ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резня в Ласнамяэ, нарушения ПДД будущим министром и готовность президента одобрить новый состав правительства

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает чем-то не обычным то, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она затронула в том числе и сложные темы.

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Потребность в работниках для сезонных работ резко возросла, зарплата — меньше средней по Эстонии

Haljastuse korrigeerimine Viru ringil Foto: Andres Putting

Число предложений сезонных работ резко возросло. Средняя предлагаемая месячная зарплата на сезонных работах — от 888 до 1268 евро.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Март Хельме солгал радиослушателям, что Delfi занимается подделкой фото

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После концерта ”Песни Общей Эстонии” в соцсети начали распространяться подозрения, якобы фото с мероприятия смонтированы: на самом деле, народу там было гораздо меньше. Вчера Март Хельме заявил, что Delfi утроил на своих фото количество посетителей.

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Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля в страны Балтии. Причина — в РФ

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Белоруссия временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии, обосновав это поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из РФ. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "Муж полез на жену, пырнул ее. Саня стал защищать". Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали

Foto: Andres Putting

ТОП ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "Муж полез на жену, пырнул ее. Саня стал защищать". Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка Какой цветок поглощает споры плесени, или 17 комнатных растений, очищающих воздух от токсинов лучше всего

В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину.

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”Пропадает всякая привычка к труду”. Бывший заключенный: сидеть в тюрьме — очень удобно

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

”Тюрьма заставляет людей замыкаться и снова вступить на преступную тропу”, — считает Рокки, частый гость эстонских тюрем, который ныне — по своим личным критериям — невероятно долго законопослушен.

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Не только остаточные признаки опьянения за рулем. Кандидат в министры от EKRE еще и превысил скорость!

EKRE tutvustas minstrikandidaate Foto: Jaanus Lensment

Кандидат в министры внешней торговли и ифнотехнологий Марти Куузик попался полиции с остаточными признаками опьянения, когда находился за рулем. Теперь выясняется, что в тот момент он еще и превысил скорость.

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ВИДЕО: Март Хельме по-прежнему уверен: Delfi подделал фото с концерта ”Песни Общей Эстонии”

Будущий глава МВД Март Хельме в сегодняшнем интервью дал понять, что до сих пор убежден: Delfi подделывает фото.

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ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка

Foto: Andres Putting

21 апреля около 11 часов в полицию поступил вызов из столичного района Ласнамяэ: в одной из квартир на улице Анни 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В ходе поножовщины 28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Соседи вспоминают, что в квартире часто находились люди в нетрезвом состоянии и создавали проблемы другим жильцам подъезда. В квартире также проживала девочка лет 11.

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