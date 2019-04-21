ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серия терактов на Шри-Ланке, выборы президента Украины и Пасха

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов, в которх погибли более 200 человек. Также сегодня состоялся решающий тур президентских выборов на Украине, а верующие отмечали Пасху. В нашей подборке вы найдете все самые важные новости дня!
ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших
21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. По меньшей мере два теракта совершили террористы-смертники. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Зеленский голосовал, Порошенко молился. На Украине проходит решающий тур президентских выборов
Хуссар предложил сделать второй день Пасхи государственным праздником
Первый номер от партии "Ээсти 200" на выборах в Европаралмент Лаури Хуссар считает, что Эстония могла бы последовать примеру остальной Европы и сделать второй день Пасхи государственным праздником. Loe edasi...
Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придет на помощь странам Балтии
ФОТО: 2 удаления и 12 желтых карточек. Битва "Левадии" в Пайде
В заключительном матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" победила в гостях "Пайде" - 2:0 (1:0). Loe edasi...
ФОТО: В Тарту состоялась битва роботов
Вчера в научном центре AHHAA в Тарту состоялась т. н. битва роботов. В соревновании приняло участие 23 самодельных робота в двух весовых категориях: до 29,9 кг и 30-55 кг. Loe edasi...
Юферева-Скуратовски: в глазах русских Эстонии авторитет Керсти Кальюлайд вырос
Еще несколько недель и даже месяцев после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом РоссииВладимиром Путиным в Кремле журналисты, политики и политологи будут анализировать это событие с разных углов зрения. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что авторитет Керсти Кальюлад среди русскоязычного населения нашей страны вырос. Этому есть несколько объяснений. Loe edasi...
ФОТО: Из-за пожара в Пярнумаа без электричества осталось более 1500 домохозяйств
Сегодня в 15:19 спасатели получили вызов в деревню Тори в Пярнумаа, где загорелась подстанция, объединенная с котельной. Loe edasi...