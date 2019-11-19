ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рост минимальной зарплаты, скелеты в центре Таллинна и дискуссия вокруг НАТО
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 19 ноября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 19 ноября.
Профсоюзы и работодатели при содействии государственного примирителя во вторник договорились о том, что в 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц.
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По данным метеослужбы, до четверга в Эстонии сохранится несвойственная среднему ноябрю теплая погода, однако с пятницы станет холоднее, а в некоторых местах выпадет снег и мокрый снег.
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Во вторник утром столкнулись три автомобиля на Таммсааре теэ в Таллинне.
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал в интервью Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.
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Сегодня в интервью финскому изданию министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, необходимо наряду с находящимся в кризисе блоком НАТО иметь план B по защите Эстонии. Премьер-министр Юри Ратас так не считает.
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Вчера в Тарту на улице Якоби при прокладке охладительной трассы нашли два скелета. Археолог Мартин Мальве сказал, что это кости взрослых мужчин и ни один из них не умер насильственной смертью.
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Ээро Эпнер выяснил для издания Eesti Ekspress, как случилось, что любимый и уважаемый всеми руководитель банка оказался в эпицентре самого крупного финансового скандала XXI века.
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Татьяна из Таллинн рассуждает в "МК-Эстонии" о незавидном положении пенсионеров:
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