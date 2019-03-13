13.03.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Самое гениальное преступление в истории Эстонии и призыв руководителя фракции Европарламента АЛДЕ к Ратасу не создавать коалицию с EKRE


rus.delfi.ee
EST
EKRE Tõrvikurongkäik 24.02.2019
EKRE Tõrvikurongkäik 24.02.2019Foto: Hendrik Osula

Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет.

В Европарламенте призвали Ратаса не создавать коалицию с EKRE.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Alko1000 все же открывает в Таллинне продуктовый магазин?

Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на то, что глава Alko1000 обещал открыть продуктовый магазин в Таллинне еще в прошлом году, этим планам по разным причинам не суждено было сбыться, однако, сейчас, похоже, все наладилось.
Loe edasi…

В Нарва-Йыэсуу из-за опасного обгона два водителя оказались на больничной койке

Viljandimaal põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

В Ида-Вирумаа в Нарва-Йыэсуу водитель Audi при обгоне потерял управление на скользкой дороге и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Chrysler.
Loe edasi…

Куда и откуда поедут поезда по Rail Baltica: опубликовано предварительное расписание

Rail Baltic mängurong Foto: Madis Veltman

Опубликован проект расписания движения поездов по планируемой ж/д магистрали Rail Baltica. В расписании содержится информация о движении международных, региональных и грузовых поездов с 2026 по 2056 год.
Loe edasi…

Департамент внешней разведки: российский парусник на Днях моря в Таллинне — часть пропагандистской деятельности РФ

Foto: Pressimaterjal, Ekspress Meedias

Вчера Департамент внешней разведки представил свой ежегодный рапорт, в котором в качестве одной из угроз безопасности назвал российские гражданские и исследовательские суда.
Loe edasi…

Департамент назвал три условия, которым должны соответствовать одинокие пенсионеры для получения пособия

Paljud töötavad pensionärid ootasid tuludeklaratsiooni tagastamise aega otsekui maksulaulupidu. Aga nüüd on nurinat palju – kes sai tagasi liiga vähe, kes üldse mitte ja mõni pidi raha koguni juurde maksma. Valearvestsus, mis muud! Anni Õnneleid

Для того чтобы в октябре получить пособие проживающего в одиночку пенсионера, в период с 1 апреля по 30 сентября должны быть выполнены три условия, напоминает Департамент социального страхования.
Loe edasi…

Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет

UKSEST SISENEDES TULEB ESMALT IKKA TERVITADA: Dennis tatsab parasjagu kahe keskealise, relvastatud politseiniku vahel oma istekoha poole, kui tema pilk samuti süüpingis oleva Madise omaga kohtub. Argo Ingver

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как вокруг деятельности мелкого жулика из семьи ученых развернулась масштабная судебная драма. Миллионы евро, которые никто не признает своими; взлом алгоритма, который с математической точки зрения невозможен; массивные файлы, на открытие которых у Министерства юстиции уходит неделя…
Loe edasi…

В Европарламенте призвали Ратаса не создавать коалицию с EKRE

Foto: AP/SCANPIX

ТОП

Во вторник руководитель фракции АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу) Ги Верхофстад направил премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу электронное письмо с призывом отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, сравнив политику партии с фашистскими режимами Европы, передает rus.err.ee.
Loe edasi…

Мартин Хельме об апрельских событиях 2007: лишь один раз удалось ударить тиблу дубинкой, но хотя бы не всухую

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Во время апрельских событий 2007 года нынешний вице-председатель EKRE Мартин Хельме помогал полиции сдерживать беспорядки. В 2010 году Хельме опубликовал на Facebook пост с фотографией 2007 года.
Loe edasi…

Российская актриса и режиссер Юлия Ауг: о ”Моей эстонской бабушке”, борьбе за возвращение эстонского гражданства, преимуществе эстонских продуктов над российскими

Foto: Eraarhiiv

В интервью Delfi Юлия Ауг рассказала об автобиографическом спектакле ”Моя эстонская бабушка”, который представят таллиннским зрителям в конце марта. Поделилась экспертным мнением о современном театре, о том, есть ли польза от кинопремий, о противостоянии традиционных жанров кино и сериалов, а также о том, чем эстонские продукты лучше российских.
Loe edasi…

Рейтельманн: говоря, что EKRE в правительстве станет мягче, Сеэдер выдает желаемое за действительное

Foto: Andres Putting

Комментируя враждебные нападки между EKRE и центристами председатель совета EKRE Урмас Рейтельманн сказал Delfi, что это была естественная предвыборная борьба.
Loe edasi…

Эксперимент: как прожить месяц, расплачиваясь только наличными? Бесконечные чеки, куча монет и злые взгляды

Coop Konsum Mustvee Foto: Anni Õnneleid

Читатель Алар поделился с Laenukool своим интересным экспериментом длиной в месяц. Листая статьи, Алар заприметил совет, что для получения лучшего представления о своих тратах следует в течение определенного промежутка времени использовать для оплаты только наличные, пишет Delfi Kasulik.
Loe edasi…

Раковая опухоль, привилегированная национальность, паразитирующие тиблы, #абсурд. Политики EKRE — о местном русскоязычном населении и русском языке

Ekspress Meedia

Согласно статистике, местные русские чаще всего на выборах поддерживают Центристскую партию, которая теперь решила инициировать коалиционные переговоры с EKRE. Данное решение открыто осудили и многие русскоязычные центристы. Консерваторы не раз плохо отзывались о центристах, но что же члены EKRE говорили о живущих в Эстонии русскоязычных людях?
Loe edasi…

Новая система расчета родительской зарплаты — уже с сентября. Что изменится?

Eurod Foto: Ester Vaitmaa

С 1 сентбря 2019 года меняется период расчета "родительской зарплаты", то есть ее станут рассчитывать на основе 12 месяцев, предшествовавших началу беременности, то есть за 9 месяцев до рождения ребенка. Родители смогут вычислить размер своего будущего возмещения от государства с помощью специального калькулятора, разработанного в сотрудничестве Департамента социального страхования и портала kalkulaator.ee.
Loe edasi…

Читайте также: