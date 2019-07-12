ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съемки на Лаагна, нашествие медведей и приключения эстонских туристов в Греции

Эстонию заполонили медведи. Их можно встретить не только в лесу, но и во дворе хутора или населенном пункте, пишет Eesti Päevaleht.

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Недельный тур в Грецию испорчен! После жестокого шторма эстонские туристы третий день сидят в гостинице без света и воды

Torm Foto: erakogu

В гостинице на полуострове Халкидики (север Греции), где отдыхают эстонские туристы, третий день не могут восстановить электро- и водоснабжение.

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ФОТО | Родился в рубашке: мужчину ударила молния, и он остался жив лишь чудом

Foto: Erakogu, Delfi

В начале недели член правления и мастер OÜ Taastusehitus Ранно Кюбар стоял под крышей бревенчатого дома. В руках он держал электродрель. Начавшийся некоторое время назад начался дождь шел на убыль. ”Раздался громкий хлопок и все вокруг стало белым. А затем черным”, — рассказывает мужчина, который не сразу понял, что его ударило молнией.

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