ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из свингер-клуба, ситуация на таможне и продолжение саги Репинского

Репинский рассказал свою правду: Сирет Котка изменяла ему с бывшим

Kollaaž: Delfi

Главный любовный скандал этого года продолжается. Мартин Репинский на своей странице в Facebook рассказал всю правду о его личной жизни.

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ЭКСКЛЮЗИВ 18+ | Что происходит в новом таллиннском свингер-клубе? Алина Захарова выяснила шокирующие подробности

“Таких мест в Эстонии еще не было!”, — уверен Лембит, владелец нового таллиннского свингер-клуба “Винил”.

Алина Захарова решила в первый раз в своей жизни отправиться в свингер-клуб и узнать, чем он привлекает своих посетителей. Лембит откровенно рассказал, почему люди приходят в свингерство, проверяют ли их на венерические заболевания и захаживали ли сюда эстонские знаменитости. В ходе съемки Лембит также показал, что умеет делать на пилоне, а Алину Захарову научил пользоваться секс-качелями. Осторожно: в этом репортаже будут разговоры о сексе, БДСМ, свингер-движении и секс-игрушках. Смотри видео!

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