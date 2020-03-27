ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "рекорд" из Италии и русское инфополе
Читайте главные коронановости за пятницу, 27 марта.
Читайте главные коронановости за пятницу, 27 марта.
В период 26-27 марта в Эстонии провели в общей сложности 1010 тестов, из которых 4%, или 37 анализов, оказались положительными. По данным регистра народонаселения за сутки больше всего новых случаев коронавируса прибавилось на Сааремаа (14), в Вырумаа (6), Пярнумаа (5) и в Харьюмаа (5).
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Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный рассуждает, почему "эти русские ничего не понимают". Или другие?
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За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Rai24, ссылаясь на данные Департамента гражданской защиты страны.
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Полицейские Пыхьяской префектуры задержали для проверки четырех мужчин, в отношении которых есть основание полагать, что они лишили в Таллинне свободы наркодилера и возможно, что пытались делать это и ранее.
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Сегодня стало известно, что у 21 сотрудника больницы на Сааремаа тест на коронавирус дал положительный результат. Всего на острове 184 зараженных.
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил с обращением к горожанам, призвав их задуматься и взять ответственность за будущее каждого из нас и всего общества. Ниже RusDelfi приводит текст в полном объеме:
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Сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была очередь, где правило двух метров не очень уважали.
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Член Рийгикогу, депутат Нарвского горсобрания Катри Райк обращает внимание, что 26 марта в Нарве не было сделано ни одного теста на коронавирус.
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В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщило издание New York Daily News.
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Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат.
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Читатель Delfi, гражданин Эстонии, прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, как его жена с украинским гражданством, минуя множество препятствий и преград, смогла-таки вернуться из Индии в Эстонию.
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В связи с чрезвычайным положением Больничная касса начнет оплачивать больничный с первого дня не позже, чем с мая. Больничные дни будут оплачиваться по открытым больничным листам до конца чрезвычайного положения.
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