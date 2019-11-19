19.11.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рост минимальной зарплаты, скелеты в центре Таллинна и дискуссия вокруг НАТО


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Экономим каждый цент
Экономим каждый центFoto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 19 ноября.

В 2020 году минимальная зарплата вырастет на несколько десятков евро

Pixabay

Профсоюзы и работодатели при содействии государственного примирителя во вторник договорились о том, что в 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц.
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Теплу конец: к выходным сильно похолодает и даже выпадет снег

Foto on illustreeriv. Foto: Kenno Soo

По данным метеослужбы, до четверга в Эстонии сохранится несвойственная среднему ноябрю теплая погода, однако с пятницы станет холоднее, а в некоторых местах выпадет снег и мокрый снег.
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ФОТО | Цепная авария парализовала движение в Мустамяэ. Столкнулись три автомобиля

Avarii Tammsaare teel. Foto: Rauno Volmar

Во вторник утром столкнулись три автомобиля на Таммсааре теэ в Таллинне.
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Март Хельме: быть уверенным в НАТО нельзя, блок в кризисе. Готовимся к плану B

Mart Helme Foto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал в интервью Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.
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Юри Ратас ответил Марту Хельме: не нужно ставить наше членство в НАТО под сомнение

Ilmar Saabas

Сегодня в интервью финскому изданию министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, необходимо наряду с находящимся в кризисе блоком НАТО иметь план B по защите Эстонии. Премьер-министр Юри Ратас так не считает.
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ФОТО | Рядом с главным зданием ТУ нашли скелеты двух мужчин. Один из них при жизни был военным или драчуном

Skeletid TÜ peahoone kõrval Foto: Argo Ingver

Вчера в Тарту на улице Якоби при прокладке охладительной трассы нашли два скелета. Археолог Мартин Мальве сказал, что это кости взрослых мужчин и ни один из них не умер насильственной смертью.
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Опасное поколение. Взлет и падение банкира Айвара Рехе

Fotomontaaž

Ээро Эпнер выяснил для издания Eesti Ekspress, как случилось, что любимый и уважаемый всеми руководитель банка оказался в эпицентре самого крупного финансового скандала XXI века.
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Пенсионерка: неужели 600 евро — это такая роскошь, что с этой суммы обязательно надо платить налоги?

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Татьяна из Таллинн рассуждает в "МК-Эстонии" о незавидном положении пенсионеров:
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