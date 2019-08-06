06.08.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серопаспортников не пустили на европейский рейс, дело Марти Куузика передали в суд


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Читайте самые важные новости это вторника, 6 августа, в нашей ежедневной подборке.

Как не сбылась мечта мамы: “серопаспортников” не пустили на европейский рейс по странной причине. Будьте осторожны

Reisidokument Foto: Priit Simson

”Что такое мечта? Для каждого из нас — она разная. Собрались законопослушные "серопаспортники" из Эстонии в отпуск. Накопили, забронировали, оплатили и полетели, но долетели только до Германии, и все, дальше нас не пустили”, — такое письмо пришло в редакцию RusDelfi.
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ФОТО | На Петербургском шоссе полыхал автомобиль

Tulekahju Peterburi maanteel Foto: Delfi lugeja

Сегодня незадолго до 16 часов в Центр тревоги сообщили, что на Петербургском шоссе горит автомобиль.
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ФОТО | Сирет Котка-Репински продает сделанную с любовью квартиру в Йыхви. Здесь они жили с мужем и растили сына

Kollaaž. Fotod: Tiit Blaat/Kristjan Lepp

Политик Сирет Котка-Репински продает за 52 000 евро квартиру в Йыхви, где они жила с мужем Мартином Репинским и растила сына Моргана.
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Производитель клубники дает работу летом сотне украинцев: ясно, что Калевипоэг из Финляндии не вернется

Argo Ingver

Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
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Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии

Foto: Ilmar Saabas

С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии.
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Турфирмы Латвии бьют тревогу: Россия не выдает годовые деловые визы. Что происходит на самом деле?

flickr.com, Antonis Gkekas

Турагентства, занимающиеся оформлением виз на поездки из Латвии в Россию, бьют тревогу: последнее время консульство РФ в Риге регулярно отказывает в запросах на выдачу годовых деловых виз гражданам Латвии. При этом было немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, претендентам не вернули. Портал Delfi обратился за комментарием к Посольству России.
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На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв

Marko Mumm

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Для эффективного выполнения задач по защите государства в кризисных ситуациях Министерство внутренних дел Эстонии планирует создать соответствующее резервное подразделение.
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Синоптикам нас порадовать нечем: неделя будет дождливой и прохладной. Во многих местах ливни и грозы

Vihm Tartus 02.07.2018 Foto: Kiur Kaasik

По прогнозам синоптиков, неделя ожидается дождливой. Местами осадки будут очень сильными, возможны грозы.
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Ученые: июль 2019-го стал самым жарким месяцем в истории

Foto: VINCENT JANNINK, AFP

Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, пишет Русская служба Би-би-си.
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Спрос на жилищные кредиты растет. Значительную часть заявлений не удовлетворяют

pixabay.com

Количество обращений за жилищным кредитом и запрашиваемые суммы растут, утверждают крупнейшие банки Эстонии. Банки успевают отвечать на заявления в среднем в течение двух-трех дней, пишут "Деловые ведомости".
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Полиция предупреждает: кредиты в Facebook — как трехголовый змей. Останетесь без денег и кредита

Argo Ingver

В Facebook довольно часто появляются внушающие на первый взгляд доверие записи, в которых пользователю предлагают взять кредит. У автора вроде бы эстонское имя, электронный адрес оканчивается на "ee", текст написан на чистом эстонском языке. Но под этой ширмой таится опасность быть обманутым.
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ВИДЕО | Момент стрельбы в баре Огайо: 9 смертей и 27 раненых

Ночью было опубликовано видео, на котором видно, как 24-летний стрелок открыл огонь в одном из баров Огайо, в США.
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тарту девушки

PPA

Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.
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ФОТО: В Мустамяэ огромная ветка упала на детскую площадку

Читатель rus.Delfi.ee

Вчера в редакцию RusDelfi отправили фотографию, на которой видно, что большая ветка упала прямо на детскую площадку.
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Из Эстонии выслали назойливо торговавшего на улицах гражданина Румынии

Hommikune liiklus Gonsiori tänaval Foto: Tiit Blaat

Служба пограничного и миграционного надзора выслала из Эстонии гражданина Румынии 1987 года рождения за назойливую уличную торговлю, сообщает ERR.
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“Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это все пережить?” Сегодня день памяти Януша Корчака

Януш Корчак Фото: pikabu.ru

6 августа 1942 года преподаватель Януш Корчак разделил судьбу своих воспитанников и добровольно - свидетельства гласят, что офицер СС предложил ему жизнь - вошел в газовую камеру.
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Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии. Текст выступления чиновника опубликован на сайте альянса, пишут РИА-Новости.
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Посольство РФ: фактическое присоединение Эстонии к блокаде Донбасса не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины

Foto: Priit Simson

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке", — комментирует в Facebook посольство РФ в Эстонии решение МИДа Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
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Последствия бурной вечеринки центристов: Андрес Хийе получил выговор, но остался советником бюро

Ekspress Meedia

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сделал выговор советнику бюро Андресу Хийе, который накануне Яанова дня веселился со случайными знакомыми в офисе центристов.
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Очень личное. Кадри Симсон объяснила причину отсутствия на заседаниях Рийгикогу в 2016 году

Kadri Simson Foto: Priit Simson

Кандидат от Эстонии на пост комиссара Европейской комиссии Кадри Симсон сообщила в ответ на редакционную статью в сегодняшнем номере Eesti Päevaleht, что отсутствовала на марте 2016 года на заседаниях Рийгикогу в связи с процедурой искусственного оплодотворения, что может классифицироваться, как "по причинам, связанным со здоровьем".
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Борис Джонсон: права живущих в Великобритании граждан Эстонии будут защищены и после выхода страны из ЕС

Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на встрече в Лондоне с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Великобритания была и останется для Эстонии, Европейского союза и НАТО ключевым партнером по обеспечению безопасности в Европе.
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Юри Ратас отрицает ведение переговоров с Партией реформ

Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas

Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас опроверг циркулирующие в последнее время в СМИ слухи о том, что центристы ведут переговоры с Партией реформ по формированию новой правительственной коалиции.
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В Лондоне подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа

Foto: PA Wire/PA Images/Scanpix

В лондонской галерее Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки, находящейся на десятом этаже. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Лондона, пишут "РИА Новости".
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Суровая эстонская реальность: двухмесячный и полуторагодовалый ребенок сидят грязными и голодными, родители пьют

Kiur Kaasik

Газета Õhtuleht опубликовала сегодня печальную историю об отпрысках семьи алкоголиков, которые должны попрошайничать, голодать и питаться сырым луком в то время, когда их родители топят свою жизнь в спиртном.
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"У нас есть доказательства". Прокуратура передала дело подозреваемого в домашнем насилии Марти Куузика в суд

Foto: Martin Ahven, Andres Putting

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило в пятницу отправила дело об избиении жены Марти Куузиком в суд, пишет Eesti Ekspress.
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В прошлом году в инфосистемах PPA необоснованно рылись семь чиновников, в этом году — уже девять. Что они искали и как были наказаны?

Foto on illustreeriv Foto: Mana Kaasik

Из-за рабочих обязанностей у чиновников Департамента полиции и погранохраны (PPA) есть доступ к различным инфосистемам, которым в некоторых случаях злоупотребляют.
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