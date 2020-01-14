ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка и решение по делу Сависаара
Самые важные новости этого вторника, 14 января, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого вторника, 14 января, читайте в нашей традиционной подборке.
В Москве покончил с собой корреспондент РИА Новости Sputnik Антонио Мануэль Санчес Регаладо, пишет Telegram-канал 112.
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Закон, регулирующий арендные отношения, оставался неизменным почти 20 лет, но теперь запланированные поправки прибавят головной боли 120 000 арендаторов и принесут облегчение 90 000 арендодателей, пишет Eesti Päevaleht.
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"Я сообщил работникам, что приступаем к составлению графика отпусков. Уже поступило много заявлений и желаний от работников, имеющих маленьких детей. Что делать? Поскольку этих заявлений так много, то могу ли я их игнорировать и составить график, исходя из интересов предприятия, ведь все желания все равно учесть невозможно, так как многие желаемые сроки отпусков выпадают на самое горячее для предприятия время?" — спрашивает работодатель на портале Tööelu.
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По данным метеослужбы, завтра в Эстонии погода будет очень ветреной. Порывы ветра могут достигать 25 м/ с, в связи с чем для Сааремаа и Хиуймаа объявлено штормовое предупреждение второго, для остальной Эстонии — первого уровня.
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В РЖД существенно урезали продажу билетов на поезд Таллинн-Москва и, начиная со второй недели февраля, билеты продаются на поезда, которые будут отправляться из эстонской столицы в российскую три дня в неделю вместо семи.
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В Нарве начали судить двух молодых мужчин, обвиняемых в попытке убийства полицейского в арестном доме, которая не завершилась трагедий только благодаря усилиям самого полицейского в борьбе за свою собственную жизнь.
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Сегодня, 14 января, в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Всего на 46 курсов сможет записаться 736 человек, заинтересованных в изучении эстонского языка. Следующая регистрация на курсы состоится в марте и августе, когда Фондом интеграции будет предложено еще до 4000 бесплатных учебных мест.
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14 января прошла регистрация на бесплатные языковые курсы.
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Сегодня все бесплатные курсы по изучению эстонского языка разлетелись быстрее, чем чебуреки на пляже. RusDelfi связался с главой Фонда интеграции Ирене Кяосаар и спросил, как удовлетворить потребности всех желающих изучать государственный язык. Оказывается, их очень много.
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Профсоюз работников транспорта и Союз автопредприятий Эстонии накануне подписали новое соглашение об оплате труда в секторе общественного транспорта.
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Ежедневно полиция получает в связи с домашним насилием около 30 вызовов. На праздниках это количество вырастает в два или три раза.
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Родственники погибших пассажиров и членов экипажа получат компенсации в соответствии с международными конвенциями. Но опрошенные DW юристы советуют Киеву добиваться от Ирана еще и юридической ответственности.
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Сегодня в Харьюском уездном суде было зачитано судебное решение по ”коррупционному делу Сависаара”.
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Законопроект о предоставлении в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости, сегодня прошел второе чтение в парламенте.
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В октябре прошлого года в Эстонии началась работа над системой штрафных баллов для водителей, которые регулярно нарушают ПДД, в том числе ездят пьяными, пишет Eesti Päevaleht.
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Из-за дефицита рабочих рук выросла нагрузка работников Эстонии, и в свете доминирующих на рынке труда тенденций многие работники подумывают о повышении зарплаты. Как начать разговор о зарплате, если сам работодатель инициативы не проявляет? CVKeskus.ee дает 6 советов о том, как подготовиться к переговорам о зарплате и зарабатывать в 2020 году больше.
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72 года назад родился, возможно, самый одаренный советский хоккеист.
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Самый популярный футбольный блогер России Евгений Савин приехал в гости к тренеру "Ростова", уроженцу Нарвы Валерию Карпину. RusDelfi посмотрел выпуск и выделил главное.
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Депутат Рийгикогу, социал-демократ Евгений Осиновский выразил крайнее сожаление в связи с тем, что правящая коалиция направила на заключительное чтение поправки к Закону о гражданстве в неизмененном виде. В результате появится почти полторы тысячи фейковых граждан, которые, формально получив гражданство Эстонии, в реальности гражданами так и не станут, считает он.
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Похоже, скоро игрок «Локомотива» распрощается со статусом завидного жениха. Недавно стало известно о романе Федора Смолова с внучкой бывшего президента страны — Марией Юмашевой. Теперь поговаривают, что дело идет к свадьбе, пишет Starhit.
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Эдгар Сависаар, комментируя сегодняшнее решение суда по коррупционному делу, по которому проходил ранее и он сам, сказал, что рад тому, как все закончилось. Сависаару вернули изъятые с его хутора Хундисильма 80 000 евро наличными.
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Депутат от EKRE Урмас Рейтельманн считает, что канал ETV+ необходимо закрыть.
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Эстонское юридическое бюро в сотрудничестве с Министерством юстиции бесплатно и на льготных условиях предоставили юридическую помощь с весны 2017 года для 24 000 человек. Если ранее критерием для оказания правовой помощи при поддержке государства была средняя зарплата с коэффициентом 1,5 (2095,5€), то начиная с 15 января эта сумма повышается до 1700 евро.
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Центральная криминальная полиция задержала сегодня как подозреваемых в коррупционном преступлении старейшину волости Отепя Кайдо Тамберга и его помощника Каяра Лепика.
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Эстонский музыкант Венно Лоосаар, обвиненный в декабре прошлого года в хранении детской порнографии и домогательствах к ребенку, а также в незаконном владении оружием, впервые на публике объяснился по этой теме. Мужчина побывал в эфире программы "Õhtu" ("Вечер") на Kanal 2, где рассказал, как потрясли эти события его жизнь. "В мой дом ударила молния", — так описал он визит 22 января прошлого года полиции с обыском.
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Сегодня утром полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего 13 января из попечительского учреждения Кярстна (Вильяндимаа) 69-летнего Николая.
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