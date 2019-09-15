ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовое предупреждение по всей Эстонии и дорожные аварии в Таллинне
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 15 сентября, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 15 сентября, в нашей ежедневной подборке.
Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.
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Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.
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В нашей новой статье мы собрали для вас 10 очень полезных привычек, которые заслуживают вашего внимания. Их имеют люди, чья квартира всегда выглядит только что прибранной и невероятно аккуратной, пишет FurnishHome.
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Один из читателей пишет: для него было сюрпризом, когда выяснилось, что на его новой работе зарплату платят только наличными. В трудовом договоре этот вопрос прописан не было. В связи с этим читатель интересуется — есть ли у работника право потребовать, чтобы работодатель переводил трудовое вознаграждение на банковский счет? Должен ли работодатель извещать работника о том, какую сумму он платит за него налогов? На этот вопрос в Maaleht отвечает сотрудник Трудовой инспекции.
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Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку.
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В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.
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Читатель прислал в редакцию Delfi снятое около 2 часов ночи видео в замедленно темпе, на котором особенно хорошо видно, как поблизости от Таллинна над морем сверкают молнии.
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Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.
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Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.
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В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.
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Сегодня ночью в волости Ярва в Ярвамаа произошло ДТП, в котором пострадал съехавший с дороги на автомобиле мужчина.
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Сегодня после полудня в Таллинне на Соссимяги, у торгового центра Sikupilli произошла тройная авария, в которую попал и автобус Atko с пассажирами.
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Владелец медиа-концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк считает, что проживающие в Эстонии русскоязычные молодые люди, не владеющие государственным языком, легко могут попасть под влияние российской пропаганды - такое мнение он высказал в интервью программе "Утро с Ану", вышедшем в эфир телеканала ETV в воскресенье, 15 сентября, передает rus.err.ee.
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Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летней Анны, которая сегодня ушла из дома в Таллинне.
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Читайте прогноз на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
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