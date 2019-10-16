16.10.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резервисты, мигранты и новые арендные автомобили


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Taksod lennujaamas
Taksod lennujaamasFoto: Karin Kaljuläte

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 16 октября.

ФОТО | Самокаты в прошлом, на Таллинн обрушилась новая напасть!

Andres Putting

Компания CityBee только что сообщила, что сезон электрических самокатов сегодня завершается. Но в то же время город заполнили маленькие автомобили с надписью CityBee.
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"Грубая неблагодарность": сын должен вернуть отцу-предпринимателю подарок стоимостью 20 млн евро

Foto: Teet Malsroos

Вступило в силу решение суда, на основании которого Кейт Сийлатс должен вернуть своему отцу Виктору Сийлатсу подарок стоимостью в миллионы евро — долю в семейном бизнесе, пишет Eesti Ekspress. Кейт Сийлатс: "У меня больше нет отца…"
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ГРАФИКИ: Поток мигрантов не прекращается. Проживающие в Эстонии иностранцы — кто они?

Nagu teisteski Euroopa maades, on paljud toidukullerid Eestis välisriikide kodanikud. Foto: Taavi Sepp

Эстония на протяжении долгого времени являлась страной, из которой уезжали люди, но в 2015 году все поменялось, пишет Eesti Päevaleht. При этом, отмечает издание, точные данные о том, сколько людей сюда приехало (с 1992 по 2019 год) и осталось навсегда, получить очень трудно.
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ТОП зарплат строительных фирм: разница — 6000 евро в месяц

Tartu mnt 52, merko ehitus Foto: Karli Saul

Разница в средних зарплатах строительных компаний — 6000 евро в месяц, такой вывод сделал Äripäev после составления ТОПа зарплат строительных фирм за 2018 год, пишет dv.ee.
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Внимание! Силы обороны созывают дополнительно 1500 резервистов

Foto: Kenno Soo

Сегодня правительство решило призвать на начавшиеся вчера учения "Okas 2019" дополнительно 1467 резервистов 23-го пехотного батальона.
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Как получают лицензии не владеющие госязыком таксисты и почему при заказе такси через приложение за вами может приехать преступник?

PROBLEEME JAGUB: Vene firma Yandex Taxi mõned esindajad ei löö uute juhtide ja rahateenimise nimel millegi ees risti ette ja lubavad juhid mustalt tööle, kurdavad ametnikud. Foto: Jaanus Lensment

Иностранные преступники не могут устроиться в Эстонии при помощи приложений такси. Почти. При ослаблении языковых требований рынок такси расцвел бы еще больше, считают владельцы приложений, пишет Eesti Ekspress.
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