ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовое предупреждение по всей Эстонии и дорожные аварии в Таллинне

Один из читателей пишет: для него было сюрпризом, когда выяснилось, что на его новой работе зарплату платят только наличными. В трудовом договоре этот вопрос прописан не было. В связи с этим читатель интересуется — есть ли у работника право потребовать, чтобы работодатель переводил трудовое вознаграждение на банковский счет? Должен ли работодатель извещать работника о том, какую сумму он платит за него налогов? На этот вопрос в Maaleht отвечает сотрудник Трудовой инспекции.

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Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее

Karl Alfred Baumeister, Kaitsevägi

Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку.

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В Ласнамяэ попал под машину 6-летний мальчик

Politseipildid Foto: Andres Putting

В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.

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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Завораживающе красиво: ночной танец молний над морем близ Таллинна

Читатель прислал в редакцию Delfi снятое около 2 часов ночи видео в замедленно темпе, на котором особенно хорошо видно, как поблизости от Таллинна над морем сверкают молнии.

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Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

ТОП Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях Самый крупный заказ за всю историю McDonald's в Эстонии: мужчина заказал 1000 бургеров ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.

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Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми

Foto: Ragnar Teeveer

Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.

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В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами

Foto: AFP

В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.

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ФОТО | Автомобиль съехал с дороги, перевернулся и уперся в крышу дома

Järvamaal Järva vallas juhtunud liiklusõnnetus Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в волости Ярва в Ярвамаа произошло ДТП, в котором пострадал съехавший с дороги на автомобиле мужчина.

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ФОТО | У торгового центра Sikupilli произошла цепная авария с участием автобуса Atko

Foto: Delfi lugeja

Сегодня после полудня в Таллинне на Соссимяги, у торгового центра Sikupilli произошла тройная авария, в которую попал и автобус Atko с пассажирами.

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Глава Ekspress Grupp: не владеющая эстонским молодежь попадает под влияние российской пропаганды