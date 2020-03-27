ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "рекорд" из Италии и русское инфополе

За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Rai24, ссылаясь на данные Департамента гражданской защиты страны.

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Самосуд на улицах Таллинна: группа лиц нападала на наркодилеров

Koroona Tallinnas 13.03.2020 Foto: Andres Putting

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали для проверки четырех мужчин, в отношении которых есть основание полагать, что они лишили в Таллинне свободы наркодилера и возможно, что пытались делать это и ранее.

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21 сотрудник больницы Курессааре инфицирован коронавирусом

Tormised lained. Foto: Irina Mägi

Сегодня стало известно, что у 21 сотрудника больницы на Сааремаа тест на коронавирус дал положительный результат. Всего на острове 184 зараженных.

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Мэр Михаил Кылварт: мы находимся на пороге тяжёлых событий

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с обращением к горожанам, призвав их задуматься и взять ответственность за будущее каждого из нас и всего общества. Ниже RusDelfi приводит текст в полном объеме:

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ФОТО | Дистанция в два метра? Нет, не слышали! У бюро обслуживания PPA столпился народ