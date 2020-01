ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: растеряха в Ласнамяэ, жадная Больничная касса и прямое включение из Питера

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности людей, которые в ноябре 2019 года в Таллинне испортили имущество квартирного товарищества по адресу Пярнуское шоссе, 82.

Премьер Украины подал в отставку из-за скандальной аудиозаписи

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что написал заявление об отставке и передал его президенту.

Не вы потеряли? В магазине Мaxima в Ласнамяэ найдена крупная сумма денег

Eurod Foto: Madis Veltman

12 января в магазине Мaxima на Смуули теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличных. Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции.

“Я отчетливо понимал, что нам крышка”: как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство

Scanpix, AFP By-line:DIBYANGSHU SARKAR

Путешественники порой склонны совершать безумнейшие поступки и попадать в угрожающие жизни передряги, и в этом австралиец Аарон Шэнкс переплюнул практически всех. Он выживал на необитаемом острове в Австралии, в одиночку боролся с морозами и льдами Исландии и пересекал море на парусной лодке, не имея в этом никакого опыта. Испытав самые острые ощущения и побывав почти во всех странах мира, безумец решил сделать серию подкастов Diaries of the Wild Ones (“Дневники диких путешественников”) о людях, которые постоянно находятся в поиске приключений и получают то, что хотят.

Внедорожник Сил обороны вылетел в кювет и перевернулся на крышу: двое в больнице