублик на киномарафоне! "Бриллиантовая рука", костяная нога и Нолан. Какие фильмы любят жители Ласнамяэ?
Редактор Бублика Алина Захарова отправилась на Киномарафон в парк Кивила, чтобы пообщаться с жителями Ласнамяэ на тему кино. Теперь известно, какую роль мечтают сыграть ласнамяэсцы в фильме Кристофера Нолана и какой фильм они считают самым лучшим. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Валерий Сюткин учился движениям на сцене у великого эстонского музыканта, а затем передал опыт Меладзе
С 18 по 21 июля в Юрмале состоялся международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Одним из хедлайнеров четвертого дня фестиваля стал заслуженный артист России Валерий Сюткин. Беседу с Delfi Валерий начал с истории о воспоминаниях про нашего великого эстонского музыканта-барабанщика и про невольный первый урок для будущей звезды. Loe edasi...
Тренер умершего боксера Дадашева сделал откровенное признание
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери