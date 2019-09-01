ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российский олигарх в Эстонии, рабочие с Украины и разговор Зеленского с Путиным
Предлагаем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новостей воскресенья, 1 сентября.
Предлагаем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новостей воскресенья, 1 сентября.
Российский банкир Олег Тиньков отметил день рождения своей жены в Эстонии.
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Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.
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По данным Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 - украинцы.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой второй разговор с президентом России Владимиром Путиным, который случился после гибели четырех украинских граждан в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал ”1+1!”.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимает 1 сентября участие в Варшаве в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В столицу Польши приехали руководители 15 государств.
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Шесть недель находящийся у руля эстонского отделения торговой сети Maxima Эдвинас Волкас не исключает, что в Эстонии будут открыты новые магазины Maxima XXX
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Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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