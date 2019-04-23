ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резня в Ласнамяэ, нарушения ПДД будущим министром и готовность президента одобрить новый состав правительства

Стали известны подробности ужасающего преступления, произошедшего в воскресенье в Ласнамяэ.
Куузик, которому предстоит стать министром нового правительства, попался на вождении в не совсем трезвом виде и с превышением скорости еще 4 марта, но только сегодня эта история стала достоянием общественности.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Эстония будет закупать топливо для всех самолетов и вертолетов союзников по НАТО
С целью обеспечить топливом самолеты союзников по НАТО Центр оборонных инвестиций заключил с эстонской фирмой Helmcoil четырехлетний договор на сумму 40 миллионов евро. Loe edasi…
Кандидат в министры от EKRE попался полиции за рулем с остаточными явлениями
Кандидат в министры внешней торговли и ифнотехнологий Марти Куузик признает, что на следующее утро после парламентских выборов попался полиции за рулем с содержанием алкоголя в организме, превышающим допустимые значения. Loe edasi…
Кальюлайд: разговаривая с Путиным напрямую, Эстония выходит на другой уровень
Потребность в работниках для сезонных работ резко возросла, зарплата — меньше средней по Эстонии
Число предложений сезонных работ резко возросло. Средняя предлагаемая месячная зарплата на сезонных работах — от 888 до 1268 евро. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Март Хельме солгал радиослушателям, что Delfi занимается подделкой фото
После концерта ”Песни Общей Эстонии” в соцсети начали распространяться подозрения, якобы фото с мероприятия смонтированы: на самом деле, народу там было гораздо меньше. Вчера Март Хельме заявил, что Delfi утроил на своих фото количество посетителей. Loe edasi…
Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля в страны Балтии. Причина — в РФ
Белоруссия временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии, обосновав это поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из РФ. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Loe edasi…
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "Муж полез на жену, пырнул ее. Саня стал защищать". Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали
В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину. Loe edasi…
”Пропадает всякая привычка к труду”. Бывший заключенный: сидеть в тюрьме — очень удобно
”Тюрьма заставляет людей замыкаться и снова вступить на преступную тропу”, — считает Рокки, частый гость эстонских тюрем, который ныне — по своим личным критериям — невероятно долго законопослушен. Loe edasi…
Не только остаточные признаки опьянения за рулем. Кандидат в министры от EKRE еще и превысил скорость!
Кандидат в министры внешней торговли и ифнотехнологий Марти Куузик попался полиции с остаточными признаками опьянения, когда находился за рулем. Теперь выясняется, что в тот момент он еще и превысил скорость. Loe edasi…
ВИДЕО: Март Хельме по-прежнему уверен: Delfi подделал фото с концерта ”Песни Общей Эстонии”
ПОНОЖОВЩИНА В ЛАСНАМЯЭ| Соседи рассказали о злополучной квартире: там постоянно пьянствовали, все это видела и девочка
21 апреля около 11 часов в полицию поступил вызов из столичного района Ласнамяэ: в одной из квартир на улице Анни 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. В ходе поножовщины 28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. Соседи вспоминают, что в квартире часто находились люди в нетрезвом состоянии и создавали проблемы другим жильцам подъезда. В квартире также проживала девочка лет 11. Loe edasi…
В воскресенье рано утром мужчина напал на сотрудницу расположенного в Таллинне в Старом городе отеля и попытался изнасиловать ее. Женщине удалось нажать на кнопку паники и быстро вызвать на помощь охранников G4S. Прибыв на место, охранники задержали мужчину и передали его полиции. Loe edasi…
ВИДЕО: Президент Кальюлайд утвердит правительство Ратаса
В 15:30 началась пресс-конференция президента Кальюлайд. На ней она расскажет о прошедших встречах с кандидатами в министры. Delfi ведет прямое включение. Loe edasi…
ФОТО DELFI | Дискаунтер A1000 Market наконец-то в Таллинне! Какими ценами удивляет продуктовый от алкомагнатов?
Псковские власти предлагают ввести трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов
И.о. председателя комитета по туризму региона Ольга Качнова подчеркнула, что это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран, сообщает ТАСС. Loe edasi…
Юри Ратас обеспокоен инцидентом с кандидатом в министры, но не видит причин для его замены
Премьер-министр будущего правительства ЭР Юри Ратас не считает произошедший 4 марта инцидент, когда нынешний кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий от партии EKRE Марти Куузик попался с остаточными явлениями употребления алкоголя за рулем и на превышении скорости, достаточным основанием, чтобы искать ему замену. Loe edasi…
Кандидат в министры, 4 марта пойманный за рулем с остаточными явлениями: если хотят, чтобы я был безупречным, то могу отказаться от должности
Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий от партии EKRE, уроженец Раквере Марти Куузик (49), который стал членом партии лишь 8 апреля 2019 года, а до этого был связан с банковским делом, страхованием и в течение 5 лет являлся директором Раквереского спортивного комплекса, в интервью эстонскому Delfi рассказал о своим видении ситуации с нарушением закона. Loe edasi…
ВИДЕО: В таллиннский торговый центр ”Юлемисте” поступила вторая за два дня бомбовая угроза
Сегодня около 20.00 неизвестный мужчина по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба. Loe edasi…