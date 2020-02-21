ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Штормовая тревога, губительный вёх и жестокая мачеха

В первой части теста ведущий "Зеркала" Виталий Вестеринен сравнил два основных мясных блюда из российского и эстонского армейских сухпайков, а также эстонский хлеб и российские галеты.

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Вопиющий случай в Эстонии: женщина избивала своих приемных детей и сутками держала их взаперти

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Andres Putting

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнюю женщину в ненадлежащем обращении с пятью детьми, которые проживали в ее семейном доме на основании договора об услуге замещающей опеки.

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Горячо! Элина Нечаева опубликовала обнаженное фото

Foto: Jaanus Lensment

В последнее время в Инстаграме Элины Нечаевой появляются пляжные фотографии в купальнике. Похоже Элина решила на этом не останавливаться и подогреть к себе интерес еще больше, сняв с себя бюстгальтер. Смотри фото!

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Упростят получение гражданства России только для жителей четырех стран

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Правительственный законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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