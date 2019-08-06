ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серопаспортников не пустили на европейский рейс, дело Марти Куузика передали в суд
Читайте самые важные новости это вторника, 6 августа, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости это вторника, 6 августа, в нашей ежедневной подборке.
”Что такое мечта? Для каждого из нас — она разная. Собрались законопослушные "серопаспортники" из Эстонии в отпуск. Накопили, забронировали, оплатили и полетели, но долетели только до Германии, и все, дальше нас не пустили”, — такое письмо пришло в редакцию RusDelfi.
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Сегодня незадолго до 16 часов в Центр тревоги сообщили, что на Петербургском шоссе горит автомобиль.
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Политик Сирет Котка-Репински продает за 52 000 евро квартиру в Йыхви, где они жила с мужем Мартином Репинским и растила сына Моргана.
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Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.
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С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии.
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Турагентства, занимающиеся оформлением виз на поездки из Латвии в Россию, бьют тревогу: последнее время консульство РФ в Риге регулярно отказывает в запросах на выдачу годовых деловых виз гражданам Латвии. При этом было немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, претендентам не вернули. Портал Delfi обратился за комментарием к Посольству России.
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Для эффективного выполнения задач по защите государства в кризисных ситуациях Министерство внутренних дел Эстонии планирует создать соответствующее резервное подразделение.
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По прогнозам синоптиков, неделя ожидается дождливой. Местами осадки будут очень сильными, возможны грозы.
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Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, пишет Русская служба Би-би-си.
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Количество обращений за жилищным кредитом и запрашиваемые суммы растут, утверждают крупнейшие банки Эстонии. Банки успевают отвечать на заявления в среднем в течение двух-трех дней, пишут "Деловые ведомости".
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В Facebook довольно часто появляются внушающие на первый взгляд доверие записи, в которых пользователю предлагают взять кредит. У автора вроде бы эстонское имя, электронный адрес оканчивается на "ee", текст написан на чистом эстонском языке. Но под этой ширмой таится опасность быть обманутым.
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Ночью было опубликовано видео, на котором видно, как 24-летний стрелок открыл огонь в одном из баров Огайо, в США.
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Полиция просит помощи в поиске 17-летней Адрианы, которая в пятницу в первой половине дня ушла из дома в Тарту и до сих пор не вернулась.
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Вчера в редакцию RusDelfi отправили фотографию, на которой видно, что большая ветка упала прямо на детскую площадку.
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Служба пограничного и миграционного надзора выслала из Эстонии гражданина Румынии 1987 года рождения за назойливую уличную торговлю, сообщает ERR.
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6 августа 1942 года преподаватель Януш Корчак разделил судьбу своих воспитанников и добровольно - свидетельства гласят, что офицер СС предложил ему жизнь - вошел в газовую камеру.
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Вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии. Текст выступления чиновника опубликован на сайте альянса, пишут РИА-Новости.
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"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке", — комментирует в Facebook посольство РФ в Эстонии решение МИДа Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
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Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сделал выговор советнику бюро Андресу Хийе, который накануне Яанова дня веселился со случайными знакомыми в офисе центристов.
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Кандидат от Эстонии на пост комиссара Европейской комиссии Кадри Симсон сообщила в ответ на редакционную статью в сегодняшнем номере Eesti Päevaleht, что отсутствовала на марте 2016 года на заседаниях Рийгикогу в связи с процедурой искусственного оплодотворения, что может классифицироваться, как "по причинам, связанным со здоровьем".
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Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на встрече в Лондоне с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Великобритания была и останется для Эстонии, Европейского союза и НАТО ключевым партнером по обеспечению безопасности в Европе.
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Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас опроверг циркулирующие в последнее время в СМИ слухи о том, что центристы ведут переговоры с Партией реформ по формированию новой правительственной коалиции.
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В лондонской галерее Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки, находящейся на десятом этаже. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Лондона, пишут "РИА Новости".
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Газета Õhtuleht опубликовала сегодня печальную историю об отпрысках семьи алкоголиков, которые должны попрошайничать, голодать и питаться сырым луком в то время, когда их родители топят свою жизнь в спиртном.
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Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило в пятницу отправила дело об избиении жены Марти Куузиком в суд, пишет Eesti Ekspress.
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Из-за рабочих обязанностей у чиновников Департамента полиции и погранохраны (PPA) есть доступ к различным инфосистемам, которым в некоторых случаях злоупотребляют.
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