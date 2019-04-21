21.04.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Серия терактов на Шри-Ланке, выборы президента Украины и Пасха


rus.delfi.ee
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MUNADEPÜHA
MUNADEPÜHAFoto: Lugeja foto

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов, в которх погибли более 200 человек. Также сегодня состоялся решающий тур президентских выборов на Украине, а верующие отмечали Пасху. В нашей подборке вы найдете все самые важные новости дня!

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: На Шри-Ланке произошла серия взрывов: более 200 погибших

Reuters

21 апреля в Коломбо и его пригородах почти одновременно произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. По меньшей мере два теракта совершили террористы-смертники.
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ФОТО и ВИДЕО: Зеленский голосовал, Порошенко молился. На Украине проходит решающий тур президентских выборов

AFP

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.
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ФОТО и ВИДЕО | В пожаре в многоквартирном доме погибли два человека: причиной трагедии мог стать захламленный подвал

Hukkunuga tulekahju Kundas Foto: Kaspar Pokk

Вчера в 21:14 Центр тревоги получил сообщение о том, что подъезд четырехэтажного дома на улице Мяэ в Кунда заполнен дымом.
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ВИДЕО: "Зенит" вырвал победу на последних секундах

Artjom Dzjuba Foto: facebook.com/fczenit

В центральном матче 24-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" в драматичной концовке одолел в гостях "Краснодар" - 3:2 (1:1).
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В Госдуме РФ прокомментировали реакцию премьера Литвы на встречу Путина и Кальюлайд

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Депутат Госдумы РФ Антон Морозов прокомментировал критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о визите президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Об этом сообщает RT.
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ФОТО: В Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд

Rongiõnnetus Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

В деревне Янари в волости Тюри в Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

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Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал ”360”.
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ТОП

Хуссар предложил сделать второй день Пасхи государственным праздником

Ülestõusmispühade missa Toomkirikus Foto: Andres Putting

Первый номер от партии "Ээсти 200" на выборах в Европаралмент Лаури Хуссар считает, что Эстония могла бы последовать примеру остальной Европы и сделать второй день Пасхи государственным праздником.
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Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придет на помощь странам Балтии

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Российский политолог и телеведущий Сергей Медведев в интервью литовскому DELFI рассказал о перспективах взаимоотношений стран Балтии, России и НАТО в ближайшие годы.
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ФОТО: 2 удаления и 12 желтых карточек. Битва "Левадии" в Пайде

Foto: Rauno Volmar

В заключительном матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" победила в гостях "Пайде" - 2:0 (1:0).
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ФОТО: В Тарту состоялась битва роботов

Robolahing 2019 Foto: Argo Ingver

Вчера в научном центре AHHAA в Тарту состоялась т. н. битва роботов. В соревновании приняло участие 23 самодельных робота в двух весовых категориях: до 29,9 кг и 30-55 кг.
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Юферева-Скуратовски: в глазах русских Эстонии авторитет Керсти Кальюлайд вырос

Kersti Kaljulaidi pressikonverents Eesti saatkonnas Moskvas Foto: Tiit Blaat

Еще несколько недель и даже месяцев после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным в Кремле журналисты, политики и политологи будут анализировать это событие с разных углов зрения. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что авторитет Керсти Кальюлад среди русскоязычного населения нашей страны вырос. Этому есть несколько объяснений.
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ФОТО: Из-за пожара в Пярнумаа без электричества осталось более 1500 домохозяйств

Katlamajaga kokku ehitatud alajaama põleng Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 15:19 спасатели получили вызов в деревню Тори в Пярнумаа, где загорелась подстанция, объединенная с котельной.
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