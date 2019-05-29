ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж с рынка Паэ, трагичное ДТП в Тартумаа и многочисленные проблемы в Маардуской гимназии



По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата выросла в Эстонии в первом квартале (в годовом исчислении) на 7,9% до 1341 евро. Средняя часовая брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 7,90, что на 7% больше, чем в тот же период 2018 года.

Loe edasi...



ФОТО: Огромная очередь у Банка Эстонии — за чем стоят все эти люди?

Laulupeomündi müük Foto: Madis Veltman



Сегодня Банк Эстонии выпустил в оборот и начал продажу приуроченные к 150-летию певческого праздника монеты номиналов в два евро.

Loe edasi...



За многочисленные нарушения водитель автобуса ATKO загремел за решетку

Atko buss Foto: Andres Putting



Харьюский уездный суд наказал десятидневным арестом водителя автобуса, который не использовал обязательную карточку водителя (карта тахографа), а также не прошел необходимого обучения.

Loe edasi...



ФОТО: У Горхолла проходит подготовка к съемкам фильма Кристофера Нолана

Ettevalmistused filmivõteteks Tallinna linnahalli juures Foto: Oliver Tsupsman



Член правления Tallinna Linnahalli AS Кайа Япинен подтвердила Delfi, что у Горхолла в Таллинне проводится подготовка к съемкам фильма, но не смогла сказать, какого именно.

Loe edasi...



Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!

Klassiruum 8VK03AUG11A3 Foto: Vallo Kruuser

ТОП ФОТО: Огромная очередь у Банка Эстонии — за чем стоят все эти люди? ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько будет стоить алкоголь после снижения акциза ВИДЕО: Смерть на тренировке. Российский талант погиб под "Метеором"



В редакцию Delfi обратился Сергей (имя изменено — прим. ред.), чей ребенок учится в Маардуской гимназии. По его словам, в школе масса проблем: здание в плохом состоянии, учителей не хватает, да еще выпускников лишили последнего звонка, а всем учащимся запретили идти на мероприятие по случаю 9 мая. Мужчина винит в сложившейся ситуации мэрию Маарду. Однако в Маардуской горуправе говорят, что дела обстоят совсем нет так.

Loe edasi...



Лидер европейского рынка Deichmann открывает в Таллинне обувной магазин



В середине августа в торговом центре Nautica в Таллинне откроется обувной магазин Deichmann.

Loe edasi...



Пока еще не официально: латвийская сеть дешевых магазинов стройматериалов Depo расширяется в Эстонию?

Depo pood Lätis Valmieras Foto: Anni Õnneleid



Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров Depo основала в Эстонии дочернее предприятие, но пока еще не подтверждает свой приход на эстонский рынок.

Loe edasi...

