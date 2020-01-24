ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из свингер-клуба, ситуация на таможне и продолжение саги Репинского

ЭКСКЛЮЗИВ 18+ | Что происходит в новом таллиннском свингер-клубе? Алина Захарова выяснила шокирующие подробности
“Таких мест в Эстонии еще не было!”, — уверен Лембит, владелец нового таллиннского свингер-клуба “Винил”. Алина Захарова решила в первый раз в своей жизни отправиться в свингер-клуб и узнать, чем он привлекает своих посетителей. Лембит откровенно рассказал, почему люди приходят в свингерство, проверяют ли их на венерические заболевания и захаживали ли сюда эстонские знаменитости. В ходе съемки Лембит также показал, что умеет делать на пилоне, а Алину Захарову научил пользоваться секс-качелями. Осторожно: в этом репортаже будут разговоры о сексе, БДСМ, свингер-движении и секс-игрушках. Смотри видео! Loe edasi...
Вывеска drive-in. Языковая инспекция возьмется и за McDonald's
В декабре Языковая инспекция уведомила сеть ресторанов быстрого питания Hesburger о нарушении закона при использовании надписи drive-in без перевода на эстонский язык. Выясняется, что ведомство сейчас занимается и другими фирмами, использующими иноязычные вывески. Loe edasi...
Россиянки показали класс, Кийбус пробилась в финал чемпионата Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце начали выяснять отношения одиночницы. Тройную победу в короткой программе одержали российские фигуристки во главе с Аленой Косторной - 84,92. Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус заняла 11-е место среди 37 участниц, пробившись в произвольную программу - 59,70. Loe edasi...
На шоссе Таллинн — Нарва задержан нетрезвый водитель грузовика
22 января внимательный человек позвонил на номер центра тревоги 112 и сообщил, что на шоссе Таллинн - Нарва фуру странно бросает из стороны в сторону. Для проверки полученной информации был направлен патруль. Как выяснилось, за рулем находился нетрезвый мужчина в возрасте 55 лет. Loe edasi...
Виновник трагической аварии на Сааремаа пошел на поправку
Как стало известно газете Eesti Ekspress, виновник трагического ДТП на Сааремаа, в результате которого погибли три человека, — Андрес Рейнарт в связи с улучшением состояния здоровья переведен из таллиннской больницы в курессаарескую. Loe edasi...
В Германии мужчина застрелил своих родителей и еще четырех человек
По меньшей мере шесть человек погибли во время стрельбы в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Еще несколько человек получили ранения, пишет "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ. Loe edasi...
ФОТО | Как в триллере: эстонскому капитану близ Тенерифе пришлось разбираться с грузом гашиша
Эстонский капитан Кристо Кёэп вместе с шестью другими эстонцами попал в окрестностях острова Тенерифе (Канарские острова) словно в остросюжетный фильм. В водах близ острова им попались пару десятков больших и завернутых в пленку пакетов, в которых был спрятан гашиш. Loe edasi...
ВИДЕО: Что-то пошло не так. Тянак попал в серьезную аварию
Второй рабочий день стартового этапа чемпионата мира по авторалли в Монте-Карло завершился для Отта Тянака ("Хендай") досрочно. На СУ4 чемпион мира совершил серьезную аварию и вынужден был прервать выступление. Loe edasi...
В последние годы не задекларировали доход от аренды или продажи недвижимости? Налоговая напомнит вам об этом
Налогово-таможенный департамент (НТД) отправит сегодня письма более чем 5 000 человек, которые в течение последних четырёх лет получили предполагаемый доход от продажи недвижимой вещи или от сдачи её в аренду, но он не был задекларирован, а также с полученного дохода не был уплачен подоходный налог. Loe edasi...
В Финляндии обнаружены два пациента с подозрением на смертельный коронавирус
В финском городе Ивало (1000 км от Хельсинки) обнаружены два пациента с подозрением на коронавирус. Приехавшие из китайского города Ухань туристы обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа, пишет Yle. Loe edasi...
Эстонские таможенники хотели устроить пассажиру показательную порку, но вмешался судья
Налогово-таможенный департамент хотел показательно наказать женщину, которая привезла из Америки iPhone и не знала, что за него нужно уплатить таможенную пошлину. В ее багаже были также найдены рецептурные таблетки. Loe edasi...
В Swedbank теперь можно не платить отдельно за каждый денежный перевод
Swedbank вывел на рынок Платёжный пакет, присоединившись к которому больше не надо будет платить отдельно за совершение каждого перевода. Loe edasi...
Торгово-промышленная палата заявила, что у 80% работников страны зарплата ниже средней. Так ли это?
На прошлой неделе Торгово-промышленная палата представила Министерству внутренних дел свое мнение относительно поправок к Закону об иностранцах. В документе утверждается, что в 2018 году зарплата 80% работников страны была ниже средней. Выяснилось, что палата по сути выдумала эти цифры, чтобы быть убедительнее, пишет Ärileht. Loe edasi...
Названа "вандальная" столица Эстонии. Смотрите, в каких районах страны больше всего бесчинств!
Анализ преступлений против имущества, проведенный охранной фирмой Rapid Security, показал, что "вандальной" столицей Эстонии можно считать городок Тамсалу, расположенный в Ляэне-Вирумаа. Loe edasi...
Эстонский судья был пьян на турнире фигуристов. Ему дали 2 года
Международный союз конькобежцев (ИСУ) дисквалифицировал на 2 года эстонского арбитра по фигурному катанию Николая Сальникова. Поводом для вынесения такого наказания стало неадекватное поведение судьи на юниорском этапе "Гран-при", который проходил 2-5 октября в итальянском городке Энья. Loe edasi...
Сражающийся на любовном фронте Мартин Репинский учредил две новые фирмы
Kroonika пишет об отношениях Мартина Репинского с двумя женщинами. Но выясняется, что вдобавок к этим приключениям у мужчины было время зарегистрировать два новых предприятия. 20 января увидели свет Capital OÜ и Lackey OÜ. Loe edasi...
Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?