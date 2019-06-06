06.06.2019, 21:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме и жара в Эстонии


rus.delfi.ee
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Kuum ilm
Kuum ilmFoto: DELFI

Успели позагорать и искупаться? А теперь читайте все самые важные новости этого знойного четверга, 6 июня, в нашей ежедневной подборке.

В Петербурге проверили ”подозрительного эстонца”. Он, как в кино, перепилил решетку и сбежал из тюрьмы Таллинна на простынях

Ekspress Meedia

В Петербурге задержан разыскиваемый Эстонией лихой во всех отношениях мужчина. Три года назад он поставил рекорд — первым сбежал из таллиннской тюрьмы. ”Фонтанка” узнала, как он умудрился, а также о том, что эстонский судья обратно его сразу не получит.
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На многих пляжах вода уже прогрелась для купания! И температура будет расти

Ago Tammik

В солнечную и теплую погоду морская вода становится всё теплее с каждым днем. На многих крупных эстонских пляжах вода прогрелась уже выше 20 градусов.
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ФОТО | Необычная находка. В Пярнумаа в земле нашли снаряд — да не простой, а полный денег!

Pärnumaal leiti rahamürsk Foto: Eesti Päästeamet

В среду в Пярнумаа сделали необычную находку — снаряд, внутри которого вместо взрывчатки были деньги царского времени.
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"Большинство воспримет этот сериал за чистую монету". Ликвидатор катастрофы о нашумевшем "Чернобыле" и опасности экскурсий по Припяти

Tshernobõl 2016 Foto: Andres Putting

Кажется, ни в одну из трагических годовщин не было такого внимания к аварии на Чернобыльской АЭС, как после выхода сериала HBO "Чернобыль".
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В Нидерландах умерла девушка, которую изнасиловали в 14 лет. СМИ сообщили об эвтаназии — но этому нет доказательств

Foto: Facebook/Instagram

В Нидерландах умерла 17-летняя Ноа Потховен, которая долгое время добивалась разрешения на эвтаназию в соответствии с законами страны. Ранее Delfi писал, что Потховен воспользовалась эвтаназией, чтобы уйти из жизни, но как оказалось, что это не совсем так.
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ОНЛАЙН-БЛОГ: Rus.Delfi на Петербургском международном экономическом форуме

ТАСС/ПМЭФ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Участники обсудят вопросы экономики и бизнеса, энергетики, транспорта, международное сотрудничество и многое другое.
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DELFI НА ПМЭФ | Олег Тиньков в августе приедет в Таллинн. Будет ли в Эстонии открыт "Тинькофф Банк"?

На Петербугском международном экономическом форуме российский миллиардер, банкир и бизнесмен Олег Тиньков ("Тинькофф Банк") рассказал Delfi, что в августе на два дня приедет в Таллинн.
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DELFI НА ПМЭФ | ”Мы не должны делать вреда соседям”. Тийт Вяхи считает, что антироссийские санкции мешают Эстонии

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На Петербургском международном экономическом форуме бывший премьер-министр Эстонии, а ныне председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи рассказал Delfi, что он думает о ситуации с сотрудниками Eesti Energia и о российско-эстонских отношениях.
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DELFI НА ПМЭФ | Министр московского правительства — о новых отношениях с Таллинном и скоростном поезде МСК-ТЛН

Министр московского правительства (руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей) Сергей Черемин в интервью RusDelfi на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что с оптимизмом смотрит на развитие отношений между двумя столицами.
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Тест от RusDelfi. Пушкин или Oxxxymiron?

Александр Пушкин Портрет Ореста Кипренского

Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
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С июля подешевеют водка и пиво, но не вино. Почему?

Foto: Andres Putting

Согласно плану правительства, акциз как на слабый, так и на крепкий алкоголь с 1 июля понизился бы на 25%, но вина это не коснется, потому что на приграничную торговлю оно не влияет.
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ФОТО DELFI: "В этом есть какое-то единение с природой!" Общинный огород Мустамяэ сближает жителей района вне зависимости от возраста и языка

Mustamäe aed Foto: Priit Simson

Весной в Мустамяэ открылся первый общинный огород района. На данный момент мустамяэские огородники уже не только построили грядки и посадили зелень, но и успели отведать первые плоды своих трудов. Кроме того, общинный огород сплотил людей разных национальностей и возраста, действительно укрепив общину района.
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ФОТО и ВИДЕО: В волости Сауэ столкнулись две легковушки, одна перевернулась на крышу. Пострадали три человека

В деревне Йыгисоо в волости Сауэ произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, а один автомобиль перевернулся на крышу.
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Семья лидера EKRE организовала себе политическое путешествие в Израиль

Robin Roots / Õhtuleht

Март и Мооника Хельме находятся до сегодняшнего дня в Израиле, где встречаются с тамошними политиками и общественными деятелями, пишет EE.
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Государственный суд: MTA уволил Керт Кинго незаконно. Ей причитается солидная компенсация

Foto: Tiit Blaat

Административная коллегия Государственного суда приняла решение, в котором признает, что действия нынешнего министра Керт Кинго, которая в свое время, работая в Налоговом и таможенном департаменте (МТА), тайно записала свою беседу, а затем передала запись другим лицам, не были противоправными.
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ФОТО | Смотрите, как идет строительство на Коплиских линиях

Andres Putting

Праздник стропил у первого нового дома на Коплиских линиях отпраздновали в сентябре прошлого года, сейчас работы идут полным ходом, дома растут. Улицы приобретают определенное очертание.
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Правительство одобрило кандидатуру Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии

Kadri Simson Foto: Oliver Tsupsman

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение премьер-министра выдвинуть Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии нового созыва, а также в члены нынешнего созыва в случае, если место эстонского представителя освободится.
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Бизнесмен Маргус Линнамяэ покупает весь Apollo

Madis Veltman

Эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ намерен выкупить у второго акционера весь развлекательный и кино-бизнес компании Apollo, взяв ее деятельность под свой полный контроль.
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Наше правительство должно поддержать Ида-Вирумаа, как Германия поддерживает Рур

Erakogu

Соучредитель Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова не только ужасается последствиям, которые, без сомнений, вызовут массовые увольнения для Ида-Вирумаа, но и предлагает рецепт, как этого шокирующего исхода избежать.
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Мартин Хельме о проблемах энергетиков: цена вопроса составляет 10-20 миллионов

Valitsuse pressikonverents 23.05.19 Foto: Anette Parksepp

Если будет реализовываться самый черный сценарий и Eesti Energia не сможет больше производить электроэнергию из сланца, или, точнее говоря, ее просто никто не будет покупать, и мы должны будем сохранять рабочие места, то это обойдется в 10-20 миллионов евро, сообщил министр финансов Эстонии Мартин Хельме на правительственной пресс-конференции.
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ВИДЕО | Ратас: правительство работает для разрешения кризиса в Ида-Вирумаа в поте лица

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью DELFI TV сообщил, что для разрешения кризиса сланцевой энергетики правительство прикладывает много усилий.
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Европейский центробанк: интрессы останутся на рекордно низком уровне еще по меньшей мере год

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi. Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании совета Европейского центробанка в Вильнюсе принято решение оставить уровень интрессов без изменений, совет предполагает, что базовые ставки интрессов останутся на нынешнем уровне по меньшей мере и в первой половине 2020 года.
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Скончался актер Александр Кузнецов. Он сыграл Джека Восьмеркина

Александр Кузнецов в роли Джека Восьмеркина

Актер скончался на 60-м году жизни. С 2014 года Кузнецов боролся с онкологическим заболеванием.
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В Таллинне установлен новый температурный рекорд этого дня — 30,9 градуса!

Foto: Ilmar Saabas

Рекордную температуру воздуха метеослужба измерила сегодня между 15 и 16 часами.
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Полиция ищет пропавшую в Таллинне 90-летнюю туристку

PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшей сегодня в неизвестном направлении от церкви на улице Лаборатоориуми в Таллинне Барины, которой около 90 лет.
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