ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме и жара в Эстонии
Успели позагорать и искупаться? А теперь читайте все самые важные новости этого знойного четверга, 6 июня, в нашей ежедневной подборке.
Успели позагорать и искупаться? А теперь читайте все самые важные новости этого знойного четверга, 6 июня, в нашей ежедневной подборке.
В Петербурге задержан разыскиваемый Эстонией лихой во всех отношениях мужчина. Три года назад он поставил рекорд — первым сбежал из таллиннской тюрьмы. ”Фонтанка” узнала, как он умудрился, а также о том, что эстонский судья обратно его сразу не получит.
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В солнечную и теплую погоду морская вода становится всё теплее с каждым днем. На многих крупных эстонских пляжах вода прогрелась уже выше 20 градусов.
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В среду в Пярнумаа сделали необычную находку — снаряд, внутри которого вместо взрывчатки были деньги царского времени.
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Кажется, ни в одну из трагических годовщин не было такого внимания к аварии на Чернобыльской АЭС, как после выхода сериала HBO "Чернобыль".
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В Нидерландах умерла 17-летняя Ноа Потховен, которая долгое время добивалась разрешения на эвтаназию в соответствии с законами страны. Ранее Delfi писал, что Потховен воспользовалась эвтаназией, чтобы уйти из жизни, но как оказалось, что это не совсем так.
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Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Участники обсудят вопросы экономики и бизнеса, энергетики, транспорта, международное сотрудничество и многое другое.
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На Петербугском международном экономическом форуме российский миллиардер, банкир и бизнесмен Олег Тиньков ("Тинькофф Банк") рассказал Delfi, что в августе на два дня приедет в Таллинн.
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На Петербургском международном экономическом форуме бывший премьер-министр Эстонии, а ныне председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи рассказал Delfi, что он думает о ситуации с сотрудниками Eesti Energia и о российско-эстонских отношениях.
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Министр московского правительства (руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей) Сергей Черемин в интервью RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что с оптимизмом смотрит на развитие отношений между двумя столицами.
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Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
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Согласно плану правительства, акциз как на слабый, так и на крепкий алкоголь с 1 июля понизился бы на 25%, но вина это не коснется, потому что на приграничную торговлю оно не влияет.
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Весной в Мустамяэ открылся первый общинный огород района. На данный момент мустамяэские огородники уже не только построили грядки и посадили зелень, но и успели отведать первые плоды своих трудов. Кроме того, общинный огород сплотил людей разных национальностей и возраста, действительно укрепив общину района.
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В деревне Йыгисоо в волости Сауэ произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, а один автомобиль перевернулся на крышу.
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Март и Мооника Хельме находятся до сегодняшнего дня в Израиле, где встречаются с тамошними политиками и общественными деятелями, пишет EE.
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Административная коллегия Государственного суда приняла решение, в котором признает, что действия нынешнего министра Керт Кинго, которая в свое время, работая в Налоговом и таможенном департаменте (МТА), тайно записала свою беседу, а затем передала запись другим лицам, не были противоправными.
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Праздник стропил у первого нового дома на Коплиских линиях отпраздновали в сентябре прошлого года, сейчас работы идут полным ходом, дома растут. Улицы приобретают определенное очертание.
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Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение премьер-министра выдвинуть Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии нового созыва, а также в члены нынешнего созыва в случае, если место эстонского представителя освободится.
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Эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ намерен выкупить у второго акционера весь развлекательный и кино-бизнес компании Apollo, взяв ее деятельность под свой полный контроль.
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Соучредитель Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова не только ужасается последствиям, которые, без сомнений, вызовут массовые увольнения для Ида-Вирумаа, но и предлагает рецепт, как этого шокирующего исхода избежать.
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Если будет реализовываться самый черный сценарий и Eesti Energia не сможет больше производить электроэнергию из сланца, или, точнее говоря, ее просто никто не будет покупать, и мы должны будем сохранять рабочие места, то это обойдется в 10-20 миллионов евро, сообщил министр финансов Эстонии Мартин Хельме на правительственной пресс-конференции.
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью DELFI TV сообщил, что для разрешения кризиса сланцевой энергетики правительство прикладывает много усилий.
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На сегодняшнем заседании совета Европейского центробанка в Вильнюсе принято решение оставить уровень интрессов без изменений, совет предполагает, что базовые ставки интрессов останутся на нынешнем уровне по меньшей мере и в первой половине 2020 года.
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Актер скончался на 60-м году жизни. С 2014 года Кузнецов боролся с онкологическим заболеванием.
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Рекордную температуру воздуха метеослужба измерила сегодня между 15 и 16 часами.
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Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшей сегодня в неизвестном направлении от церкви на улице Лаборатоориуми в Таллинне Барины, которой около 90 лет.
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