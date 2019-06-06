ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме и жара в Эстонии

Кажется, ни в одну из трагических годовщин не было такого внимания к аварии на Чернобыльской АЭС, как после выхода сериала HBO "Чернобыль".

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В Нидерландах умерла девушка, которую изнасиловали в 14 лет. СМИ сообщили об эвтаназии — но этому нет доказательств

В Нидерландах умерла 17-летняя Ноа Потховен, которая долгое время добивалась разрешения на эвтаназию в соответствии с законами страны. Ранее Delfi писал, что Потховен воспользовалась эвтаназией, чтобы уйти из жизни, но как оказалось, что это не совсем так.

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ОНЛАЙН-БЛОГ: Rus.Delfi на Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Участники обсудят вопросы экономики и бизнеса, энергетики, транспорта, международное сотрудничество и многое другое.

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DELFI НА ПМЭФ | Олег Тиньков в августе приедет в Таллинн. Будет ли в Эстонии открыт "Тинькофф Банк"?

На Петербугском международном экономическом форуме российский миллиардер, банкир и бизнесмен Олег Тиньков ("Тинькофф Банк") рассказал Delfi, что в августе на два дня приедет в Таллинн.

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DELFI НА ПМЭФ | ”Мы не должны делать вреда соседям”. Тийт Вяхи считает, что антироссийские санкции мешают Эстонии

На Петербургском международном экономическом форуме бывший премьер-министр Эстонии, а ныне председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи рассказал Delfi, что он думает о ситуации с сотрудниками Eesti Energia и о российско-эстонских отношениях.

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DELFI НА ПМЭФ | Министр московского правительства — о новых отношениях с Таллинном и скоростном поезде МСК-ТЛН

Министр московского правительства (руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей) Сергей Черемин в интервью RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что с оптимизмом смотрит на развитие отношений между двумя столицами.

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Тест от RusDelfi. Пушкин или Oxxxymiron?

Александр Пушкин Портрет Ореста Кипренского

Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

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С июля подешевеют водка и пиво, но не вино. Почему?

Foto: Andres Putting

Согласно плану правительства, акциз как на слабый, так и на крепкий алкоголь с 1 июля понизился бы на 25%, но вина это не коснется, потому что на приграничную торговлю оно не влияет.

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ФОТО DELFI: "В этом есть какое-то единение с природой!" Общинный огород Мустамяэ сближает жителей района вне зависимости от возраста и языка