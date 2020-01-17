17.01.2020, 21:27

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: растеряха в Ласнамяэ, жадная Больничная касса и прямое включение из Питера


EST
Maxima 15. sünnipäev
Maxima 15. sünnipäevFoto: Andres Raudjalg

Читайте главные новости пятницы, 17 января, в подборке RusDelfi.

Сколько детей, столько и пособий: от чего зависит размер выплат?

Aastavahetuse lapsed Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Ilmar Saabas

Читатель газеты "МК-Эстония" попросил поподробнее рассказать про пособия для детей.
Loe edasi...

Экспертиза: у водителя-убийцы из Сааремаа в крови было 1,82 промилле

Liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Priit Simson

Экспертиза, назначенная для исследования крови водителя Audi, который участвовал в тяжком ДТП на Сааремаа, показала в результате меньшую степень опьянения по сравнению с первоначальным анализом, сделанным в больнице.
Loe edasi...

Департамент предупреждает жителей Эстонии: по Центральной Европе распространяется птичий грипп

Foto: Scanpix, REUTERS

Ветеринарно-продовольственный департамент предупреждает, что птичий грипп H5N8 кроме Польши выявлен также в Венгрии, Словакии и Румынии.
Loe edasi...

ВИДЕО | Полиция ищет молодых людей, испортивших стену жилого дома в Таллинне

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности людей, которые в ноябре 2019 года в Таллинне испортили имущество квартирного товарищества по адресу Пярнуское шоссе, 82.
Loe edasi...

Премьер Украины подал в отставку из-за скандальной аудиозаписи

Foto: REUTERS/SCANPIX

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что написал заявление об отставке и передал его президенту.
Loe edasi...

Не вы потеряли? В магазине Мaxima в Ласнамяэ найдена крупная сумма денег

Eurod Foto: Madis Veltman

12 января в магазине Мaxima на Смуули теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличных. Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции.
Loe edasi...

“Я отчетливо понимал, что нам крышка”: как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство

Scanpix, AFP By-line:DIBYANGSHU SARKAR

Путешественники порой склонны совершать безумнейшие поступки и попадать в угрожающие жизни передряги, и в этом австралиец Аарон Шэнкс переплюнул практически всех. Он выживал на необитаемом острове в Австралии, в одиночку боролся с морозами и льдами Исландии и пересекал море на парусной лодке, не имея в этом никакого опыта. Испытав самые острые ощущения и побывав почти во всех странах мира, безумец решил сделать серию подкастов Diaries of the Wild Ones (“Дневники диких путешественников”) о людях, которые постоянно находятся в поиске приключений и получают то, что хотят.
Loe edasi...

Внедорожник Сил обороны вылетел в кювет и перевернулся на крышу: двое в больнице

Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Вчера в Ярвамаа в аварию попал автомобиль Сил обороны Эстонии.
Loe edasi...

Bolt получит от ЕИБ десятки миллионов на развитие

Bolt Foto: Rauno Volmar

Европейский инвестиционный банк предоставил эстонской транспортной платформе Bolt венчурный займ в размере 50 млн евро для ускорения R&D и развития новых продуктов, передает пресс-служба компании.
Loe edasi...

Юферева-Скуратовски: Ласнамяэская церковь притягивает молодежь

.

После назначения нового настоятеля в храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ Александра Галиакберова прошло уже больше года. Мы встретилась с отцом Александром и поговорили о том, почему люди приходят в храм и что нового там появилось за минувший год.
Loe edasi...

В Финляндии судят русскоязычного выходца из Латвии за подготовку взрыва в толпе иностранцев

Kimmo Brandt, EPA

Уездный суд 16 января начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки на исходе 2018 года, сообщает Iltalehti.
Loe edasi...

Читайте также: