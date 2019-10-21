ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штрафники в форме, жалость бизнесменов и стыд из Ласнамяэ



В Ласнамяэ произошел вчера печальный случай, когда хозяин дегу (кустарниковая белка, распространенная в основном в странах Южной Америки) решил избавиться от своего домашнего питомца и не нашел ничего лучшего, как отправить его на помойку.

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ФОТО | В Кейла массово прокалывают шины. Если вы что-то знаете, сообщите в полицию!

Keilas läbi torgatud rehvid Foto: Delfi lugeja



Начиная с четверга в Кейла прокололи шины множества автомобилей, у многих из них даже несколько шин.

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На этих выходных переходим на зимнее время! Как избежать негативных последствий для организма?

Pixabay



В конце этой недели Эстония переходит на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра, стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Таким образом жители Эстонии смогут поспать на час дольше. По словам специалистов, переход на зимнее время может негативно отразиться на нашем здоровье и снизить работоспособность.

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ПОДКАСТ | "Санкции мешают привозить родные продукты": Нурьян хочет покорить Эстонию дагестанской кухней

Нурьян Наврузова Foto: Maria Zavizion



Нурьян — гость подкаста "Халтура". Она переехала в Эстонию в 2000 годах, до этого жила в Дагестане (Россия), работала журналистом.

Однажды она приехала к сестре в Таллинн и осталась, так как на родине началась война. Она уже полностью обжилась в Эстонии, открыла маленькое кафе, воспитывает сына, но к местным помидорам привыкнуть так и не смогла.

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Российский экс-министр: Сталин принудил страны Балтии войти в СССР, если не сказать "оккупировал"

Леннарт Мери и Андрей Козырев подписывают договор V. Tšistjakov, RIA Novosti

ТОП Прибавка к пенсии повлечет за собой и обязательства: 80 500 человек скоро должны будут начать платить налоги Представитель сааремааской фирмы о работниках из Украины: мне их даже немного жалко, что они так усердно трудятся ВИДЕО: Кровь на платье и шокированные гости: что произошло на Tallinn fashion week



В вашингтонском Институте Кеннана прошла презентация книги бывшего министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Козырева ”Жар—птица. Неуловимая судьба русской демократии”. Министр, проживающий сейчас в Майами, отвечая затем на ряд вопросов, практически признал что со стороны СССР имела место оккупация стран Балтии, пишет Baltijas Balls.

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Поможем Катерине выздороветь! Страдающая от тяжелого заболевания девушка выставила на аукцион свою картину

Фото: Детский фонд Клиники Тартуского университета



Страдающая от тяжёлого заболевания почек и только что перенесшая пересадку 17-летняя Катерина для сбора необходимой суммы на лечение выставляет на аукцион нарисованную ею картину, сообщает Детский фонд Клиники Тартуского университета.

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На кухне дома в Ляэне-Вирумаа найден труп мужчины. Подозреваемый в убийстве арестован

фото иллюстративное Foto: Ago Tammik



В субботу утром на кухне частного дома в волости Винни в Ляэне-Вирумаа нашли труп мужчины с признаками насилия.

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