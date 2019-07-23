ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сильный пожар в Маарду, подробности теракта в Мали и стекло на детской площадке



Сегодня около трех часов дня в центре Таллинна произошла авария. По предварительным данным, возле Эндла, 61 столкнулись грузовик и два легковых авто.

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Первый темнокожий депутат в истории Украины - известный спортсмен

Zhan Belenjuk ja Vladimir Zelenski Foto: Instagram



Серебряный призер Олимпиады 2016 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк станет первым темнокожим народным депутатом в истории Украины. Он проходит в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", основанной президентом Владимиром Зеленским.

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Сладкая должность! Невеста Мартина Репинского получила новую работу в Йыхви

Erakogu



Новая невеста бывшего старейшины Йыхви Мартина Репинского, Екатерина Васильева, которая также является заместителем председателя волостного собрания Йыхви, устроилась на работу в спортивную школу Йыхви.

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Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Johnson Foto: reuters



Новым лидером британской Консервативной партии стал Борис Джонсон. В завершающем голосовании выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает BBC.

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Проживающие в Эстонии украинцы проголосовали за пророссийскую партию "За життя"

Иллюстративное фото Foto: Rauno Volmar



Распредение голосов на избирательном участке в посольстве Украины в Таллинне резко отличается от общих итогов выборов.

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ФОТО и ВИДЕО | В Маарду открытым пламенем полыхал ангар с цистернами с растворителями. Дымом заволокло всю округу



Сегодня в полдень в Маарду на улице Лао загорелся и был полностью уничтожен ангар. Как передает Спасательный департамент, к настоящему моменту пожар взят под контроль.

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Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали: пострадали шесть эстонских солдат, троих отправят домой. Организатором может быть ДАИШ

ESTPLA-30 Foto: Kaitseväe peastaap



Глава Сил обороны генерал-майор Мартин Херем сегодня в 13:00 дал обзор произошедшей вчера в Мали террористической атаки и положения служащих там эстонских военных.

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Самая популярная зарплата в России — 23500 рублей. Это 332 евро

Vene rubla Foto: Roman Starapopov



Самая популярная зарплата в России всего 23,5 тысячи рублей (по курсу на 23 июля — 332 евро 88 центов). Эти данные приводит Газета.ру со ссылкой на Росстат.

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Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется