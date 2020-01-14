ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка и решение по делу Сависаара

"Я сообщил работникам, что приступаем к составлению графика отпусков. Уже поступило много заявлений и желаний от работников, имеющих маленьких детей. Что делать? Поскольку этих заявлений так много, то могу ли я их игнорировать и составить график, исходя из интересов предприятия, ведь все желания все равно учесть невозможно, так как многие желаемые сроки отпусков выпадают на самое горячее для предприятия время?" — спрашивает работодатель на портале Tööelu.

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Внимание! Метеослужба объявила штормовое предупреждение

Torm Saaremaal Foto: Irina Mägi

По данным метеослужбы, завтра в Эстонии погода будет очень ветреной. Порывы ветра могут достигать 25 м/ с, в связи с чем для Сааремаа и Хиуймаа объявлено штормовое предупреждение второго, для остальной Эстонии — первого уровня.

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В РЖД существенно урезали продажу билетов на поезд Таллинн-Москва

Foto: Rauno Volmar

В РЖД существенно урезали продажу билетов на поезд Таллинн-Москва и, начиная со второй недели февраля, билеты продаются на поезда, которые будут отправляться из эстонской столицы в российскую три дня в неделю вместо семи.

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Душил и бил металлической ручкой. Двух мужчин судят за попытку убийства полицейского в Нарве

В Нарве начали судить двух молодых мужчин, обвиняемых в попытке убийства полицейского в арестном доме, которая не завершилась трагедий только благодаря усилиям самого полицейского в борьбе за свою собственную жизнь.

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