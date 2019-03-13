ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самое гениальное преступление в истории Эстонии и призыв руководителя фракции Европарламента АЛДЕ к Ратасу не создавать коалицию с EKRE

Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет.
В Европарламенте призвали Ратаса не создавать коалицию с EKRE.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Alko1000 все же открывает в Таллинне продуктовый магазин?
Несмотря на то, что глава Alko1000 обещал открыть продуктовый магазин в Таллинне еще в прошлом году, этим планам по разным причинам не суждено было сбыться, однако, сейчас, похоже, все наладилось. Loe edasi…
В Нарва-Йыэсуу из-за опасного обгона два водителя оказались на больничной койке
Куда и откуда поедут поезда по Rail Baltica: опубликовано предварительное расписание
Опубликован проект расписания движения поездов по планируемой ж/д магистрали Rail Baltica. В расписании содержится информация о движении международных, региональных и грузовых поездов с 2026 по 2056 год. Loe edasi…
Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ
Вчера Департамент внешней разведки представил свой ежегодный рапорт, в котором в качестве одной из угроз безопасности назвал российские гражданские и исследовательские суда. Loe edasi…
Департамент назвал три условия, которым должны соответствовать одинокие пенсионеры для получения пособия
Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет
Издание Eesti Ekspress пишет о том, как вокруг деятельности мелкого жулика из семьи ученых развернулась масштабная судебная драма. Миллионы евро, которые никто не признает своими; взлом алгоритма, который с математической точки зрения невозможен; массивные файлы, на открытие которых у Министерства юстиции уходит неделя… Loe edasi…
В Европарламенте призвали Ратаса не создавать коалицию с EKRE
Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую
Во время апрельских событий 2007 года нынешний вице-председатель EKREМартин Хельме помогал полиции сдерживать беспорядки. В 2010 году Хельме опубликовал на Facebook пост с фотографией 2007 года. Loe edasi…
Российская актриса и режиссер Юлия Ауг: о ”Моей эстонской бабушке”, борьбе за возвращение эстонского гражданства, преимуществе эстонских продуктов над российскими
В интервью Delfi Юлия Ауг рассказала об автобиографическом спектакле ”Моя эстонская бабушка”, который представят таллиннским зрителям в конце марта. Поделилась экспертным мнением о современном театре, о том, есть ли польза от кинопремий, о противостоянии традиционных жанров кино и сериалов, а также о том, чем эстонские продукты лучше российских. Loe edasi…
Рейтельманн: говоря, что EKRE в правительстве станет мягче, Сеэдер выдает желаемое за действительное
Комментируя враждебные нападки между EKRE и центристами председатель совета EKRE Урмас Рейтельманн сказал Delfi, что это была естественная предвыборная борьба. Loe edasi…
Эксперимент: как прожить месяц, расплачиваясь только наличными? Бесконечные чеки, куча монет и злые взгляды
Читатель Алар поделился с Laenukool своим интересным экспериментом длиной в месяц. Листая статьи, Алар заприметил совет, что для получения лучшего представления о своих тратах следует в течение определенного промежутка времени использовать для оплаты только наличные, пишет Delfi Kasulik. Loe edasi…
Раковая опухоль, привилегированная национальность, паразитирующие тиблы, #абсурд. Политики EKRE — о местном русскоязычном населении и русском языке
Согласно статистике, местные русские чаще всего на выборах поддерживают Центристскую партию, которая теперь решила инициировать коалиционные переговоры с EKRE. Данное решение открыто осудили и многие русскоязычные центристы. Консерваторы не раз плохо отзывались о центристах, но что же члены EKRE говорили о живущих в Эстонии русскоязычных людях? Loe edasi…
Новая система расчета родительской зарплаты — уже с сентября. Что изменится?
С 1 сентбря 2019 года меняется период расчета "родительской зарплаты", то есть ее станут рассчитывать на основе 12 месяцев, предшествовавших началу беременности, то есть за 9 месяцев до рождения ребенка. Родители смогут вычислить размер своего будущего возмещения от государства с помощью специального калькулятора, разработанного в сотрудничестве Департамента социального страхования и портала kalkulaator.ee. Loe edasi…