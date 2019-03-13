ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самое гениальное преступление в истории Эстонии и призыв руководителя фракции Европарламента АЛДЕ к Ратасу не создавать коалицию с EKRE

Опубликован проект расписания движения поездов по планируемой ж/д магистрали Rail Baltica. В расписании содержится информация о движении международных, региональных и грузовых поездов с 2026 по 2056 год.

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Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ

Foto: Pressimaterjal, Ekspress Meedias

Вчера Департамент внешней разведки представил свой ежегодный рапорт, в котором в качестве одной из угроз безопасности назвал российские гражданские и исследовательские суда.

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Департамент назвал три условия, которым должны соответствовать одинокие пенсионеры для получения пособия

Paljud töötavad pensionärid ootasid tuludeklaratsiooni tagastamise aega otsekui maksulaulupidu. Aga nüüd on nurinat palju – kes sai tagasi liiga vähe, kes üldse mitte ja mõni pidi raha koguni juurde maksma. Valearvestsus, mis muud! Anni Õnneleid

Для того чтобы в октябре получить пособие проживающего в одиночку пенсионера, в период с 1 апреля по 30 сентября должны быть выполнены три условия, напоминает Департамент социального страхования.

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Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет

UKSEST SISENEDES TULEB ESMALT IKKA TERVITADA: Dennis tatsab parasjagu kahe keskealise, relvastatud politseiniku vahel oma istekoha poole, kui tema pilk samuti süüpingis oleva Madise omaga kohtub. Argo Ingver

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как вокруг деятельности мелкого жулика из семьи ученых развернулась масштабная судебная драма. Миллионы евро, которые никто не признает своими; взлом алгоритма, который с математической точки зрения невозможен; массивные файлы, на открытие которых у Министерства юстиции уходит неделя…

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В Европарламенте призвали Ратаса не создавать коалицию с EKRE

ТОП “Я эстонский еврей, мой родной язык — русский. И сегодня я чувствую себя обманутым”. Письмо студента Юри Ратасу Раковая опухоль, привилегированная национальность, паразитирующие тиблы, #абсурд. Политики EKRE — о местном русскоязычном населении и русском языке Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет

Во вторник руководитель фракции АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу) Ги Верхофстад направил премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу электронное письмо с призывом отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, сравнив политику партии с фашистскими режимами Европы, передает rus.err.ee.

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Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Во время апрельских событий 2007 года нынешний вице-председатель EKRE Мартин Хельме помогал полиции сдерживать беспорядки. В 2010 году Хельме опубликовал на Facebook пост с фотографией 2007 года.

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Российская актриса и режиссер Юлия Ауг: о ”Моей эстонской бабушке”, борьбе за возвращение эстонского гражданства, преимуществе эстонских продуктов над российскими