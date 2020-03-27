27.03.2020, 21:29

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "рекорд" из Италии и русское инфополе


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Märtsiküüditamise aastapäev
Märtsiküüditamise aastapäevFoto: Priit Simson

Читайте главные коронановости за пятницу, 27 марта.

За сутки в Эстонии протестировали на коронавирус 1010 человек: выявлено еще 37 зараженных

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

В период 26-27 марта в Эстонии провели в общей сложности 1010 тестов, из которых 4%, или 37 анализов, оказались положительными. По данным регистра народонаселения за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось на Сааремаа (14), в Вырумаа (6), Пярнумаа (5) и в Харьюмаа (5).
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”Русские не информированы”? Русские не доверяют правительству — и вот почему

Виталий Бесчастный Foto: DELFI

Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный рассуждает, почему "эти русские ничего не понимают". Или другие?
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек

Küünal Foto: Anni Õnneleid

За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Rai24, ссылаясь на данные Департамента гражданской защиты страны.
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Самосуд на улицах Таллинна: группа лиц нападала на наркодилеров

Koroona Tallinnas 13.03.2020 Foto: Andres Putting

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали для проверки четырех мужчин, в отношении которых есть основание полагать, что они лишили в Таллинне свободы наркодилера и возможно, что пытались делать это и ранее.
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21 сотрудник больницы Курессааре инфицирован коронавирусом

Tormised lained. Foto: Irina Mägi

Сегодня стало известно, что у 21 сотрудника больницы на Сааремаа тест на коронавирус дал положительный результат. Всего на острове 184 зараженных.
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Мэр Михаил Кылварт: мы находимся на пороге тяжёлых событий

Foto: Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с обращением к горожанам, призвав их задуматься и взять ответственность за будущее каждого из нас и всего общества. Ниже RusDelfi приводит текст в полном объеме:
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ФОТО | Дистанция в два метра? Нет, не слышали! У бюро обслуживания PPA столпился народ

Järjekord PPA Tammsaare teeninduskeskuse ukse taga Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была очередь, где правило двух метров не очень уважали.
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Катри Райк: нарвитяне не хотят тестироваться на коронавирус? Пишите мне, обсудим!

Katri Raik Foto: Ilmar Saabas

Член Рийгикогу, депутат Нарвского горсобрания Катри Райк обращает внимание, что 26 марта в Нарве не было сделано ни одного теста на коронавирус.
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На улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов

Фото: Scanpix

В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщило издание New York Daily News.
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Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Foto: Andres Putting

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат.
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"Что за беспредел в мире творится?" Как эстонец жену-украинку в Таллинн провозил

Scanpix, AFP By-line:LILLIAN SUWANRUMPHA

Читатель Delfi, гражданин Эстонии, прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, как его жена с украинским гражданством, минуя множество препятствий и преград, смогла-таки вернуться из Индии в Эстонию.
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Больничная касса начнет оплачивать больничный с первого дня, но возможны задержки

haigekassa Foto: Rauno Volmar

В связи с чрезвычайным положением Больничная касса начнет оплачивать больничный с первого дня не позже, чем с мая. Больничные дни будут оплачиваться по открытым больничным листам до конца чрезвычайного положения.
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