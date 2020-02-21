ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовая тревога, губительный вёх и жестокая мачеха
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 21 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 21 февраля.
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на выходных в Эстонии усилится ветер и поднимется уровень воды в море.
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Волостная управа Пейпсияэре разместила на своем сайте сообщение, в котором просит всех держаться подальше от растущего на берегу Чудского озера ядовитого растения.
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Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер. Причина — коронавирус.
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В первой части теста ведущий "Зеркала" Виталий Вестеринен сравнил два основных мясных блюда из российского и эстонского армейских сухпайков, а также эстонский хлеб и российские галеты.
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Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнюю женщину в ненадлежащем обращении с пятью детьми, которые проживали в ее семейном доме на основании договора об услуге замещающей опеки.
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В последнее время в Инстаграме Элины Нечаевой появляются пляжные фотографии в купальнике. Похоже Элина решила на этом не останавливаться и подогреть к себе интерес еще больше, сняв с себя бюстгальтер. Смотри фото!
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Правительственный законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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