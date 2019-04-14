ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Размах концерта ”Песни Общей Эстонии” и грядущая истинная весна

В Вильяндимаа водитель отказался выполнить приказ полиции об остановке и сбежал в лес. В машине было двое: один спрятался за кустом, другой звонил маме.

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ФОТО: На Певческом поле в Таллинне прошел концерт “Песни Общей Эстонии”: за свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства...

Foto: Andres Putting

"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.

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МИД Украины: не пустив "Седов", Польша и Эстония стали на защиту международного права

Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.

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Как обойтись без общего собрания товарищества, на которое большинство жильцов ходить не хочет

Sipelga 3 Foto: Madis Veltman

Возможность принимать решения по хозяйственным вопросам квартирного товарищества без созыва общего собрания регулирует Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе (далее КСиКТ). Как это часто бывает, конечные пользователи, то есть квартирособственники, уже начали придумывать свои варианты применения закона. Разберемся, что же на самом деле предусматривает закон, а какие его интерпретации в корне неверны.

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Раздевайтесь! На следующей неделе — до +15. Правда, не везде и не всегда

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Вот такая погода нас ожидает!

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ВИДЕО: Индрек Саар на ”Песне Общей Эстонии”: одна партия требовала, чтобы я вмешался в репертуар

На концерте ”Песни Общей Эстонии” присутствует и министр культуры Индрек Саар.

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Привычная еда может быть смертельно опасной: в Дании отравились эстонской рыбой!

фото иллюстративное Foto: Irina Mägi

По данным Департамента статистики, в 2017 году от случайных отравлений погибло 233 человека. Причина не указывается, но наверняка далеко не последнее место занимают продукты. Ведь мало кто задумывается, что некоторые из них могут оказаться смертельно опасными. Подтверждением тому — громкое расследование вспышки листериоза в Дании, приведшее прямиком в Эстонию.

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