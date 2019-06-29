ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Съемки голливудского фильма на Пярнуском шоссе и преждевременная смерть эстонского рэпера

В то время, как в Таллинне набирает популярность услуга по аренде электросамокатов, Париж вводит на них ограничения

Bolti tõukeratas Foto: Bolt

С июня в Таллинне можно взять в аренду электрические самокаты Bolt. Эту же самую услугу запустила и другая фирма - Citybee.

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ФОТО и ВИДЕО | Дочь богатого предпринимателя — самая известная проститутка в Вильнюсе

DELFI / Domantas Pipas

Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать, пишет ru.delfi.lt.

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ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи

Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.

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Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

Foto: Andres Putting

Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.

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Раскрыты детали трагической гибели эстонского спортсмена в Австрии

Erkki Liiv Foto: Saue JK

ТОП ФОТО DELFI | Роберт Паттинсон в таллиннском трамвае! На Пярнуском шоссе Нолан снимает один из самых дорогих фильмов ”Трагический привкус русских распевов”. Что думают эстонцы об идее включить в репертуар Певческого праздника песню на русском языке КАРТА: Смотрите, где в Эстонии появятся магазины Lidl

На проходящих в австрийском Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий в минувший четверг трагически погиб 36-летний член сборной Эстонии по ориентированию Эркки Лийв. Никаких конкретных подозреваемых в смерти эстонца нет, но австрийская полиция начала расследование в отношении организаторов соревнований.

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Полиция нашла тело 19-летнего Брэндона-Энрико, который сбежал из больницы

PPA

В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.

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СХЕМА | Смотрите, какие дороги перекрыты в связи со съемками фильма Нолана

Delfi

Таллиннская горуправа передала компании Warner Bros и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.

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