04.03.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Рийгикогу и ожидание новой коалиции


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Рийгикогу и ожидание новой коалиции
Foto: Rauno Volmar

Сегодня ночью стали известны результаты парламентских выборов, которые выиграла Партия реформ. Весь день прошел в обсуждении результатов и предположениях по поводу того, какой будет новая коалиция. Предлагаем вашему вниманию традиционную подборку самых интересных новостей дня!

ИТОГИ ВЫБОРОВ | 12 из 101 избранного — русскоязычные, центристы проиграли, EKRE удвоила число мандатов, "Ээсти 200" не вошла

Ilmar Saabas / Ekspress Meedia


По самым первым итогам, 12 из 101 попавших в новый состав парламента человека можно отнести к русскоязычным жителям страны. Большинство из них центристы, в основном это представители руководства столичной мэрии и таллиннских районных управ.
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Женщина устроила пекарню дома: как быть соседям?

Jõulud Pakril Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht


"Люблю читать вашу газету и решила написать о проблеме. Я пенсионерка, живу в Ласнамяэ. У меня однокомнатная квартира, рядом с моей дверью соседка, у нее трехкомнатная квартира. Она печет по заказу торты, пирожные и т.п. Через ее дверь просачивается дым, запах, иногда гарь. Ко мне в комнату дым просачивается через розетку. Все это идет на лестничную клетку, так как в общем коридоре дверь открыта. Войти в лифт невозможно, все в дыму, и запах", — пишет читательница "МК-Эстонии", Людмила из Таллинна.
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Результаты выборов: многие из министров в Рийгикогу не прошли

Kaia Iva Foto: Priit Simson


Выборы в Рийгикогу стали личным ударом для нескольких известных эстонских политиков, которые не прошли в парламент.
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Мария Юферева-Скуратовски не готова уходить из управы Ласнамяэ в парламентскую оппозицию

Eesti keele maja avamine Foto: Jaanus Lensment


Старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) получила на парламентских выборах окружной мандат, но отправляться на работу в Рийгикогу не спешит, пишет rus.err.ee.
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Яна Тоом об итогах выборов: Эстония все же проиграла. Причем первые в ряду проигравших — неэстонцы. Как обычно

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

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Баллотировавшаяся в Ида-Вирумаа депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) высказала свои мысли об исходе выборов в Рийгикогу. Она считает, с точки зрения гражданского мира и социальной справедливости Эстония проиграла.
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ГРАФИК: Под предводительством Каи Каллас Партия реформ одержала самую большую победу в истории Эстонии. А что другие партии?

Jüri Ratas ja Kaja Kallas Foto: Ekspress Meedia


Ни одна партия в истории независимой Эстонии не получала такой большой процент голосов избирателей, как на этих выборах Партия реформ во главе с Каей Каллас.
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Президент лишила Мати Алавера государственных наград

Otepää valmistub MK Foto: Karli Saul


Согласно решению президента ЭР, Мати Алаверу следует вернуть два ордена, пишет rus.err.ee.
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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

ITAR-TASS


Вокалист популярной британской группы The Prodigy Кит Флинт найдем мертвым в своем доме в Эссексе. Согласно полиции, кончина известного артиста, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет, не считается правоохранителями ”подозрительной”. Коллега артиста Лиам Хоулетт при этом заявил, что его напарник совершил самоубийство.
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ФОТО И ВИДЕО: Партия реформ проведет переговоры с СДП, Isamaa и Центристской партией


Правление Партии реформ решило встретиться в ближайшие дни с представителями Isamaa и Социал-демократической партии, а также Центристской партии, чтобы выяснить возможные общие взгляды.
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Эдгар Сависаар об итогах выборов: если ты не защищаешь своего избирателя, то он тебя и не выберет

"Edgar Savisaar – poliitik ja romantik" raamatu esitlus Foto: Kiur Kaasik


Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сегодня опубликовал на своей страничке в фейсбук короткий, но довольно емкий комментарий относительно итогов прошедших выборов. Приводим здесь русский перевод этого сообщения без купюр.
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ВИДЕО DELFI: Могло ли быть вмешательство? Что думают центристы о результатах электронного голосования


3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, на которых победила Партия реформ. С большим отрывом реформисты обошли остальные партии по результатам электронного голосования. На выборах в Рийгикогу в 2011 году центристы выступали за отмену электронного голосования.
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Итоги выборов по Ида-Вирумаа четко показали, почему явка в уезде была рекордно низкой. Виноваты не только центристы

Valimispäev Narvas, 2019 Foto: Dmitri Fedotkin, Delfi


Главное, что будут еще долго обсуждать в связи с голосованием на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, это не его результат, а удручающе низкая, весьма красноречиво низкая явка. Избиратели Северо-Востока не только в очередной раз были самыми пассивными в республике, но и сделали очередной шаг назад в сравнении с прошлыми выборами в парламент, а Нарва просто огорошила резким падением явки.
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ВИДЕО: Яак Мадисон затеял потасовку с барменом на партийной вечеринке реформистов


Вице-председатель EKRE Яак Мадисон на вечеринке Партии реформ, которая проходила в воскресенье в здании бывшего театра NO99, повздорил с барменом. Показания сторон о том, кто был инициатором потасовки, расходятся. Сам Мадисон утверждает, что действовал в целях самообороны.
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Российский депутат, которому запретили въезд в Эстонию, намерен обратиться в суд

ITAR-TASS


Весной 2018 года депутату Государственной Думы Константину Затулину запретили въезд в Эстонию, куда он собирался на встречу со своими избирателями, гражданами Российской Федерации, проживающими в Нарве, и теперь Затулин намерен обжаловать запрет через суд.
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Подозрение: банк Nordea отмывал деньги российских и украинских олигархов

Nordea Foto: Sven Arbet


Издания Berlingske и Yle.fi пишут, что банк Nordea причастен к отмыванию денег в период с 2011 по 2017 гг. Речь идет в том числе и о деньгах украинских и российских олигархов.
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А цены все растут: в Таллинне снова подорожал квадратный метр жилья

Фото: Валло Круузер


Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в 2019 году выросла в феврале на 2,6% до 1895 евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает rus.err.
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ФОТО | Коалиция возможна? Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Юри Ратасом

Rauno Volmar


Сейчас в Рийгикогу проходит встреча делегации Партии реформ с центристами Юри Ратасом, Майлис Репс и Кадри Симсон.
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ГРАФИК: Дебютанты в парламенте. Самые успешные политики этих выборов, впервые попавшие в Рийгикогу

Hendrik Osula, Madis Veltman, Jaanus Lensment


На выборах в Рийгикогу было достаточно политиков, которые прошли в парламент впервые. Самый лучший результат среди них показал Раймонд Кальюлайд, заработавший 7334 голосов.
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ФОТО И ВИДЕО: "У нас не как в ночном клубе. У нас спорт". Спортсменки-красавицы зажгли на чемпионате по воздушной атлетике в Таллинне


Пилон, воздушные полотна и воздушное кольцо — совсем не легкий вид спорта, рассказывает Кристина Каск, владелец Cristalline tantsu ja spordiklubi и организатор прошедшего в субботу в Таллинне международного чемпионата по воздушной атлетике.
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