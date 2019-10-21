ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штрафники в форме, жалость бизнесменов и стыд из Ласнамяэ

Читайте главное за первый рабочий день в подборке RusDelfi.
Внезапные учения Okas закончились. Уклонившихся от участия ждет большой штраф
В воскресенье вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы военнослужащих резерва Okas 2019, в которых приняло участие почти полторы тысячи человек.
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Представитель сааремааской фирмы о работниках из Украины: мне их даже немного жалко, что они так усердно трудятся
Высокие расходы на рабочую силу и нехватка работников уже долгое время является одной из главных проблем местных предпринимателей, а отношение эстонской молодежи и ее трудовые привычки и вовсе заставляют удивляться, пишет Maaleht.
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ФОТО | Позорный случай в Ласнамяэ: владелец дегу отправил домашнего любимца в мусорный бак
В Ласнамяэ произошел вчера печальный случай, когда хозяин дегу (кустарниковая белка, распространенная в основном в странах Южной Америки) решил избавиться от своего домашнего питомца и не нашел ничего лучшего, как отправить его на помойку.
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ФОТО | В Кейла массово прокалывают шины. Если вы что-то знаете, сообщите в полицию!
Начиная с четверга в Кейла прокололи шины множества автомобилей, у многих из них даже несколько шин.
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На этих выходных переходим на зимнее время! Как избежать негативных последствий для организма?
В конце этой недели Эстония переходит на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра, стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Таким образом жители Эстонии смогут поспать на час дольше. По словам специалистов, переход на зимнее время может негативно отразиться на нашем здоровье и снизить работоспособность.
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ПОДКАСТ | "Санкции мешают привозить родные продукты": Нурьян хочет покорить Эстонию дагестанской кухней
Нурьян — гость подкаста "Халтура". Она переехала в Эстонию в 2000 годах, до этого жила в Дагестане (Россия), работала журналистом.
Однажды она приехала к сестре в Таллинн и осталась, так как на родине началась война. Она уже полностью обжилась в Эстонии, открыла маленькое кафе, воспитывает сына, но к местным помидорам привыкнуть так и не смогла.
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Российский экс-министр: Сталин принудил страны Балтии войти в СССР, если не сказать "оккупировал"
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В вашингтонском Институте Кеннана прошла презентация книги бывшего министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Козырева ”Жар—птица. Неуловимая судьба русской демократии”. Министр, проживающий сейчас в Майами, отвечая затем на ряд вопросов, практически признал что со стороны СССР имела место оккупация стран Балтии, пишет Baltijas Balls.
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Поможем Катерине выздороветь! Страдающая от тяжелого заболевания девушка выставила на аукцион свою картину
Страдающая от тяжёлого заболевания почек и только что перенесшая пересадку 17-летняя Катерина для сбора необходимой суммы на лечение выставляет на аукцион нарисованную ею картину, сообщает Детский фонд Клиники Тартуского университета.
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На кухне дома в Ляэне-Вирумаа найден труп мужчины. Подозреваемый в убийстве арестован
В субботу утром на кухне частного дома в волости Винни в Ляэне-Вирумаа нашли труп мужчины с признаками насилия.
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ФОТО | Смотрите, какими ценами заманивает эстоноземельцев латвийский строительный магазин Depo
Жители Эстонии ездят покупать за границей не только более дешевый алкоголь, но и более дешевые строительные материалы. Особенно популярным местом для покупок является латвийская сеть строительных магазинов Depo, посетители которой даже создали отдельную группу в Facebook, куда входит около 3000 членов. Moodne Kodu съездил на выходных в Depo и выяснил, действительно ли цены настолько ниже, чем в эстонских магазинах, что поездка туда окупается?
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ВИДЕО: Массовая драка горячих казахов и кавказцев на турнире по ММА в Сочи
Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95, который прошел в воскресенье в Сочи, закончился громким скандалом и массовой дракой.
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"Непозволительная роскошь для нашей маленькой страны". Государство безучастно смотрит, как люди убивают себя
Специалисты уже долгое время безуспешно борются за государственную программу по профилактике суицидов, пишет Eesti Päevaleht. Издание обратилось к самым активным ораторам по вопросам здравоохранения всех представленных в Рийгикогу партий.
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Опубликован прогноз на грядущую зиму
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Эксперты ООН предупреждают о последствиях изменений климата