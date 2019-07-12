12.07.2019, 22:12

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съемки на Лаагна, нашествие медведей и приключения эстонских туристов в Греции


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TormFoto: erakogu

Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за пятницу, 12 июля.

Английский не знают, сложно сходить в туалет, а кормят лучше, чем дома: каково водителям сниматься в массовке на Лаагна теэ?

Laagna tee Foto: Ilmar Saabas

Читатель RusDelfi, который принимает участие в массовке на съемках в "канаве", рассказал все подробности кинопроцесса.
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Вкусные извинения: Нолан накормил жителей Ласнамяэ свежими маффинами

Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ так или иначе доставят сложности жителям Ласнамяэ. Чтобы сделать утро таллинцев приятней, сегодня утром на автобусной остановке "Мустакиви" людям раздавали маффины.
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Разгуливают по дворам и дорогам. Эстонию резко заполонили медведи

Aegviidu elanikke mitu kuud kimbutanud karu sattus 5. juulil küti kuuli ette. Foto: Margus Mustonen

Эстонию заполонили медведи. Их можно встретить не только в лесу, но и во дворе хутора или населенном пункте, пишет Eesti Päevaleht.
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Недельный тур в Грецию испорчен! После жестокого шторма эстонские туристы третий день сидят в гостинице без света и воды

Torm Foto: erakogu

В гостинице на полуострове Халкидики (север Греции), где отдыхают эстонские туристы, третий день не могут восстановить электро- и водоснабжение.
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ФОТО | Родился в рубашке: мужчину ударила молния, и он остался жив лишь чудом

Foto: Erakogu, Delfi

В начале недели член правления и мастер OÜ Taastusehitus Ранно Кюбар стоял под крышей бревенчатого дома. В руках он держал электродрель. Начавшийся некоторое время назад начался дождь шел на убыль. ”Раздался громкий хлопок и все вокруг стало белым. А затем черным”, — рассказывает мужчина, который не сразу понял, что его ударило молнией.
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