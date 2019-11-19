ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рост минимальной зарплаты, скелеты в центре Таллинна и дискуссия вокруг НАТО

В 2020 году минимальная зарплата вырастет на несколько десятков евро

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Профсоюзы и работодатели при содействии государственного примирителя во вторник договорились о том, что в 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц.

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Теплу конец: к выходным сильно похолодает и даже выпадет снег

Foto on illustreeriv. Foto: Kenno Soo

По данным метеослужбы, до четверга в Эстонии сохранится несвойственная среднему ноябрю теплая погода, однако с пятницы станет холоднее, а в некоторых местах выпадет снег и мокрый снег.

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ФОТО | Цепная авария парализовала движение в Мустамяэ. Столкнулись три автомобиля

Avarii Tammsaare teel. Foto: Rauno Volmar

Во вторник утром столкнулись три автомобиля на Таммсааре теэ в Таллинне.

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