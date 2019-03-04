ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Результаты выборов в Рийгикогу и ожидание новой коалиции

ИТОГИ ВЫБОРОВ | 12 из 101 избранного — русскоязычные, центристы проиграли, EKRE удвоила число мандатов, "Ээсти 200" не вошла

Ilmar Saabas / Ekspress Meedia



По самым первым итогам, 12 из 101 попавших в новый состав парламента человека можно отнести к русскоязычным жителям страны. Большинство из них центристы, в основном это представители руководства столичной мэрии и таллиннских районных управ.

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Женщина устроила пекарню дома: как быть соседям?

Jõulud Pakril Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht



"Люблю читать вашу газету и решила написать о проблеме. Я пенсионерка, живу в Ласнамяэ. У меня однокомнатная квартира, рядом с моей дверью соседка, у нее трехкомнатная квартира. Она печет по заказу торты, пирожные и т.п. Через ее дверь просачивается дым, запах, иногда гарь. Ко мне в комнату дым просачивается через розетку. Все это идет на лестничную клетку, так как в общем коридоре дверь открыта. Войти в лифт невозможно, все в дыму, и запах", — пишет читательница "МК-Эстонии", Людмила из Таллинна.

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