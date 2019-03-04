ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Рийгикогу и ожидание новой коалиции

Сегодня ночью стали известны результаты парламентских выборов, которые выиграла Партия реформ. Весь день прошел в обсуждении результатов и предположениях по поводу того, какой будет новая коалиция. Предлагаем вашему вниманию традиционную подборку самых интересных новостей дня!
ИТОГИ ВЫБОРОВ | 12 из 101 избранного — русскоязычные, центристы проиграли, EKRE удвоила число мандатов, "Ээсти 200" не вошла
По самым первым итогам, 12 из 101 попавших в новый состав парламента человека можно отнести к русскоязычным жителям страны. Большинство из них центристы, в основном это представители руководства столичной мэрии и таллиннских районных управ. Loe edasi...
Женщина устроила пекарню дома: как быть соседям?
"Люблю читать вашу газету и решила написать о проблеме. Я пенсионерка, живу в Ласнамяэ. У меня однокомнатная квартира, рядом с моей дверью соседка, у нее трехкомнатная квартира. Она печет по заказу торты, пирожные и т.п. Через ее дверь просачивается дым, запах, иногда гарь. Ко мне в комнату дым просачивается через розетку. Все это идет на лестничную клетку, так как в общем коридоре дверь открыта. Войти в лифт невозможно, все в дыму, и запах", — пишет читательница "МК-Эстонии", Людмила из Таллинна. Loe edasi...
Результаты выборов: многие из министров в Рийгикогу не прошли
Выборы в Рийгикогу стали личным ударом для нескольких известных эстонских политиков, которые не прошли в парламент. Loe edasi...
Мария Юферева-Скуратовски не готова уходить из управы Ласнамяэ в парламентскую оппозицию
Вокалист популярной британской группы The Prodigy Кит Флинт найдем мертвым в своем доме в Эссексе. Согласно полиции, кончина известного артиста, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет, не считается правоохранителями ”подозрительной”. Коллега артиста Лиам Хоулетт при этом заявил, что его напарник совершил самоубийство. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Партия реформ проведет переговоры с СДП, Isamaa и Центристской партией
Правление Партии реформ решило встретиться в ближайшие дни с представителями Isamaa и Социал-демократической партии, а также Центристской партии, чтобы выяснить возможные общие взгляды. Loe edasi...
Эдгар Сависаар об итогах выборов: если ты не защищаешь своего избирателя, то он тебя и не выберет
Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сегодня опубликовал на своей страничке в фейсбук короткий, но довольно емкий комментарий относительно итогов прошедших выборов. Приводим здесь русский перевод этого сообщения без купюр. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Могло ли быть вмешательство? Что думают центристы о результатах электронного голосования
3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, на которых победила Партия реформ. С большим отрывом реформисты обошли остальные партии по результатам электронного голосования. На выборах в Рийгикогу в 2011 году центристы выступали за отмену электронного голосования. Loe edasi...
Итоги выборов по Ида-Вирумаа четко показали, почему явка в уезде была рекордно низкой. Виноваты не только центристы
Главное, что будут еще долго обсуждать в связи с голосованием на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, это не его результат, а удручающе низкая, весьма красноречиво низкая явка. Избиратели Северо-Востока не только в очередной раз были самыми пассивными в республике, но и сделали очередной шаг назад в сравнении с прошлыми выборами в парламент, а Нарва просто огорошила резким падением явки. Loe edasi...
ВИДЕО: Яак Мадисон затеял потасовку с барменом на партийной вечеринке реформистов
Вице-председатель EKREЯак Мадисон на вечеринке Партии реформ, которая проходила в воскресенье в здании бывшего театра NO99, повздорил с барменом. Показания сторон о том, кто был инициатором потасовки, расходятся. Сам Мадисон утверждает, что действовал в целях самообороны. Loe edasi...
Российский депутат, которому запретили въезд в Эстонию, намерен обратиться в суд
Весной 2018 года депутату Государственной Думы Константину Затулину запретили въезд в Эстонию, куда он собирался на встречу со своими избирателями, гражданами Российской Федерации, проживающими в Нарве, и теперь Затулин намерен обжаловать запрет через суд. Loe edasi...
Подозрение: банк Nordea отмывал деньги российских и украинских олигархов
Издания Berlingske и Yle.fi пишут, что банк Nordea причастен к отмыванию денег в период с 2011 по 2017 гг. Речь идет в том числе и о деньгах украинских и российских олигархов. Loe edasi...
А цены все растут: в Таллинне снова подорожал квадратный метр жилья
Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в 2019 году выросла в феврале на 2,6% до 1895 евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает rus.err. Loe edasi...
ФОТО | Коалиция возможна? Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Юри Ратасом
Сейчас в Рийгикогу проходит встреча делегации Партии реформ с центристами Юри Ратасом, Майлис Репс и Кадри Симсон. Loe edasi...
ГРАФИК: Дебютанты в парламенте. Самые успешные политики этих выборов, впервые попавшие в Рийгикогу
ФОТО И ВИДЕО: "У нас не как в ночном клубе. У нас спорт". Спортсменки-красавицы зажгли на чемпионате по воздушной атлетике в Таллинне
Пилон, воздушные полотна и воздушное кольцо — совсем не легкий вид спорта, рассказывает Кристина Каск, владелец Cristalline tantsu ja spordiklubi и организатор прошедшего в субботу в Таллинне международного чемпионата по воздушной атлетике. Loe edasi...