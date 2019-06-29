ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съемки голливудского фильма на Пярнуском шоссе и преждевременная смерть эстонского рэпера
Читайте самые важные новости этой субботы, 29 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этой субботы, 29 июня, в нашей ежедневной подборке.
В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой Брэндон-Энрико. Вчера его нашли, к сожалению, мертвым.
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Сегодня на Пярнуском шоссе проходят съемки голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet". Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон. Смотрите фото!
Loe edasi...
В связи со съемками голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet" сегодня частично перекрыто Пярнуское шоссе, общественный транспорт ходит с задержками.
Loe edasi...
С июня в Таллинне можно взять в аренду электрические самокаты Bolt. Эту же самую услугу запустила и другая фирма - Citybee.
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Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать, пишет ru.delfi.lt.
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Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.
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Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.
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На проходящих в австрийском Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий в минувший четверг трагически погиб 36-летний член сборной Эстонии по ориентированию Эркки Лийв. Никаких конкретных подозреваемых в смерти эстонца нет, но австрийская полиция начала расследование в отношении организаторов соревнований.
Loe edasi...
В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.
Loe edasi...
Таллиннская горуправа передала компании Warner Bros и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.
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