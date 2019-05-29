ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж с рынка Паэ, трагичное ДТП в Тартумаа и многочисленные проблемы в Маардуской гимназии

- В Тартумаа в трагическом ДТП погиб 5-летний ребенок. - ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ. - Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!
В Тартумаа в трагическом ДТП погиб 5-летний ребенок
Сегодня вечером в Тартумаа, в поселке Луунья произошла авария, в результате которой погиб пятилетний мальчик. Loe edasi...
В Viru keskus пожилой мужчина упал с эскалатора и получил серьезную травму: охранники помочь не смогли, вмешалась гимназистка
В минувший понедельник гимназистка Керту Ноор стала свидетельницей несчастного случая в торговом центре Viru, где пожилой мужчина упал с эскалатора и получил серьезную травму. К удивлению ученицы, охранники не смогли оказать даже элементарной первой помощи. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ
Жители столичного района Ласнамяэ обеспокоены ситуацией вокруг рынка Паэ, где обосновались асоциалы. Loe edasi...
Средняя зарплата в Эстонии заметно подросла. Смотрите, где был самый большой рост, а где произошел спад
По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале (в годовом исчислении) на 7,9% до 1341 евро. Средняя часовая брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 7,90, что на 7% больше, чем в тот же период 2018 года. Loe edasi...
ФОТО: Огромная очередь у Банка Эстонии — за чем стоят все эти люди?
Сегодня Банк Эстонии выпустил в оборот и начал продажу приуроченные к 150-летию певческого праздника монеты номиналов в два евро. Loe edasi...
За многочисленные нарушения водитель автобуса ATKO загремел за решетку
Харьюский уездный суд наказал десятидневным арестом водителя автобуса, который не использовал обязательную карточку водителя (карта тахографа), а также не прошел необходимого обучения. Loe edasi...
ФОТО: У Горхолла проходит подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана
Член правления Tallinna Linnahalli AS Кайа Япинен подтвердила Delfi, что у Горхолла в Таллинне проводится подготовка к съемкам фильма, но не смогла сказать, какого именно. Loe edasi...
Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!
В редакцию Delfi обратился Сергей (имя изменено — прим. ред.), чей ребенок учится в Маардуской гимназии. По его словам, в школе масса проблем: здание в плохом состоянии, учителей не хватает, да еще выпускников лишили последнего звонка, а всем учащимся запретили идти на мероприятие по случаю 9 мая. Мужчина винит в сложившейся ситуации мэрию Маарду. Однако в Маардуской горуправе говорят, что дела обстоят совсем нет так. Loe edasi...
Лидер европейского рынка Deichmann открывает в Таллинне обувной магазин
В середине августа в торговом центре Nautica в Таллинне откроется обувной магазин Deichmann. Loe edasi...
Пока еще не официально: латвийская сеть дешевых магазинов стройматериалов Depo расширяется в Эстонию?
Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров Depo основала в Эстонии дочернее предприятие, но пока еще не подтверждает свой приход на эстонский рынок. Loe edasi...