15.09.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовое предупреждение по всей Эстонии и дорожные аварии в Таллинне


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовое предупреждение по всей Эстонии и дорожные аварии в Таллинне
Foto: Ilmar Saabas

Читайте самые важные новости этого воскресенья, 15 сентября, в нашей ежедневной подборке.

ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с

Torm Pärnus 15.09.2019 Foto: Tauri Mitt

Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.
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ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека

Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.
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10 привычек, которые есть у тех, чья квартира всегда выглядит прибранной

Фото: Pixabay

В нашей новой статье мы собрали для вас 10 очень полезных привычек, которые заслуживают вашего внимания. Их имеют люди, чья квартира всегда выглядит только что прибранной и невероятно аккуратной, пишет FurnishHome.
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Читатель спрашивает: можно ли выплачивать зарплату наличными?

Madis Veltman

Один из читателей пишет: для него было сюрпризом, когда выяснилось, что на его новой работе зарплату платят только наличными. В трудовом договоре этот вопрос прописан не было. В связи с этим читатель интересуется — есть ли у работника право потребовать, чтобы работодатель переводил трудовое вознаграждение на банковский счет? Должен ли работодатель извещать работника о том, какую сумму он платит за него налогов? На этот вопрос в Maaleht отвечает сотрудник Трудовой инспекции.
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Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее

Karl Alfred Baumeister, Kaitsevägi

Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку.
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В Ласнамяэ попал под машину 6-летний мальчик

Politseipildid Foto: Andres Putting

В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Завораживающе красиво: ночной танец молний над морем близ Таллинна

Читатель прислал в редакцию Delfi снятое около 2 часов ночи видео в замедленно темпе, на котором особенно хорошо видно, как поблизости от Таллинна над морем сверкают молнии.
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Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

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Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.
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Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми

Foto: Ragnar Teeveer

Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.
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В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами

Foto: AFP

В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.
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ФОТО | Автомобиль съехал с дороги, перевернулся и уперся в крышу дома

Järvamaal Järva vallas juhtunud liiklusõnnetus Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в волости Ярва в Ярвамаа произошло ДТП, в котором пострадал съехавший с дороги на автомобиле мужчина.
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ФОТО | У торгового центра Sikupilli произошла цепная авария с участием автобуса Atko

Foto: Delfi lugeja

Сегодня после полудня в Таллинне на Соссимяги, у торгового центра Sikupilli произошла тройная авария, в которую попал и автобус Atko с пассажирами.
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Глава Ekspress Grupp: не владеющая эстонским молодежь попадает под влияние российской пропаганды

Konverents „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni" Foto: Priit Simson

Владелец медиа-концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк считает, что проживающие в Эстонии русскоязычные молодые люди, не владеющие государственным языком, легко могут попасть под влияние российской пропаганды - такое мнение он высказал в интервью программе "Утро с Ану", вышедшем в эфир телеканала ETV в воскресенье, 15 сентября, передает rus.err.ee.
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Полиция нашла ушедшую из дома в Таллинне 14-летнюю Анну

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летней Анны, которая сегодня ушла из дома в Таллинне.
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Сегодня шторм, а что же дальше? Прогноз погоды на начало недели

Vihmane südalinn Foto: Andres Putting

Читайте прогноз на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
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