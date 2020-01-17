ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: растеряха в Ласнамяэ, жадная Больничная касса и прямое включение из Питера
Читайте главные новости пятницы, 17 января, в подборке RusDelfi.
Читайте главные новости пятницы, 17 января, в подборке RusDelfi.
Читатель газеты "МК-Эстония" попросил поподробнее рассказать про пособия для детей.
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Экспертиза, назначенная для исследования крови водителя Audi, который участвовал в тяжком ДТП на Сааремаа, показала в результате меньшую степень опьянения по сравнению с первоначальным анализом, сделанным в больнице.
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Ветеринарно-продовольственный департамент предупреждает, что птичий грипп H5N8 кроме Польши выявлен также в Венгрии, Словакии и Румынии.
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Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности людей, которые в ноябре 2019 года в Таллинне испортили имущество квартирного товарищества по адресу Пярнуское шоссе, 82.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что написал заявление об отставке и передал его президенту.
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12 января в магазине Мaxima на Смуули теэ в Таллиннe была найдена крупная сумма наличных. Полиция просит владельца прийти за деньгами в Ида-Харьюское отделение полиции.
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Путешественники порой склонны совершать безумнейшие поступки и попадать в угрожающие жизни передряги, и в этом австралиец Аарон Шэнкс переплюнул практически всех. Он выживал на необитаемом острове в Австралии, в одиночку боролся с морозами и льдами Исландии и пересекал море на парусной лодке, не имея в этом никакого опыта. Испытав самые острые ощущения и побывав почти во всех странах мира, безумец решил сделать серию подкастов Diaries of the Wild Ones (“Дневники диких путешественников”) о людях, которые постоянно находятся в поиске приключений и получают то, что хотят.
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Вчера в Ярвамаа в аварию попал автомобиль Сил обороны Эстонии.
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Европейский инвестиционный банк предоставил эстонской транспортной платформе Bolt венчурный займ в размере 50 млн евро для ускорения R&D и развития новых продуктов, передает пресс-служба компании.
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После назначения нового настоятеля в храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ Александра Галиакберова прошло уже больше года. Мы встретилась с отцом Александром и поговорили о том, почему люди приходят в храм и что нового там появилось за минувший год.
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Уездный суд 16 января начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки на исходе 2018 года, сообщает Iltalehti.
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