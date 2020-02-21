21.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовая тревога, губительный вёх и жестокая мачеха


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Tormine meri 1.10.2019
Tormine meriFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 21 февраля.

На Эстонию надвигается шторм, море выйдет из берегов. Спасатели просят людей запастись провизией и зарядить мобильники

Foto: Irina Mägi, Eesti Ekspress

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на выходных в Эстонии усилится ветер и поднимется уровень воды в море.
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ФОТО: Может убить вас и ваших детей! Чиновники предупреждают жителей Эстонии о ядовитом растении

Foto: Peipsiääre vallavalitsus

Волостная управа Пейпсияэре разместила на своем сайте сообщение, в котором просит всех держаться подальше от растущего на берегу Чудского озера ядовитого растения.
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Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер. Причина — коронавирус.
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"Зеркало" сравнило российский и эстонский армейские сухпайки. Какой оказался вкуснее?

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В первой части теста ведущий "Зеркала" Виталий Вестеринен сравнил два основных мясных блюда из российского и эстонского армейских сухпайков, а также эстонский хлеб и российские галеты.
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Вопиющий случай в Эстонии: женщина избивала своих приемных детей и сутками держала их взаперти

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Andres Putting

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнюю женщину в ненадлежащем обращении с пятью детьми, которые проживали в ее семейном доме на основании договора об услуге замещающей опеки.
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Горячо! Элина Нечаева опубликовала обнаженное фото

Foto: Jaanus Lensment

В последнее время в Инстаграме Элины Нечаевой появляются пляжные фотографии в купальнике. Похоже Элина решила на этом не останавливаться и подогреть к себе интерес еще больше, сняв с себя бюстгальтер. Смотри фото!
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Упростят получение гражданства России только для жителей четырех стран

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Правительственный законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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