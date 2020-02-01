ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортажи RusDelfi из Ивангорода и Питера, коронавирус и закрытие завода в Копли

100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому от России к Эстонии отошли город Нарва (Яанилинн) и Печорский район. Эти земли принадлежали Эстонии до 1945 года. Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht решили узнать: как сегодня живут люди на этой территории и хотят ли они вернуться обратно — в состав Эстонии?

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Голубоглазые и светловолосые: как выживают последние жители эстонской деревни на востоке Турции

Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Это кажется невероятным, но в конце позапрошлого века недалеко от турецкого городка Карс была основана эстонская деревня, от которой, к сожалению, в наши дни почти ничего не осталось. Когда-то сюда переселились и предки Аугуста и Петро Албук, до сих пор проживающих в деревне и мечтающих хоть когда-нибудь увидеть свою историческую родину, пишет Maaleht.

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"Недружественный акт". Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".

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В Ласнамяэ таксист заснул за рулем