ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серопаспортников не пустили на европейский рейс, дело Марти Куузика передали в суд

Политик Сирет Котка-Репински продает за 52 000 евро квартиру в Йыхви, где они жила с мужем Мартином Репинским и растила сына Моргана.

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Производитель клубники дает работу летом сотне украинцев: ясно, что Калевипоэг из Финляндии не вернется

Argo Ingver

Летом поля Хиллара Лилло заполняет большое число украинских сезонных рабочих.

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Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии

С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии.

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Турфирмы Латвии бьют тревогу: Россия не выдает годовые деловые визы. Что происходит на самом деле?

flickr.com, Antonis Gkekas

Турагентства, занимающиеся оформлением виз на поездки из Латвии в Россию, бьют тревогу: последнее время консульство РФ в Риге регулярно отказывает в запросах на выдачу годовых деловых виз гражданам Латвии. При этом было немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, претендентам не вернули. Портал Delfi обратился за комментарием к Посольству России.

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На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв

Marko Mumm

ТОП Как не сбылась мечта мамы: “серопаспортников” не пустили на европейский рейс по странной причине. Будьте осторожны потеряли 1500 евро Две женщины не вернулись в Таллиннскую тюрьму и были объявлены в розыск обновлено в 08:45 От Тимати массово уходят артисты

Для эффективного выполнения задач по защите государства в кризисных ситуациях Министерство внутренних дел Эстонии планирует создать соответствующее резервное подразделение.

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Синоптикам нас порадовать нечем: неделя будет дождливой и прохладной. Во многих местах ливни и грозы

Vihm Tartus 02.07.2018 Foto: Kiur Kaasik

По прогнозам синоптиков, неделя ожидается дождливой. Местами осадки будут очень сильными, возможны грозы.

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Ученые: июль 2019-го стал самым жарким месяцем в истории

Foto: VINCENT JANNINK, AFP

Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, пишет Русская служба Би-би-си.

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Спрос на жилищные кредиты растет. Значительную часть заявлений не удовлетворяют

Количество обращений за жилищным кредитом и запрашиваемые суммы растут, утверждают крупнейшие банки Эстонии. Банки успевают отвечать на заявления в среднем в течение двух-трех дней, пишут "Деловые ведомости".

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Полиция предупреждает: кредиты в Facebook — как трехголовый змей. Останетесь без денег и кредита

Argo Ingver

В Facebook довольно часто появляются внушающие на первый взгляд доверие записи, в которых пользователю предлагают взять кредит. У автора вроде бы эстонское имя, электронный адрес оканчивается на "ee", текст написан на чистом эстонском языке. Но под этой ширмой таится опасность быть обманутым.

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