ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортажи RusDelfi из Ивангорода и Питера, коронавирус и закрытие завода в Копли
Предлагаем вам ознакомиться с самыми важными новостями субботы. День выдался по-настоящему насыщенным. Судите сами!
Предлагаем вам ознакомиться с самыми важными новостями субботы. День выдался по-настоящему насыщенным. Судите сами!
Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, о котором корреспондент RusDelfi Роман Старапопов неоднократно писал, уже полтора года находится в Петербурге. В палатке для бездомных. В Эстонию он из-за просроченного серого паспорта вернуться не может — закон не на его стороне. Поэтому диджей принял решение ходатайствовать о получении паспорта РФ, а затем о пенсии по инвалидности, которая в лучшем случае будет составлять 80 евро.
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100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому от России к Эстонии отошли город Нарва (Яанилинн) и Печорский район. Эти земли принадлежали Эстонии до 1945 года. Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht решили узнать: как сегодня живут люди на этой территории и хотят ли они вернуться обратно — в состав Эстонии?
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Это кажется невероятным, но в конце позапрошлого века недалеко от турецкого городка Карс была основана эстонская деревня, от которой, к сожалению, в наши дни почти ничего не осталось. Когда-то сюда переселились и предки Аугуста и Петро Албук, до сих пор проживающих в деревне и мечтающих хоть когда-нибудь увидеть свою историческую родину, пишет Maaleht.
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Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".
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В понедельник ночью Муниципальная полиция обнаружила в Ласнамяэ таксиста, заснувшего в автомобиле с включенным двигателем.
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Со следующего года в Европейском союзе начнет действовать директива, по которой прибывшие из третьих стран посылки будут облагаться налогом с первого евро. Сейчас налогом облагаются посылки стоимостью более 22 евро.
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Музыкальный критик Артемий Троицкий, пять с половиной лет назад переселившийся из России в Эстонию, в новом выпуске "Своей правды" на ETV+ назвал "странноватой" ситуацию с местными русскими.
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Расположенный в Копли завод по производству мебели Fleming закрывает двери и переводит производство в Латвию, Польшу и Украину.
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Тренер Жиль Бейер признал, что у него были "неуместные интимные отношения" с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, когда ей было 15 лет.
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“Мне 88 лет, я пенсионер. Моя жена умерла 20 лет назад. У меня двое детей, которые живут отдельно. Я живу в доме, который мы построили вместе с женой. Когда она умерла, то ее часть, то есть половина дома, осталась неразделенной между наследниками”, — пишет читатель Maaleht Л.К.
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Похоже, зима во многих товариществах — самое время для замены стояков, потому что в редакцию "МК-Эстонии" обратилось несколько читателей с вопросами по поводу замены труб и доступа к ним.
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Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.
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По данным Департамента статистики, в 2018 году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности. Это 284 300 человек. Еще 2,4% населения живут в абсолютной бедности. Самые бедные в нашей стране — это пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше, пишет "МК-Эстония".
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1 февраля, накануне 100-летия Тартуского мирного договора, в Белом зале Музея Тартуского университета состоялось торжественное собрание членов партии Isamaa, где было принято политическое заявление.
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Внимательный читатель Kroonika заметил большой плакат “Мерле, я люблю тебя! Оставайся такой, какая ты есть!”. Плакат появился в Таллинне, на Палдиски мнт прямо возле поликлиники Мериметса. Кто такая Мерле, остается загадкой.
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