ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Размах концерта ”Песни Общей Эстонии” и грядущая истинная весна(1)
Итак, долгожданные итоги:
Итак, долгожданные итоги:
Финская газета Nurmijärven uutiset пишет, как фирмы из Эстонии привлекают нелегальных строителей из Украины и Белоруссии и к работе на территории Финляндии.
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Будущий министр финансов Мартин Хельме десять лет назад потерял свое расположенное в Старом городе джаз-кафе из-за несоблюдения правил финансового учета, следует из судебного постановления десятилетней давности.
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В Вильяндимаа водитель отказался выполнить приказ полиции об остановке и сбежал в лес. В машине было двое: один спрятался за кустом, другой звонил маме.
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"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.
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Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.
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Возможность принимать решения по хозяйственным вопросам квартирного товарищества без созыва общего собрания регулирует Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе (далее КСиКТ). Как это часто бывает, конечные пользователи, то есть квартирособственники, уже начали придумывать свои варианты применения закона. Разберемся, что же на самом деле предусматривает закон, а какие его интерпретации в корне неверны.
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Вот такая погода нас ожидает!
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На концерте ”Песни Общей Эстонии” присутствует и министр культуры Индрек Саар.
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По данным Департамента статистики, в 2017 году от случайных отравлений погибло 233 человека. Причина не указывается, но наверняка далеко не последнее место занимают продукты. Ведь мало кто задумывается, что некоторые из них могут оказаться смертельно опасными. Подтверждением тому — громкое расследование вспышки листериоза в Дании, приведшее прямиком в Эстонию.
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