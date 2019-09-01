01.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российский олигарх в Эстонии, рабочие с Украины и разговор Зеленского с Путиным


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российский олигарх в Эстонии, рабочие с Украины и разговор Зеленского с Путиным
Presidendi kantselei

Предлагаем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новостей воскресенья, 1 сентября.

ФОТО | Российский бизнесмен Тиньков отметил юбилей жены в Эстонии

Олег Тиньков

Российский банкир Олег Тиньков отметил день рождения своей жены в Эстонии.
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Юри Куускемаа показал российскому олигарху и его гостям Старый Таллинн

Jüri Kuuskemaa Foto: Hendrik Osula

Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.
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ТАБЛИЦА | Подавляющее большинство временных рабочих в Эстонии - украинцы. Цифры вас удивят!

Tartu mnt 52, merko ehitus Foto: Karli Saul

По данным Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 - украинцы.
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Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве

Владимир Зеленский Фото: Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой второй разговор с президентом России Владимиром Путиным, который случился после гибели четырех украинских граждан в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал ”1+1!”.
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ФОТО | Керсти Кальюлайд в Варшаве: начало войны означало для Эстонии полвека страданий и упадка

Presidendi kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимает 1 сентября участие в Варшаве в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В столицу Польши приехали руководители 15 государств.
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Новый директор Maxima Eesti: эстонцев интересует скорость и главное - чтобы не сказать лишнего слова

Tiit Blaat

Шесть недель находящийся у руля эстонского отделения торговой сети Maxima Эдвинас Волкас не исключает, что в Эстонии будут открыты новые магазины Maxima XXX
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По проекту туннеля между Таллинном и Хельсинки нанесен неожиданный удар

Инициатор строительства туннеля Петер Вестербака Mana Kaasik

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Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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