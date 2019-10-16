ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Резервисты, мигранты и новые арендные автомобили
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 16 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 16 октября.
Компания CityBee только что сообщила, что сезон электрических самокатов сегодня завершается. Но в то же время город заполнили маленькие автомобили с надписью CityBee.
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Вступило в силу решение суда, на основании которого Кейт Сийлатс должен вернуть своему отцу Виктору Сийлатсу подарок стоимостью в миллионы евро — долю в семейном бизнесе, пишет Eesti Ekspress. Кейт Сийлатс: "У меня больше нет отца…"
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Эстония на протяжении долгого времени являлась страной, из которой уезжали люди, но в 2015 году все поменялось, пишет Eesti Päevaleht. При этом, отмечает издание, точные данные о том, сколько людей сюда приехало (с 1992 по 2019 год) и осталось навсегда, получить очень трудно.
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Разница в средних зарплатах строительных компаний — 6000 евро в месяц, такой вывод сделал Äripäev после составления ТОПа зарплат строительных фирм за 2018 год, пишет dv.ee.
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Сегодня правительство решило призвать на начавшиеся вчера учения "Okas 2019" дополнительно 1467 резервистов 23-го пехотного батальона.
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Иностранные преступники не могут устроиться в Эстонии при помощи приложений такси. Почти. При ослаблении языковых требований рынок такси расцвел бы еще больше, считают владельцы приложений, пишет Eesti Ekspress.
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