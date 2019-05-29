29.05.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж с рынка Паэ, трагичное ДТП в Тартумаа и многочисленные проблемы в Маардуской гимназии


rus.delfi.ee
EST
Skeem tahvlil 8VK03AUG11A14
Foto: Vallo Kruuser

- В Тартумаа в трагическом ДТП погиб 5-летний ребенок.
- ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ.
- Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!

В Тартумаа в трагическом ДТП погиб 5-летний ребенок

Küünal Foto: Anni Õnneleid


Сегодня вечером в Тартумаа, в поселке Луунья произошла авария, в результате которой погиб пятилетний мальчик.
Loe edasi...

В Viru keskus пожилой мужчина упал с эскалатора и получил серьезную травму: охранники помочь не смогли, вмешалась гимназистка

Viru keskus. Foto: Hendrik Osula


В минувший понедельник гимназистка Керту Ноор стала свидетельницей несчастного случая в торговом центре Viru, где пожилой мужчина упал с эскалатора и получил серьезную травму. К удивлению ученицы, охранники не смогли оказать даже элементарной первой помощи.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | "Соседи в шухере". Асоциалы сутками терроризируют жителей Ласнамяэ


Жители столичного района Ласнамяэ обеспокоены ситуацией вокруг рынка Паэ, где обосновались асоциалы.
Loe edasi...

Средняя зарплата в Эстонии заметно подросла. Смотрите, где был самый большой рост, а где произошел спад

Sven Arbet


По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале (в годовом исчислении) на 7,9% до 1341 евро. Средняя часовая брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 7,90, что на 7% больше, чем в тот же период 2018 года.
Loe edasi...

ФОТО: Огромная очередь у Банка Эстонии — за чем стоят все эти люди?

Laulupeomündi müük Foto: Madis Veltman


Сегодня Банк Эстонии выпустил в оборот и начал продажу приуроченные к 150-летию певческого праздника монеты номиналов в два евро.
Loe edasi...

За многочисленные нарушения водитель автобуса ATKO загремел за решетку

Atko buss Foto: Andres Putting


Харьюский уездный суд наказал десятидневным арестом водителя автобуса, который не использовал обязательную карточку водителя (карта тахографа), а также не прошел необходимого обучения.
Loe edasi...

ФОТО: У Горхолла проходит подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана

Ettevalmistused filmivõteteks Tallinna linnahalli juures Foto: Oliver Tsupsman


Член правления Tallinna Linnahalli AS Кайа Япинен подтвердила Delfi, что у Горхолла в Таллинне проводится подготовка к съемкам фильма, но не смогла сказать, какого именно.
Loe edasi...

Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!

Klassiruum 8VK03AUG11A3 Foto: Vallo Kruuser

ТОП


В редакцию Delfi обратился Сергей (имя изменено — прим. ред.), чей ребенок учится в Маардуской гимназии. По его словам, в школе масса проблем: здание в плохом состоянии, учителей не хватает, да еще выпускников лишили последнего звонка, а всем учащимся запретили идти на мероприятие по случаю 9 мая. Мужчина винит в сложившейся ситуации мэрию Маарду. Однако в Маардуской горуправе говорят, что дела обстоят совсем нет так.
Loe edasi...

Лидер европейского рынка Deichmann открывает в Таллинне обувной магазин

Deichmann.


В середине августа в торговом центре Nautica в Таллинне откроется обувной магазин Deichmann.
Loe edasi...

Пока еще не официально: латвийская сеть дешевых магазинов стройматериалов Depo расширяется в Эстонию?

Depo pood Lätis Valmieras Foto: Anni Õnneleid


Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров Depo основала в Эстонии дочернее предприятие, но пока еще не подтверждает свой приход на эстонский рынок.
Loe edasi...

Читайте также:
Читайте также: