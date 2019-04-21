ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серия терактов на Шри-Ланке, выборы президента Украины и Пасха

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших

Reuters

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. По меньшей мере два теракта совершили террористы-смертники.

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ФОТО и ВИДЕО: Зеленский голосовал, Порошенко молился. На Украине проходит решающий тур президентских выборов

AFP

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

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