ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съемки на Лаагна, нашествие медведей и приключения эстонских туристов в Греции
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за пятницу, 12 июля.
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за пятницу, 12 июля.
Читатель RusDelfi, который принимает участие в массовке на съемках в "канаве", рассказал все подробности кинопроцесса.
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Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ так или иначе доставят сложности жителям Ласнамяэ. Чтобы сделать утро таллинцев приятней, сегодня утром на автобусной остановке "Мустакиви" людям раздавали маффины.
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Эстонию заполонили медведи. Их можно встретить не только в лесу, но и во дворе хутора или населенном пункте, пишет Eesti Päevaleht.
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В гостинице на полуострове Халкидики (север Греции), где отдыхают эстонские туристы, третий день не могут восстановить электро- и водоснабжение.
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В начале недели член правления и мастер OÜ Taastusehitus Ранно Кюбар стоял под крышей бревенчатого дома. В руках он держал электродрель. Начавшийся некоторое время назад начался дождь шел на убыль. ”Раздался громкий хлопок и все вокруг стало белым. А затем черным”, — рассказывает мужчина, который не сразу понял, что его ударило молнией.
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